Dacă ai chef de suspans, Netflix are 3 filme interesante de văzut săptămâna asta
Netflix continuă să adauge filme noi în catalog, iar thrillerul rămâne unul dintre genurile care pot transforma rapid o seară obișnuită într-un maraton de filme. Pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie, trei producții foarte diferite pot fi puse pe lista de urmărit, de la o poveste cu adolescenți bogați și jocuri periculoase până la o dramă tensionată despre procesele criminalilor naziști.
Selecția include „Cruel Intentions”, filmul din 1999 devenit un reper al dramelor pentru adolescenți, „Knock at the Cabin”, thrillerul apocaliptic regizat de M. Night Shyamalan, și „Nuremberg”, producția din 2025 inspirată de evenimente reale și centrată pe procesele de după Al Doilea Război Mondial.
„Cruel Intentions”, un thriller adolescentin plin de manipulări
Lansat în 1999, „Cruel Intentions” îi are în rolurile principale pe Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar și Reese Witherspoon. Filmul urmărește jocurile de manipulare ale unor adolescenți bogați din Upper East Side, iar povestea pornește de la un pariu între Sebastian Valmont și sora sa vitregă, Kathryn Merteuil.
Sebastian este obișnuit să seducă femei și acceptă o provocare care îi complică rapid viața. El trebuie să o cucerească pe Annette, fiica directorului școlii și o tânără mult mai rezervată decât persoanele cu care este obișnuit să aibă de-a face. Premiul pentru reușită este unul neobișnuit: posibilitatea de a avea o relație cu Kathryn. Dacă pierde, Sebastian trebuie să-i dea acesteia mașina sa sport.
Pe măsură ce planul avansează, Sebastian recurge la metode tot mai crude pentru a câștiga încrederea lui Annette. Situația se complică atunci când sentimentele sale încep să depășească limitele pariului.
Filmul regizat de Roger Kumble combină drama adolescentină cu romantismul, thrillerul și momentele de comedie, iar stilul său exagerat face parte din farmecul producției.
„Knock at the Cabin” aduce apocalipsa într-o cabană izolată
În „Knock at the Cabin”, M. Night Shyamalan construiește suspansul pornind de la o situație aparent simplă. Eric și Andrew pleacă într-o vacanță alături de fiica lor, Wen, într-o cabană izolată. Liniștea familiei este întreruptă de patru străini, conduși de Leonard, personaj interpretat de Dave Bautista.
Cei patru îi iau ostatici și le spun că lumea se află în pragul unei catastrofe. Pentru ca apocalipsa să fie oprită, familia trebuie să facă un sacrificiu. Eric, Andrew și Wen trebuie să decidă cine dintre ei va muri.
În timp ce familia încearcă să înțeleagă dacă amenințarea este reală, încep să apară dezastre în diferite locuri ale lumii. Filmul pune presiunea nu doar pe personaje, ci și pe spectator, care trebuie să se întrebe cât de mult ar fi dispus să sacrifice pentru a salva milioane de oameni.
Producția din 2023 are la bază romanul „The Cabin at the End of the World”, scris de Paul Tremblay. În distribuție se mai află Jonathan Groff, Ben Aldridge și Kristen Cui.
„Nuremberg” spune povestea proceselor criminalilor naziști
„Nuremberg”, lansat în 2025, schimbă complet registrul și se concentrează asupra evenimentelor de după Al Doilea Război Mondial. Filmul pornește de la capitularea generalului nazist Hermann Göring, interpretat de Russell Crowe, care ajunge în custodia forțelor americane.
În loc ca liderii naziști capturați să fie executați, Aliații decid să-i trimită în fața instanței pentru crimele comise în timpul războiului. Armata americană îi trimite pe psihiatrul Douglas Kelley, interpretat de Rami Malek, și pe sergentul Howard Triest, jucat de Leo Woodall, pentru a-i evalua înaintea procesului.
Kelley ajunge să dezvolte o relație aparent cordială cu Göring, însă interacțiunile dintre cei doi îi oferă psihiatrului o perspectivă tot mai clară asupra personalității și comportamentului fostului lider nazist.
Filmul este inspirat de evenimente reale și propune o perspectivă dramatică asupra uneia dintre cele mai importante serii de procese din istoria modernă. Russell Crowe conduce distribuția într-un rol central, în timp ce Rami Malek interpretează personajul care încearcă să înțeleagă oamenii aflați în fața justiției.