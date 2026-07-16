Francezii au condus zilnic noua Dacia Bigster timp de o săptămână. Concluzia care i-a surprins după test

Comportamentul la drum a fost marea surpriză

Cu o lungime de 4,57 metri, Dacia Bigster este cel mai mare model din istoria mărcii și marchează intrarea constructorului român în segmentul SUV-urilor compacte, unde concurează cu modele consacrate.

Jurnaliștii francezi au remarcat imediat spațiul generos oferit pasagerilor și capacitatea mare de încărcare, însă spun că adevărata surpriză a apărut după mai multe zile de utilizare.

Potrivit acestora, SUV-ul s-a dovedit mai plăcut de condus decât se așteptau, oferind un comportament rutier echilibrat și o senzație de stabilitate atât în oraș, cât și pe drumurile rapide.

În viraje, Bigster este descris ca fiind predictibil, cu o direcție precisă și un sistem de frânare eficient, caracteristici care contribuie la o experiență de condus relaxată.

Consumul i-a impresionat pe francezi

Modelul testat a fost echipat cu noul sistem full hybrid de 155 CP, o motorizare introdusă în premieră în cadrul Grupului Renault.

În timpul testului, SUV-ul a fost folosit în condiții variate, inclusiv pe autostradă, cu mai mulți pasageri și bagaje la bord.

Chiar și în aceste condiții, consumul mediu s-a situat în jurul valorii de 6,5 litri la 100 de kilometri, iar autonomia a depășit 800 de kilometri cu un singur rezervor.