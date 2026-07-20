Dacia Bigster impresionează în Europa. SUV-ul românesc poate parcurge peste 800 km fără alimentare
Dacia Bigster continuă să atragă atenția la nivel european, iar de această dată aprecierea vine din partea Green NCAP, organizația independentă care evaluează eficiența și impactul asupra mediului al automobilelor. Într-un test care a simulat un drum de vacanță de 800 de kilometri, noul SUV al producătorului român s-a remarcat prin autonomia ridicată și consumul redus.
Rezultatele arată că Bigster este una dintre cele mai interesante opțiuni pentru familiile care își doresc o mașină încăpătoare, economică și capabilă să parcurgă distanțe lungi fără opriri dese pentru alimentare. Evaluarea demonstrează că eficiența nu depinde doar de dimensiunea bateriei sau de tehnologia de propulsie, ci și de modul în care este proiectat întregul automobil.
Dacia Bigster a trecut cu brio testul unei vacanțe de 800 de kilometri
Green NCAP a analizat mai multe modele într-un scenariu cât mai apropiat de realitate. Testul a presupus un traseu de 800 de kilometri, parcurs de o familie formată din patru persoane, cu bagaje, pe autostradă, drumuri naționale și în mediul urban, cu instalația de climatizare pornită pe toată durata călătoriei.
În aceste condiții, Dacia Bigster Hybrid a înregistrat un consum mediu de doar 5,9 litri la 100 de kilometri. Grație rezervorului de 50 de litri, SUV-ul a obținut o autonomie estimată de aproximativ 847 de kilometri.
Practic, modelul românesc poate finaliza traseul analizat fără nicio oprire pentru alimentare, un avantaj important pentru cei care preferă drumurile lungi și vor să reducă timpul petrecut în benzinării.
Pe lângă eficiență, Bigster a fost remarcat și pentru spațiul interior generos. Cei cinci ocupanți beneficiază de un habitaclu încăpător, iar portbagajul oferă suficient loc pentru bagaje, echipamente sportive sau tot ceea ce este necesar într-o vacanță în familie.
Cum s-au descurcat rivalii în testele Green NCAP
Evaluarea nu s-a limitat la modelele hibride. Green NCAP a comparat automobile electrice, hibride și pe benzină pentru a oferi o imagine cât mai clară asupra performanțelor în utilizarea de zi cu zi.
La categoria electricelor, Mercedes-Benz CLA EQ 250+ a fost declarat cel mai eficient automobil pentru drumurile lungi. Modelul a impresionat prin consumul redus de energie, autonomia estimată la peste 600 de kilometri și timpul foarte scurt necesar pentru o încărcare rapidă care să permită finalizarea traseului.
Printre modelele electrice compacte s-au remarcat Renault 5 E-Tech, apreciat pentru eficiență, și MINI Cooper E, recomandat în special celor care folosesc mașina în oraș sau pentru deplasări mai scurte. Pentru familii, Volvo EX30 a fost considerat unul dintre cele mai echilibrate SUV-uri electrice datorită spațiului interior și timpilor reduși de încărcare.
În categoria hibridelor, Toyota C-HR a obținut cel mai mic consum dintre modelele testate, cu 5,7 litri la 100 de kilometri și o autonomie estimată la 754 de kilometri, fiind necesară o singură oprire scurtă pentru alimentare pe parcursul traseului.
De ce autonomia nu spune întreaga poveste
Concluzia specialiștilor Green NCAP este că autonomia maximă nu reprezintă singurul criteriu important atunci când alegi o mașină pentru călătorii. Eficiența energetică, consumul real, timpul necesar pentru alimentare sau încărcare și spațiul disponibil pentru pasageri și bagaje sunt elemente la fel de importante.
În cazul Daciei Bigster, combinația dintre sistemul hibrid, consumul redus și rezervorul suficient de mare îi permite să acopere un drum de aproximativ 800 de kilometri fără opriri pentru alimentare. Acest lucru o transformă într-o opțiune atractivă pentru familiile care călătoresc frecvent și vor să petreacă mai puțin timp în stațiile de alimentare.