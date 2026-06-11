Dacia cu apă în portbagaj sau habitaclu: garnituri, stopuri sau scurgeri înfundate, de unde începi

Diagnosticarea corectă începe cu localizarea zonei ude. Este apă în roata de rezervă, pe lateralele portbagajului, pe podeaua din față, în spate, sub bord sau pe plafon? Fiecare loc indică alt traseu posibil. O lanternă, prosoape de hârtie și o probă cu furtunul pot ajuta enorm, dar trebuie făcută metodic, nu la întâmplare.

În portbagaj, verifică întâi stopurile, hayonul și scurgerile

Dacă apa se adună în locașul roții de rezervă, primele suspecte sunt stopurile spate și etanșările lor. La multe mașini, apa intră pe lângă garnitura stopului, apoi curge în interiorul caroseriei și ajunge în portbagaj. Din exterior, totul poate părea normal. În interior, însă, urmele de apă, praful spălat sau mocheta udă din laterale pot indica traseul.

O metodă simplă este să scoți capitonajul lateral al portbagajului, acolo unde se poate, apoi să torni apă controlat peste stopuri și peste zona hayonului. O persoană stă afară cu furtunul, alta în portbagaj cu lanternă. Nu folosi presiune foarte mare, pentru că poți forța apa în locuri unde în mod normal nu ar intra. Scopul este să simulezi ploaia, nu o spălătorie agresivă.

Chederul hayonului trebuie inspectat atent. Cauciucul crăpat, turtit, murdar sau ieșit parțial din poziție poate permite apei să intre. La fel, o zonă de tablă deformată după o lovitură ușoară poate face ca hayonul să nu mai apese uniform pe garnitură. Verifică și dacă hayonul se închide corect, fără joc excesiv și fără diferențe vizibile între stânga și dreapta.

Scurgerile înfundate sunt altă cauză frecventă. Apa care ajunge în anumite zone ale caroseriei trebuie să poată ieși. Dacă scurgerile sunt blocate cu noroi, frunze sau mizerie, apa se acumulează și găsește alt drum, uneori spre interior. Verifică zonele din jurul hayonului, pragurile, ușile și eventualele canale de drenaj accesibile. Curățarea trebuie făcută cu grijă, fără să împingi mizeria mai adânc.

Nu uita de antenă, ștergătorul spate și duzele de spălare, acolo unde există. O etanșare slăbită pe plafon sau pe hayon poate lăsa apa să intre, iar aceasta poate coborî prin capitonaje până în portbagaj. Dacă plafonul sau stâlpii sunt umezi, problema nu mai este doar jos, la portbagaj.

În habitaclu, ușile, parbrizul și climatizarea schimbă lista suspecților

Dacă apa apare în habitaclu, primul lucru este să identifici exact partea afectată. Podeaua udă la picioarele pasagerului față poate indica o problemă la scurgerile din zona parbrizului, la filtrul de habitaclu, la etanșarea parbrizului sau la condensul de la aerul condiționat. Podeaua udă în spate poate veni de la uși, de la scurgeri înfundate sau de la apa care migrează din față spre spate pe sub mochetă.