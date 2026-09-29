Dacă ai chef de suspans, Netflix are 3 filme interesante de văzut săptămâna asta

„Cruel Intentions”, un thriller adolescentin plin de manipulări

Lansat în 1999, „Cruel Intentions” îi are în rolurile principale pe Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar și Reese Witherspoon. Filmul urmărește jocurile de manipulare ale unor adolescenți bogați din Upper East Side, iar povestea pornește de la un pariu între Sebastian Valmont și sora sa vitregă, Kathryn Merteuil.

Sebastian este obișnuit să seducă femei și acceptă o provocare care îi complică rapid viața. El trebuie să o cucerească pe Annette, fiica directorului școlii și o tânără mult mai rezervată decât persoanele cu care este obișnuit să aibă de-a face. Premiul pentru reușită este unul neobișnuit: posibilitatea de a avea o relație cu Kathryn. Dacă pierde, Sebastian trebuie să-i dea acesteia mașina sa sport.

Pe măsură ce planul avansează, Sebastian recurge la metode tot mai crude pentru a câștiga încrederea lui Annette. Situația se complică atunci când sentimentele sale încep să depășească limitele pariului.

Filmul regizat de Roger Kumble combină drama adolescentină cu romantismul, thrillerul și momentele de comedie, iar stilul său exagerat face parte din farmecul producției.

„Knock at the Cabin” aduce apocalipsa într-o cabană izolată

În „Knock at the Cabin”, M. Night Shyamalan construiește suspansul pornind de la o situație aparent simplă. Eric și Andrew pleacă într-o vacanță alături de fiica lor, Wen, într-o cabană izolată. Liniștea familiei este întreruptă de patru străini, conduși de Leonard, personaj interpretat de Dave Bautista.

Cei patru îi iau ostatici și le spun că lumea se află în pragul unei catastrofe. Pentru ca apocalipsa să fie oprită, familia trebuie să facă un sacrificiu. Eric, Andrew și Wen trebuie să decidă cine dintre ei va muri.

În timp ce familia încearcă să înțeleagă dacă amenințarea este reală, încep să apară dezastre în diferite locuri ale lumii. Filmul pune presiunea nu doar pe personaje, ci și pe spectator, care trebuie să se întrebe cât de mult ar fi dispus să sacrifice pentru a salva milioane de oameni.