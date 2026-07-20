Dacia Bigster impresionează în Europa. SUV-ul românesc poate parcurge peste 800 km fără alimentare

Dacia Bigster a trecut cu brio testul unei vacanțe de 800 de kilometri

Green NCAP a analizat mai multe modele într-un scenariu cât mai apropiat de realitate. Testul a presupus un traseu de 800 de kilometri, parcurs de o familie formată din patru persoane, cu bagaje, pe autostradă, drumuri naționale și în mediul urban, cu instalația de climatizare pornită pe toată durata călătoriei.

În aceste condiții, Dacia Bigster Hybrid a înregistrat un consum mediu de doar 5,9 litri la 100 de kilometri. Grație rezervorului de 50 de litri, SUV-ul a obținut o autonomie estimată de aproximativ 847 de kilometri.

Practic, modelul românesc poate finaliza traseul analizat fără nicio oprire pentru alimentare, un avantaj important pentru cei care preferă drumurile lungi și vor să reducă timpul petrecut în benzinării.

Pe lângă eficiență, Bigster a fost remarcat și pentru spațiul interior generos. Cei cinci ocupanți beneficiază de un habitaclu încăpător, iar portbagajul oferă suficient loc pentru bagaje, echipamente sportive sau tot ceea ce este necesar într-o vacanță în familie.

Cum s-au descurcat rivalii în testele Green NCAP

Evaluarea nu s-a limitat la modelele hibride. Green NCAP a comparat automobile electrice, hibride și pe benzină pentru a oferi o imagine cât mai clară asupra performanțelor în utilizarea de zi cu zi.

La categoria electricelor, Mercedes-Benz CLA EQ 250+ a fost declarat cel mai eficient automobil pentru drumurile lungi. Modelul a impresionat prin consumul redus de energie, autonomia estimată la peste 600 de kilometri și timpul foarte scurt necesar pentru o încărcare rapidă care să permită finalizarea traseului.

Printre modelele electrice compacte s-au remarcat Renault 5 E-Tech, apreciat pentru eficiență, și MINI Cooper E, recomandat în special celor care folosesc mașina în oraș sau pentru deplasări mai scurte. Pentru familii, Volvo EX30 a fost considerat unul dintre cele mai echilibrate SUV-uri electrice datorită spațiului interior și timpilor reduși de încărcare.