Dacia cu scaunul șoferului uzat prematur: ce spune asta despre kilometri și cum verifici restul interiorului
Scaunul șoferului este una dintre cele mai sincere piese ale unei mașini second-hand. Poate că bordul a fost curățat, volanul a fost dat cu soluții de luciu, iar kilometrajul arată o cifră liniștitoare. Dar scaunul, mai ales zona laterală a șezutului și a spătarului, păstrează multe indicii despre felul în care a fost folosită mașina. La o Dacia, unde materialele sunt de obicei corecte, dar nu luxoase, uzura scaunului poate spune destul de mult.
Un scaun uzat nu înseamnă automat kilometri dați înapoi. Poate fi vorba despre un șofer corpolent, drumuri scurte cu multe urcări și coborâri, folosire în regim de taxi, ridesharing, livrări sau pur și simplu întreținere slabă. Totuși, dacă scaunul arată foarte obosit la o mașină care pretinde kilometri puțini, merită să devii atent și să verifici restul interiorului.
Uzura prematură apare cel mai des pe marginea exterioară a scaunului șoferului, acolo unde corpul freacă materialul la urcare și coborâre. Materialul se poate lustrui, subția, rupe sau deforma. Spuma poate ceda, iar scaunul poate deveni mai moale pe o parte. Aceste semne trebuie comparate cu vârsta mașinii, kilometrajul declarat și starea celorlalte elemente atinse des.
Ce poate spune scaunul despre utilizarea mașinii
La o mașină cu rulaj mic, scaunul șoferului ar trebui să aibă o formă relativ fermă, material uniform și margini laterale încă bine conturate. Pot exista urme normale, mai ales dacă mașina are câțiva ani, dar nu ar trebui să vezi rupturi mari, burete prăbușit sau material lucios în exces. Dacă aceste semne apar la o mașină declarată cu 50.000-70.000 km, trebuie să verifici atent povestea.
În schimb, o Dacia folosită intens în oraș poate avea scaunul uzat mai repede decât una care a făcut drumuri lungi. O mașină de navetă pe autostradă poate parcurge mulți kilometri cu puține urcări și coborâri. Un vehicul folosit pentru livrări poate avea mai puțini kilometri, dar sute de intrări și ieșiri pe săptămână. De aceea, uzura scaunului indică nu doar distanța parcursă, ci și tipul de utilizare.
Caută diferențe între scaunul șoferului și cel al pasagerului. Este normal ca scaunul șoferului să fie mai uzat, dar diferența nu trebuie să fie uriașă la kilometri puțini. Dacă șoferul are material rupt, spumă cedată și reglaje slăbite, iar pasagerul arată aproape nou, mașina a fost folosită mult de o singură persoană. Nu este neapărat o problemă, dar trebuie să se potrivească cu rulajul și istoricul.
Verifică și cusăturile. Cusăturile desfăcute, husa tensionată ciudat sau materialul care nu stă natural pot indica fie uzură, fie o reparație. Unele mașini au huse montate pentru a ascunde starea reală a scaunelor. Ridică husa, dacă există, și inspectează materialul original. O husă impecabilă nu spune nimic dacă dedesubt scaunul este rupt.
Nu ignora mirosul și curățenia profundă. Un scaun foarte murdar, pătat sau cu miros persistent poate sugera întreținere slabă sau utilizare intensă. Chiar dacă partea mecanică este mai importantă, interiorul îți arată cum a fost tratată mașina. O mașină îngrijită pe interior nu garantează revizii corecte, dar o mașină neglijată pe interior ridică întrebări.
Cum verifici restul interiorului ca să confirmi kilometrajul
Scaunul trebuie comparat cu volanul, schimbătorul, pedalele, cotiera, butoanele geamurilor, centura și mânerele ușilor. Acestea sunt elementele atinse zilnic. Dacă toate sunt foarte uzate, iar kilometrajul este mic, povestea nu se leagă. Dacă doar scaunul este uzat, cauza poate fi modul de urcare, greutatea șoferului sau o husă care a frecat materialul.
Pedalele sunt un indicator util. Cauciucul de pe pedala de ambreiaj și frână se tocește în timp. La o mașină cu mulți kilometri urbani, pedala de ambreiaj poate fi foarte uzată. Dacă vânzătorul pretinde rulaj mic, dar pedalele sunt lucioase, tocite sau înlocuite recent, merită să întrebi de ce. Pedale complet noi pe o mașină veche pot fi la fel de suspecte ca pedale foarte uzate.
Volanul și schimbătorul spun multe despre utilizare. Un volan foarte lucios, cu textură dispărută, și un schimbător tocit indică multe ore la volan. În oraș, aceste piese se uzează mai repede din cauza manevrelor dese. La drum lung, uzura poate fi mai lentă. Comparația cu scaunul ajută la formarea unei imagini coerente.
Centura de siguranță poate confirma utilizarea intensă. Trage centura complet și verifică dacă este murdară, scămoșată, răsucită sau dacă revine greu. O centură foarte obosită la kilometri puțini este un alt indiciu. La fel, catarama centurii și zona de plastic din jur pot avea zgârieturi multe dacă mașina a fost folosită zilnic, cu multe opriri.
Verifică și portbagajul, pragurile și plasticele de jos. La mașinile de flotă, livrări sau muncă, pragurile pot fi zgâriate, portbagajul lovit, plasticele murdare și tapițeria obosită. O Dacia este adesea cumpărată pentru utilitate, deci nu orice urmă este dramatică, dar urmele trebuie să fie compatibile cu prețul și cu kilometrajul.
În final, scaunul șoferului nu este un verdict, ci un indiciu. Dacă arată mai uzat decât ar trebui, nu respinge automat mașina, dar verifică istoricul, ITP-urile, facturile, diagnoza, starea mecanică și toate elementele de interior. Kilometrajul real nu stă doar în bord. Stă în felul în care arată și se simte mașina după ani de utilizare.