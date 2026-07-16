Francezii au condus zilnic noua Dacia Bigster timp de o săptămână. Concluzia care i-a surprins după test
Dacia Bigster continuă să atragă atenția presei auto din Europa, iar unul dintre cele mai recente teste realizate în Franța vine cu un verdict favorabil pentru cel mai mare SUV construit vreodată de producătorul român. Timp de o săptămână, jurnaliștii au folosit mașina în condiții reale de trafic, atât în oraș, cât și pe autostradă și drumuri naționale, pentru a vedea cum se comportă în utilizarea de zi cu zi.
Rezultatele au confirmat câteva dintre atuurile deja cunoscute ale modelului, însă cea mai mare surpriză nu a avut legătură nici cu dimensiunile generoase și nici cu portbagajul încăpător. Francezii spun că altceva i-a impresionat cel mai mult după sute de kilometri parcurși.
Comportamentul la drum a fost marea surpriză
Cu o lungime de 4,57 metri, Dacia Bigster este cel mai mare model din istoria mărcii și marchează intrarea constructorului român în segmentul SUV-urilor compacte, unde concurează cu modele consacrate.
Jurnaliștii francezi au remarcat imediat spațiul generos oferit pasagerilor și capacitatea mare de încărcare, însă spun că adevărata surpriză a apărut după mai multe zile de utilizare.
Potrivit acestora, SUV-ul s-a dovedit mai plăcut de condus decât se așteptau, oferind un comportament rutier echilibrat și o senzație de stabilitate atât în oraș, cât și pe drumurile rapide.
În viraje, Bigster este descris ca fiind predictibil, cu o direcție precisă și un sistem de frânare eficient, caracteristici care contribuie la o experiență de condus relaxată.
Consumul i-a impresionat pe francezi
Modelul testat a fost echipat cu noul sistem full hybrid de 155 CP, o motorizare introdusă în premieră în cadrul Grupului Renault.
În timpul testului, SUV-ul a fost folosit în condiții variate, inclusiv pe autostradă, cu mai mulți pasageri și bagaje la bord.
Chiar și în aceste condiții, consumul mediu s-a situat în jurul valorii de 6,5 litri la 100 de kilometri, iar autonomia a depășit 800 de kilometri cu un singur rezervor.
În mediul urban, rezultatele au fost și mai bune. Grație sistemului hibrid, care permite rularea frecventă în modul complet electric la viteze reduse, consumul a coborât sub pragul de 5 litri la 100 de kilometri.
Există și câteva minusuri
Testul nu a evidențiat doar punctele forte ale modelului. Jurnaliștii au observat că la viteze de autostradă apare un zgomot aerodinamic mai pronunțat, devenind vizibil după aproximativ 110 km/h.
De asemenea, transmisia automată asociată sistemului hibrid poate avea uneori reacții mai lente atunci când șoferul solicită accelerații puternice, un aspect remarcat în timpul depășirilor sau al accelerărilor rapide. Chiar și așa, aceste observații nu au schimbat impresia generală lăsată de automobil.
Verdictul final după o săptămână de utilizare
La finalul testului, publicația franceză a concluzionat că Dacia Bigster reușește să ofere un echilibru foarte bun între spațiu, confort, consum și preț.
Potrivit jurnaliștilor, modelul aduce un plus de rafinament față de generațiile anterioare ale mărcii, fără să renunțe la filosofia care a făcut Dacia populară în Europa: un automobil practic, încăpător și accesibil.