Dacia Logan cu martor de presiune a uleiului aprins la cald: de ce nivelul corect nu exclude o problemă de ungere

De ce apare avertizarea la ralanti, după încălzire

Uleiul se subțiază pe măsură ce se încălzește, iar la ralanti pompa este antrenată mai lent în configurațiile obișnuite. La un motor în stare bună, sistemul este conceput să asigure ungerea și în aceste condiții. Când există uzură sau o problemă de alimentare a pompei, presiunea poate coborî tocmai la cald. Jocurile prea mari în lagăre, o supapă de reglare care nu funcționează cum trebuie ori un sorb obturat sunt exemple de cauze care nu se văd pe jojă.

Contează și uleiul folosit. Dacă avertizarea a apărut după revizie, spune ce vâscozitate și ce specificație au fost trecute pe factură și ce filtru s-a montat. O eventuală diluare cu combustibil poate modifica proprietățile uleiului fără să lase nivelul sub minim. Pe de altă parte, un presostat, un senzor sau cablajul său poate raporta greșit. Faptul că simptomul apare doar la cald nu permite, de unul singur, să deosebești o eroare electrică de presiunea scăzută reală.

Un motor care sună normal nu este dovada că se unge corect. Zgomotele pot apărea după ce problema a progresat, iar acționarea accelerației pentru a stinge martorul îți spune doar că avertizarea se schimbă odată cu turația.

Cum se verifică presiunea fără să începi prin schimbarea senzorului

Spune-i atelierului când apare martorul, cât timp a funcționat motorul și dacă a fost nevoie să completezi ulei între revizii. Testul care separă cele două direcții de diagnostic este verificarea presiunii reale prin metoda prevăzută pentru motor, adesea cu un manometru montat în punctul de test. Valorile se raportează la temperatura și turațiile prescrise pentru acel cod de motor. Un prag găsit pentru un Logan cu altă motorizare nu stabilește dacă presiunea ta este în limite.

Dacă presiunea este corectă în condițiile în care se aprinde martorul, verificarea se poate concentra pe senzor, conector și circuit. Dacă este prea mică, atelierul stabilește dacă problema vine din ulei, din alimentarea pompei, din pompă sau din uzura internă. Până la diagnostic, cere asistență pentru transport și nu relua drumul doar pentru că avertizarea s-a stins. Diferența dintre un presostat defect și o problemă de ungere poate fi mare, iar măsurarea o lămurește înainte să cumperi piese.