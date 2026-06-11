Dacia cu apă în portbagaj sau habitaclu: garnituri, stopuri sau scurgeri înfundate, de unde începi
Apa găsită în portbagaj, pe mocheta habitaclului sau sub covorașe este una dintre problemele care trebuie rezolvate cât mai repede. La început poate părea doar o umezeală minoră după o ploaie puternică sau după o spălare, dar infiltrațiile pot duce la miros neplăcut, aburirea geamurilor, mucegai, coroziune și probleme electrice. La o Dacia folosită zilnic, mai ales pe vreme umedă, apa acumulată poate transforma rapid o neglijență într-o reparație enervantă.
Primul pas este să nu presupui automat că de vină este chederul ușii sau al portbagajului. Da, garniturile pot permite intrarea apei, dar există și alte surse foarte comune: stopuri neetanșe, scurgeri înfundate, folie de protecție desprinsă în interiorul ușilor, dopuri de caroserie lipsă, antenă, hayon, parbriz sau chiar condens de la sistemul de climatizare. Apa circulă prin caroserie și poate apărea departe de locul prin care intră.
Diagnosticarea corectă începe cu localizarea zonei ude. Este apă în roata de rezervă, pe lateralele portbagajului, pe podeaua din față, în spate, sub bord sau pe plafon? Fiecare loc indică alt traseu posibil. O lanternă, prosoape de hârtie și o probă cu furtunul pot ajuta enorm, dar trebuie făcută metodic, nu la întâmplare.
În portbagaj, verifică întâi stopurile, hayonul și scurgerile
Dacă apa se adună în locașul roții de rezervă, primele suspecte sunt stopurile spate și etanșările lor. La multe mașini, apa intră pe lângă garnitura stopului, apoi curge în interiorul caroseriei și ajunge în portbagaj. Din exterior, totul poate părea normal. În interior, însă, urmele de apă, praful spălat sau mocheta udă din laterale pot indica traseul.
O metodă simplă este să scoți capitonajul lateral al portbagajului, acolo unde se poate, apoi să torni apă controlat peste stopuri și peste zona hayonului. O persoană stă afară cu furtunul, alta în portbagaj cu lanternă. Nu folosi presiune foarte mare, pentru că poți forța apa în locuri unde în mod normal nu ar intra. Scopul este să simulezi ploaia, nu o spălătorie agresivă.
Chederul hayonului trebuie inspectat atent. Cauciucul crăpat, turtit, murdar sau ieșit parțial din poziție poate permite apei să intre. La fel, o zonă de tablă deformată după o lovitură ușoară poate face ca hayonul să nu mai apese uniform pe garnitură. Verifică și dacă hayonul se închide corect, fără joc excesiv și fără diferențe vizibile între stânga și dreapta.
Scurgerile înfundate sunt altă cauză frecventă. Apa care ajunge în anumite zone ale caroseriei trebuie să poată ieși. Dacă scurgerile sunt blocate cu noroi, frunze sau mizerie, apa se acumulează și găsește alt drum, uneori spre interior. Verifică zonele din jurul hayonului, pragurile, ușile și eventualele canale de drenaj accesibile. Curățarea trebuie făcută cu grijă, fără să împingi mizeria mai adânc.
Nu uita de antenă, ștergătorul spate și duzele de spălare, acolo unde există. O etanșare slăbită pe plafon sau pe hayon poate lăsa apa să intre, iar aceasta poate coborî prin capitonaje până în portbagaj. Dacă plafonul sau stâlpii sunt umezi, problema nu mai este doar jos, la portbagaj.
În habitaclu, ușile, parbrizul și climatizarea schimbă lista suspecților
Dacă apa apare în habitaclu, primul lucru este să identifici exact partea afectată. Podeaua udă la picioarele pasagerului față poate indica o problemă la scurgerile din zona parbrizului, la filtrul de habitaclu, la etanșarea parbrizului sau la condensul de la aerul condiționat. Podeaua udă în spate poate veni de la uși, de la scurgeri înfundate sau de la apa care migrează din față spre spate pe sub mochetă.
Ușile sunt o sursă foarte comună de infiltrații. În interiorul unei uși intră apă în mod normal pe lângă geam, dar aceasta trebuie să se scurgă prin orificiile de jos, spre exterior. Dacă orificiile sunt înfundate sau dacă folia/membrana de protecție din spatele feței de ușă este desprinsă, apa poate ajunge în habitaclu. Un semn clasic este mocheta udă lângă prag, după ploaie sau spălare.
Parbrizul poate fi vinovat mai ales dacă a fost schimbat recent sau dacă apar urme de apă pe sub bord, pe stâlpi ori în zona filtrului de habitaclu. O lipire imperfectă poate permite infiltrații greu de observat. La fel, frunzele și mizeria adunate în zona de sub ștergătoare pot bloca drenajul, iar apa poate intra prin admisia de aer a habitaclului.
Sistemul de climatizare poate produce apă în interior dacă scurgerea condensului este înfundată sau desprinsă. În mod normal, când folosești aerul condiționat, condensul se scurge sub mașină. Dacă furtunul de evacuare este blocat, apa poate ajunge pe podeaua pasagerului. Diferența este că această apă poate apărea chiar și fără ploaie, după folosirea climatizării.
După ce găsești sursa, uscarea completă este la fel de importantă ca reparația. Mocheta și buretele de dedesubt pot reține multă apă, chiar dacă suprafața pare aproape uscată. Dacă lași umezeala acolo, vei avea miros, geamuri aburite și posibilă coroziune. Scoate covorașele, ridică mocheta unde se poate, folosește prosoape, aerisire și, la nevoie, dezumidificare.
Nu trata infiltrațiile cu silicon aplicat la întâmplare. Poate bloca scurgeri normale și poate muta problema în altă parte. Începe cu verificarea stopurilor, chederelor, scurgerilor și ușilor, apoi mergi spre parbriz, antenă și climatizare. Apa are răbdare și găsește cel mai mic traseu. Tu trebuie doar să îl identifici corect înainte să schimbi piese inutile.