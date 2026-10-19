Dacia Logan cu centuri care se retrag lent: murdărie, mecanism uzat sau reparație după accident

Murdăria acumulată pe chingă poate încetini retragerea centurii

Una dintre cauzele relativ simple ale retragerii lente este acumularea de murdărie pe materialul centurii. În timp, praful, grăsimea de pe haine și alte reziduuri pot modifica modul în care chinga alunecă prin ghidajele sale.

La un automobil utilizat zilnic, centura poate fi extinsă și retrasă de foarte multe ori. În special în cazul vehiculelor folosite pentru transportul de persoane, uzura mecanică și murdăria se pot acumula mai repede decât la un automobil utilizat ocazional.

Chinga murdară poate avea o suprafață mai rigidă și poate întâmpina o rezistență suplimentară la trecerea prin ghidaj. În anumite situații, retragerea este lentă doar în ultima parte a cursei, când forța disponibilă în mecanismul de rulare este mai redusă.

O altă explicație poate fi poziționarea incorectă a centurii. Dacă materialul este răsucit sau ghidajul a fost montat necorespunzător după o intervenție asupra ornamentelor interioare, pot apărea frecări suplimentare.

În asemenea cazuri, verificarea vizuală poate identifica problema. Este important ca centura să nu fie răsucită și să nu prezinte zone deteriorate, margini destrămate sau urme de tăiere.

Curățarea trebuie realizată cu produse și metode compatibile cu materialul centurii, conform instrucțiunilor producătorului. Solvenții agresivi, înălbitorii și substanțele care pot afecta fibrele trebuie evitate.

Nu este recomandată nici aplicarea unor lubrifianți sau spray-uri direct pe chingă. Unele substanțe pot modifica proprietățile materialului sau pot contamina mecanismul de retragere.