Dacia Logan cu scaunul șoferului lăsat: uzură de burete, structură sau indiciu despre kilometraj
Interiorul unui automobil second-hand poate spune uneori mai multe despre viața mașinii decât documentele prezentate la vânzare. Un volan lucios, o pedală cu cauciucul tocit sau un scaun al șoferului vizibil deformat pot sugera o utilizare intensă, însă interpretarea acestor indicii este mai dificilă decât pare. În cazul unui Dacia Logan, unul dintre semnele care atrag atenția este șezutul scaunului șoferului, care poate deveni mai moale, mai jos sau mai puțin confortabil decât cel al pasagerului.
O asemenea modificare nu înseamnă automat că automobilul are sute de mii de kilometri sau că a fost exploatat necorespunzător. Uzura scaunului depinde de numeroși factori, inclusiv greutatea conducătorului auto, frecvența urcărilor și coborârilor, durata deplasărilor și materialele utilizate pentru tapițerie și susținere. Totuși, atunci când scaunul șoferului este semnificativ mai lăsat decât restul interiorului, problema merită investigată atât din perspectiva confortului, cât și a siguranței.
Cum faci diferența dintre buretele tasat și o problemă a structurii scaunului
În majoritatea automobilelor, inclusiv în diferitele generații Dacia Logan, șezutul scaunului este alcătuit din mai multe elemente care lucrează împreună. Tapițeria acoperă un strat de spumă poliuretanică, iar acesta este susținut de o structură care poate include elemente metalice, suporturi elastice și mecanisme de reglare. În timp, spuma poate pierde o parte din elasticitatea inițială, mai ales în zonele supuse presiunii repetate.
Cel mai frecvent, tasarea se observă în partea centrală a șezutului sau pe marginea laterală, acolo unde șoferul se sprijină atunci când urcă și coboară din mașină. Dacă materialul revine greu la forma inițială, dacă există o diferență vizibilă între cele două scaune din față sau dacă șezutul nu mai oferă susținere uniformă, cauza poate fi degradarea buretelui. În acest caz, recondiționarea profesională a spumei sau înlocuirea elementului deteriorat poate restabili confortul fără să fie necesară schimbarea întregului scaun.
Situația devine mai serioasă atunci când șezutul pare înclinat, se mișcă anormal sau produce zgomote metalice la schimbarea poziției corpului. Aceste simptome pot indica probleme ale suporturilor, mecanismelor de reglare, cadrului metalic sau sistemelor de fixare. Un scaun cu structură deteriorată nu reprezintă doar un inconvenient pentru spate, deoarece trebuie să mențină poziția ocupantului inclusiv în timpul unei frânări puternice sau al unui accident.
Există și cazuri în care impresia de scaun lăsat provine din reglarea incorectă a înălțimii, dacă versiunea respectivă dispune de această funcție, ori dintr-un mecanism de reglare care nu mai funcționează corespunzător. Înainte de a presupune că buretele este compromis, merită verificată întreaga geometrie a scaunului, inclusiv culisarea pe șine, fixarea spătarului și eventualele diferențe de poziție dintre partea stângă și cea dreaptă.
În cazul intervențiilor care presupun demontarea scaunului, trebuie ținut cont și de eventualele componente ale sistemului de siguranță, precum pretensionerele centurilor sau conexiunile electrice. Aceste lucrări trebuie realizate conform procedurilor producătorului, nu improvizate pentru a economisi costul unei reparații.
Poate un scaun uzat să trădeze kilometrajul real al unui Dacia Logan?
Un scaun vizibil tasat poate ridica întrebări legitime atunci când automobilul este prezentat ca având un kilometraj foarte redus. Totuși, nu există o corespondență directă între gradul de uzură a buretelui și numărul de kilometri parcurși. Două automobile Logan cu același rulaj pot avea interioare foarte diferite, în funcție de modul în care au fost utilizate și de caracteristicile persoanelor care le-au condus.
De exemplu, un automobil folosit pentru livrări sau deplasări urbane scurte poate înregistra foarte multe urcări și coborâri în raport cu kilometrajul. Marginea scaunului, tapițeria și mecanismele de reglare sunt solicitate frecvent, chiar dacă distanțele parcurse sunt mici. În schimb, un Logan utilizat predominant pe autostradă poate acumula un rulaj considerabil cu un număr relativ redus de cicluri de urcare și coborâre.
Evaluarea devine mai relevantă atunci când uzura scaunului este analizată împreună cu alte indicii. Starea volanului, a schimbătorului de viteze, a pedalelor, a centurii de siguranță și a butoanelor utilizate frecvent poate contura o imagine despre intensitatea exploatării. Dacă toate aceste elemente sunt puternic uzate, iar bordul indică un kilometraj neobișnuit de mic, există suficiente motive pentru verificări suplimentare, fără ca situația să constituie automat dovada unei fraude.
Un alt aspect este posibilitatea ca scaunul să fi fost reparat sau înlocuit anterior. O tapițerie impecabilă nu demonstrează că automobilul a fost puțin utilizat, la fel cum un șezut deteriorat nu confirmă manipularea odometrului. Pentru o verificare mai serioasă, istoricul de service, înregistrările inspecțiilor tehnice și certificatul RAR Auto-Pass pot oferi informații despre kilometrajele consemnate anterior, în măsura în care acestea există în bazele de date disponibile.
La cumpărarea unui Logan second-hand, diferența dintre o problemă estetică și una structurală contează mai mult decât simpla aparență a scaunului. Buretele tasat poate fi o reparație relativ simplă, în timp ce o structură deteriorată sau un mecanism de fixare nesigur necesită o evaluare tehnică atentă. Costurile și posibilitatea recondiționării depind de generație, versiune și disponibilitatea componentelor.
În final, scaunul șoferului poate fi privit ca un martor al utilizării automobilului, dar nu ca un instrument de măsurare a kilometrajului. El poate sugera o poveste diferită de cea prezentată de vânzător, însă confirmarea acesteia presupune verificări documentate. Iar dacă scaunul este deja vizibil deformat, prioritatea trebuie să fie identificarea cauzei și restabilirea unei poziții de conducere confortabile și sigure.