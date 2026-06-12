Dacia cu scaunul șoferului uzat prematur: ce spune asta despre kilometri și cum verifici restul interiorului

Uzura prematură apare cel mai des pe marginea exterioară a scaunului șoferului, acolo unde corpul freacă materialul la urcare și coborâre. Materialul se poate lustrui, subția, rupe sau deforma. Spuma poate ceda, iar scaunul poate deveni mai moale pe o parte. Aceste semne trebuie comparate cu vârsta mașinii, kilometrajul declarat și starea celorlalte elemente atinse des.

Ce poate spune scaunul despre utilizarea mașinii

La o mașină cu rulaj mic, scaunul șoferului ar trebui să aibă o formă relativ fermă, material uniform și margini laterale încă bine conturate. Pot exista urme normale, mai ales dacă mașina are câțiva ani, dar nu ar trebui să vezi rupturi mari, burete prăbușit sau material lucios în exces. Dacă aceste semne apar la o mașină declarată cu 50.000-70.000 km, trebuie să verifici atent povestea.

În schimb, o Dacia folosită intens în oraș poate avea scaunul uzat mai repede decât una care a făcut drumuri lungi. O mașină de navetă pe autostradă poate parcurge mulți kilometri cu puține urcări și coborâri. Un vehicul folosit pentru livrări poate avea mai puțini kilometri, dar sute de intrări și ieșiri pe săptămână. De aceea, uzura scaunului indică nu doar distanța parcursă, ci și tipul de utilizare.

Caută diferențe între scaunul șoferului și cel al pasagerului. Este normal ca scaunul șoferului să fie mai uzat, dar diferența nu trebuie să fie uriașă la kilometri puțini. Dacă șoferul are material rupt, spumă cedată și reglaje slăbite, iar pasagerul arată aproape nou, mașina a fost folosită mult de o singură persoană. Nu este neapărat o problemă, dar trebuie să se potrivească cu rulajul și istoricul.

Verifică și cusăturile. Cusăturile desfăcute, husa tensionată ciudat sau materialul care nu stă natural pot indica fie uzură, fie o reparație. Unele mașini au huse montate pentru a ascunde starea reală a scaunelor. Ridică husa, dacă există, și inspectează materialul original. O husă impecabilă nu spune nimic dacă dedesubt scaunul este rupt.

Nu ignora mirosul și curățenia profundă. Un scaun foarte murdar, pătat sau cu miros persistent poate sugera întreținere slabă sau utilizare intensă. Chiar dacă partea mecanică este mai importantă, interiorul îți arată cum a fost tratată mașina. O mașină îngrijită pe interior nu garantează revizii corecte, dar o mașină neglijată pe interior ridică întrebări.

Cum verifici restul interiorului ca să confirmi kilometrajul

Scaunul trebuie comparat cu volanul, schimbătorul, pedalele, cotiera, butoanele geamurilor, centura și mânerele ușilor. Acestea sunt elementele atinse zilnic. Dacă toate sunt foarte uzate, iar kilometrajul este mic, povestea nu se leagă. Dacă doar scaunul este uzat, cauza poate fi modul de urcare, greutatea șoferului sau o husă care a frecat materialul.