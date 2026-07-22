Dacia Bigster este mai ieftină la cumpărare, dar pierde teren după doar trei ani. Care este explicația

Deprecierea schimbă complet calculele

La prima vedere, Dacia Bigster pare alegerea evidentă. Modelul este cu aproximativ 6.500 de euro mai accesibil decât rivalul de la Toyota, iar costurile de întreținere sunt și ele mai mici.

Un avantaj important îl reprezintă intervalul de service recomandat. Pentru Bigster, reviziile sunt programate la fiecare 30.000 de kilometri sau o dată pe an, în timp ce Toyota recomandă vizite în service la fiecare 15.000 de kilometri sau anual. Acest lucru reduce cheltuielile de mentenanță în primii ani de utilizare.

Totuși, analiza suedeză nu s-a limitat la costurile evidente. Specialiștii au inclus și deprecierea, adică diferența dintre prețul plătit la cumpărare și valoarea estimată a mașinii după trei ani și aproximativ 60.000 de kilometri parcurși.

Aici apare diferența majoră. Estimările arată că Toyota pierde aproximativ 33% din valoare în acest interval, în timp ce Dacia Bigster ajunge la o depreciere de aproape 47%.

În bani, asta înseamnă un cost al deprecierii de aproximativ 12.875 de euro pentru Toyota și peste 15.200 de euro pentru Bigster.

Raportat la distanța parcursă, deprecierea înseamnă aproximativ 0,21 euro pentru fiecare kilometru în cazul Toyota și circa 0,25 euro pe kilometru pentru Dacia.

Costul total de utilizare înclină balanța

După ce au fost adunate toate cheltuielile, de la întreținere și combustibil până la depreciere, rezultatele au fost surprinzătoare.