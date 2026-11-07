Dacia Logan cu scaunul șoferului lăsat: uzură de burete, structură sau indiciu despre kilometraj

Cum faci diferența dintre buretele tasat și o problemă a structurii scaunului

În majoritatea automobilelor, inclusiv în diferitele generații Dacia Logan, șezutul scaunului este alcătuit din mai multe elemente care lucrează împreună. Tapițeria acoperă un strat de spumă poliuretanică, iar acesta este susținut de o structură care poate include elemente metalice, suporturi elastice și mecanisme de reglare. În timp, spuma poate pierde o parte din elasticitatea inițială, mai ales în zonele supuse presiunii repetate.

Cel mai frecvent, tasarea se observă în partea centrală a șezutului sau pe marginea laterală, acolo unde șoferul se sprijină atunci când urcă și coboară din mașină. Dacă materialul revine greu la forma inițială, dacă există o diferență vizibilă între cele două scaune din față sau dacă șezutul nu mai oferă susținere uniformă, cauza poate fi degradarea buretelui. În acest caz, recondiționarea profesională a spumei sau înlocuirea elementului deteriorat poate restabili confortul fără să fie necesară schimbarea întregului scaun.

Situația devine mai serioasă atunci când șezutul pare înclinat, se mișcă anormal sau produce zgomote metalice la schimbarea poziției corpului. Aceste simptome pot indica probleme ale suporturilor, mecanismelor de reglare, cadrului metalic sau sistemelor de fixare. Un scaun cu structură deteriorată nu reprezintă doar un inconvenient pentru spate, deoarece trebuie să mențină poziția ocupantului inclusiv în timpul unei frânări puternice sau al unui accident.

Există și cazuri în care impresia de scaun lăsat provine din reglarea incorectă a înălțimii, dacă versiunea respectivă dispune de această funcție, ori dintr-un mecanism de reglare care nu mai funcționează corespunzător. Înainte de a presupune că buretele este compromis, merită verificată întreaga geometrie a scaunului, inclusiv culisarea pe șine, fixarea spătarului și eventualele diferențe de poziție dintre partea stângă și cea dreaptă.

În cazul intervențiilor care presupun demontarea scaunului, trebuie ținut cont și de eventualele componente ale sistemului de siguranță, precum pretensionerele centurilor sau conexiunile electrice. Aceste lucrări trebuie realizate conform procedurilor producătorului, nu improvizate pentru a economisi costul unei reparații.

Poate un scaun uzat să trădeze kilometrajul real al unui Dacia Logan?

Un scaun vizibil tasat poate ridica întrebări legitime atunci când automobilul este prezentat ca având un kilometraj foarte redus. Totuși, nu există o corespondență directă între gradul de uzură a buretelui și numărul de kilometri parcurși. Două automobile Logan cu același rulaj pot avea interioare foarte diferite, în funcție de modul în care au fost utilizate și de caracteristicile persoanelor care le-au condus.

De exemplu, un automobil folosit pentru livrări sau deplasări urbane scurte poate înregistra foarte multe urcări și coborâri în raport cu kilometrajul. Marginea scaunului, tapițeria și mecanismele de reglare sunt solicitate frecvent, chiar dacă distanțele parcurse sunt mici. În schimb, un Logan utilizat predominant pe autostradă poate acumula un rulaj considerabil cu un număr relativ redus de cicluri de urcare și coborâre.