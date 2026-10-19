Dacia Logan cu centuri care se retrag lent: murdărie, mecanism uzat sau reparație după accident
Centura de siguranță este unul dintre cele mai importante sisteme de protecție dintr-un automobil, însă funcționarea sa este adesea considerată garantată. Pe măsură ce mașina îmbătrânește, pot apărea probleme aparent minore, precum retragerea lentă a centurii după desprinderea cataramei. În cazul unei Dacia Logan cu mulți kilometri parcurși, situația poate deveni deranjantă, dar poate indica și necesitatea unei verificări tehnice.
O centură care rămâne parțial întinsă după utilizare poate fi prinsă între portieră și caroserie sau poate ajunge într-o poziție care favorizează deteriorarea materialului. Problema nu trebuie confundată automat cu defectarea sistemului de blocare în caz de impact, deoarece mecanismele îndeplinesc funcții diferite. Totuși, o retragere necorespunzătoare justifică identificarea cauzei înainte ca sistemul să fie utilizat în continuare.
Murdăria acumulată pe chingă poate încetini retragerea centurii
Una dintre cauzele relativ simple ale retragerii lente este acumularea de murdărie pe materialul centurii. În timp, praful, grăsimea de pe haine și alte reziduuri pot modifica modul în care chinga alunecă prin ghidajele sale.
La un automobil utilizat zilnic, centura poate fi extinsă și retrasă de foarte multe ori. În special în cazul vehiculelor folosite pentru transportul de persoane, uzura mecanică și murdăria se pot acumula mai repede decât la un automobil utilizat ocazional.
Chinga murdară poate avea o suprafață mai rigidă și poate întâmpina o rezistență suplimentară la trecerea prin ghidaj. În anumite situații, retragerea este lentă doar în ultima parte a cursei, când forța disponibilă în mecanismul de rulare este mai redusă.
O altă explicație poate fi poziționarea incorectă a centurii. Dacă materialul este răsucit sau ghidajul a fost montat necorespunzător după o intervenție asupra ornamentelor interioare, pot apărea frecări suplimentare.
În asemenea cazuri, verificarea vizuală poate identifica problema. Este important ca centura să nu fie răsucită și să nu prezinte zone deteriorate, margini destrămate sau urme de tăiere.
Curățarea trebuie realizată cu produse și metode compatibile cu materialul centurii, conform instrucțiunilor producătorului. Solvenții agresivi, înălbitorii și substanțele care pot afecta fibrele trebuie evitate.
Nu este recomandată nici aplicarea unor lubrifianți sau spray-uri direct pe chingă. Unele substanțe pot modifica proprietățile materialului sau pot contamina mecanismul de retragere.
Dacă problema persistă după eliminarea murdăriei și verificarea poziționării, trebuie luată în calcul uzura componentelor mecanice.
Mecanismul de retragere și istoricul accidentelor pot schimba complet diagnosticul
Centurile moderne utilizează mecanisme de retractare proiectate pentru a menține chinga într-o poziție corespunzătoare și pentru a bloca desfășurarea acesteia în anumite situații. În funcție de echipare, sistemul poate include și pretensionatoare care intervin în cazul unor accidente.
Un mecanism de retragere uzat sau deteriorat poate pierde din capacitatea de a recupera chinga. Problema se poate manifesta printr-o retragere lentă, opriri intermitente sau necesitatea ghidării manuale a centurii.
În cazul unui automobil care a fost implicat într-un accident, verificarea trebuie să fie mult mai riguroasă. Pretensionatoarele și celelalte componente ale sistemului de reținere pot necesita înlocuire, chiar dacă centura pare utilizabilă la prima vedere.
Documentația Dacia precizează că, după un accident, centurile trebuie verificate și înlocuite dacă este necesar. Producătorul interzice modificările neautorizate asupra sistemelor de reținere și recomandă înlocuirea centurilor care prezintă deteriorări.
La cumpărarea unui Logan second-hand, o centură care se retrage neobișnuit de lent poate constitui un motiv pentru investigarea istoricului automobilului. Totuși, problema nu dovedește existența unui accident anterior, deoarece poate apărea și prin uzură obișnuită.
Trebuie verificate eventualele diferențe dintre centurile locurilor din față, aspectul ornamentelor stâlpilor și existența unor componente înlocuite. O diagnoză electronică poate identifica anumite erori ale sistemului de reținere, dar nu poate demonstra singură că toate componentele mecanice funcționează corespunzător.
O atenție specială trebuie acordată centurilor care au fost prinse repetat între portieră și caroserie. Materialul poate suferi deteriorări locale, iar rezistența sa poate fi afectată.
Nu este recomandată demontarea mecanismului retractor sau modificarea arcului interior. Aceste componente sunt proiectate și calibrate pentru funcționarea sistemului de siguranță, iar intervențiile improvizate pot compromite protecția ocupanților.
Dacă retragerea este necorespunzătoare, mecanismul se blochează accidental sau materialul prezintă deteriorări, verificarea într-un service autorizat este soluția potrivită.
În cazul Dacia Logan, costul relativ redus al multor componente de întreținere nu ar trebui să încurajeze improvizațiile asupra sistemelor de siguranță. Centura este una dintre piesele de care depinde direct protecția ocupanților, iar funcționarea corectă trebuie să aibă prioritate.