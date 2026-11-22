De ce rulmentul de presiune poate produce zgomote când apeși ambreiajul

Rulmentul de presiune face parte din sistemul de acționare a ambreiajului și transmite forța aplicată prin mecanismul de comandă către arcul diafragmă al plăcii de presiune. Atunci când șoferul apasă pedala, rulmentul permite exercitarea acestei forțe asupra componentelor aflate în rotație, astfel încât discul de ambreiaj să poată fi separat de volantă. În funcție de generația Loganului și de configurația transmisiei, mecanismul de comandă poate avea particularități constructive diferite.

În timp, rulmentul poate suferi uzură la nivelul elementelor de rostogolire, al căilor de rulare sau al sistemului de etanșare. Pierderea lubrifierii corespunzătoare, contaminarea și solicitările repetate contribuie la deteriorare. Un rulment afectat poate începe să producă un șuierat sau un zgomot de frecare atunci când este încărcat prin apăsarea pedalei. În unele situații, intensitatea zgomotului crește progresiv, pe măsură ce pedala este apăsată mai mult.

Un aspect important este momentul exact în care apare sunetul. Dacă acesta începe odată cu acționarea pedalei și se modifică în funcție de presiunea exercitată, suspiciunea asupra rulmentului de presiune devine mai puternică. Totuși, nu reprezintă un diagnostic definitiv. Zgomotele asemănătoare pot proveni și de la furca de debreiere, punctele sale de sprijin, mecanismul de comandă sau alte componente ale ansamblului.

Există și o distincție utilă între un zgomot prezent la apăsarea pedalei și unul care se aude doar când ambreiajul este cuplat, cu pedala eliberată. În cea de-a doua situație, dacă sunetul dispare după apăsarea ambreiajului, investigația poate indica inclusiv rulmenții arborelui de intrare în cutia de viteze. Diferența este esențială, deoarece remedierea celor două probleme presupune intervenții diferite.

Cum verifici simptomele și când devine necesară intervenția în service

O primă observație poate fi făcută cu automobilul staționat, transmisia în punctul mort și frâna de parcare acționată. Cu motorul pornit, ascultă dacă există zgomote la ralanti, apoi apasă progresiv pedala de ambreiaj și urmărește dacă sunetul apare, se intensifică sau dispare. Repetarea verificării, fără apăsări bruște și fără forțarea mecanismului, poate ajuta la descrierea simptomelor pentru mecanic.

Merită observată și senzația transmisă prin pedală. Vibrațiile neobișnuite, modificarea efortului necesar apăsării, dificultatea introducerii treptelor de viteză sau tendința ambreiajului de a nu decupla complet pot indica probleme care depășesc simpla uzură a rulmentului. Dacă apar zgomote metalice puternice, imposibilitatea schimbării vitezelor sau blocarea pedalei, continuarea deplasării poate agrava defecțiunea și nu este recomandată.

Confirmarea cauzei necesită o verificare într-un atelier, iar accesul la rulmentul de presiune presupune, la numeroase configurații de transmisie, demontarea cutiei de viteze. Din acest motiv, atunci când se constată uzura rulmentului, mecanicul poate recomanda înlocuirea întregului kit de ambreiaj, în special dacă discul și placa de presiune au deja un rulaj considerabil. Operațiunea poate preveni repetarea unei manopere costisitoare după un interval scurt.