Dacia Bigster este mai ieftină la cumpărare, dar pierde teren după doar trei ani. Care este explicația
Mulți șoferi aleg o mașină pornind de la prețul de achiziție, convinși că un model mai ieftin va costa automat mai puțin și pe termen lung. În realitate, calculele sunt ceva mai complicate. Pe lângă revizii, consum și asigurări, există un factor care poate schimba complet rezultatul final: deprecierea.
O analiză realizată în Suedia compară costurile totale de deținere pentru mai multe SUV-uri și arată că, deși Dacia Bigster pornește cu un avantaj important la preț, Toyota ajunge să fie mai rentabilă după câțiva ani de utilizare. Explicația ține aproape exclusiv de cât de bine își păstrează fiecare model valoarea în timp.
Deprecierea schimbă complet calculele
La prima vedere, Dacia Bigster pare alegerea evidentă. Modelul este cu aproximativ 6.500 de euro mai accesibil decât rivalul de la Toyota, iar costurile de întreținere sunt și ele mai mici.
Un avantaj important îl reprezintă intervalul de service recomandat. Pentru Bigster, reviziile sunt programate la fiecare 30.000 de kilometri sau o dată pe an, în timp ce Toyota recomandă vizite în service la fiecare 15.000 de kilometri sau anual. Acest lucru reduce cheltuielile de mentenanță în primii ani de utilizare.
Totuși, analiza suedeză nu s-a limitat la costurile evidente. Specialiștii au inclus și deprecierea, adică diferența dintre prețul plătit la cumpărare și valoarea estimată a mașinii după trei ani și aproximativ 60.000 de kilometri parcurși.
Aici apare diferența majoră. Estimările arată că Toyota pierde aproximativ 33% din valoare în acest interval, în timp ce Dacia Bigster ajunge la o depreciere de aproape 47%.
În bani, asta înseamnă un cost al deprecierii de aproximativ 12.875 de euro pentru Toyota și peste 15.200 de euro pentru Bigster.
Raportat la distanța parcursă, deprecierea înseamnă aproximativ 0,21 euro pentru fiecare kilometru în cazul Toyota și circa 0,25 euro pe kilometru pentru Dacia.
Costul total de utilizare înclină balanța
După ce au fost adunate toate cheltuielile, de la întreținere și combustibil până la depreciere, rezultatele au fost surprinzătoare.
Toyota ajunge la un cost total estimat de aproximativ 0,38 euro pentru fiecare kilometru parcurs, în timp ce Dacia Bigster urcă la circa 0,40 euro/km.
Diferența nu este uriașă, însă demonstrează că prețul de achiziție nu spune întreaga poveste. O mașină mai scumpă poate recupera diferența printr-o valoare mai mare la revânzare.
În aceeași analiză apare și SUV-ul chinezesc MG HS. Acesta se dovedește mai costisitor decât ambele modele europene și japoneze, cu un cost estimat între 0,43 și 0,46 euro pe kilometru, în funcție de versiune și de consumul înregistrat.
Și aici deprecierea joacă un rol decisiv. Estimările indică o pierdere de aproximativ 49% din valoarea inițială după numai trei ani, iar în cazul unor modele chinezești există situații în care devalorizarea poate depăși chiar 55% în aceeași perioadă.
Fenomenul nu este întâlnit doar la mărcile chineze. În analiza suedeză sunt menționate și modele Opel sau Fiat, care, deși pot avea un preț atractiv la cumpărare, ajung să coste mai mult pe termen lung din cauza unei deprecieri accelerate.
Cât de mult contează perioada în care păstrezi mașina
Deprecierea are cel mai mare impact în primii ani după achiziție. Dacă intenționezi să schimbi mașina după trei sau patru ani, valoarea de revânzare devine un element esențial în calculul costului real.
Situația se schimbă însă dacă păstrezi automobilul o perioadă mai lungă. Pe măsură ce acumulezi mai mulți kilometri și folosești mașina timp de cinci, șapte sau chiar zece ani, pierderea de valoare se împarte la o distanță mult mai mare, iar costul pe kilometru scade considerabil.
Acesta este unul dintre motivele pentru care unele automobile premium, deși foarte scumpe la cumpărare, pot deveni surprinzător de eficiente din punctul de vedere al costului total de utilizare.
Povestea unui Maybach care a demonstrat teoria
Un exemplu spectaculos este cel al omului de afaceri Josef Weikinger, din Liechtenstein, care a cumpărat un Maybach 62 nou în 2004 și l-a folosit aproape un deceniu pentru deplasările sale de afaceri.
Limuzina, achiziționată cu aproximativ 450.000 de euro, a fost folosită intens pentru drumuri între Liechtenstein, Austria, Germania și Elveția. În loc să zboare frecvent cu avionul, proprietarul a preferat călătoriile pe șosea, considerând că economisește timp.
Mașina a depășit un milion de kilometri încă din 2009, moment în care odometrul nu a mai putut afișa distanța reală. Kilometrii au continuat să fie notați separat, iar la finalul perioadei de exploatare automobilul ajunsese la aproximativ 1,6-1,7 milioane de kilometri.
Deși costurile cu combustibilul și întreținerea au fost ridicate, fiabilitatea modelului a făcut diferența. De exemplu, primul schimb al amortizoarelor a fost necesar abia după aproximativ 600.000 de kilometri.
La final, după ce au fost adunate toate cheltuielile, inclusiv deprecierea, costul total de utilizare a fost estimat la aproximativ 0,50 euro pe kilometru. O valoare surprinzător de apropiată de cea calculată astăzi pentru SUV-uri mult mai accesibile precum Dacia Bigster sau Toyota.