Cutremur la Volkswagen: până la 100.000 de joburi și patru fabrici germane, pe lista celor mai dure tăieri din istorie

Potrivit informațiilor publicate, printre unitățile vizate de posibile închideri se numără fabricile din Hanovra, Zwickau și Emden, dar și uzina Audi din Neckarsulm. În total, mai mult de 45.000 de locuri de muncă ar putea fi afectate de dispariția acestor capacități de producție, peste cele aproximativ 50.000 de reduceri deja luate în calcul de grup.

Patru fabrici importante, în centrul restructurării

Închiderea fabricilor ar fi un moment fără precedent pentru Volkswagen, mai ales pentru că vorbim despre unități esențiale în strategia companiei. Emden și Zwickau au avut un rol major în tranziția spre mașinile electrice, în timp ce Hanovra produce modele precum ID. Buzz și vehicule comerciale. La Neckarsulm, Audi are una dintre cele mai importante baze de producție pentru mașini premium, inclusiv modele electrice, hibride și cu motoare convenționale.

Cele patru fabrici nu sunt doar simple puncte de producție, ci angajatori uriași în regiunile în care activează. Închiderea lor ar avea efecte directe asupra furnizorilor, transportatorilor, service-urilor și altor companii dependente de ecosistemul Volkswagen. Germania rămâne nucleul grupului, iar aproape 43% dintre cei peste 667.000 de angajați ai Volkswagen lucrau în țară la finalul anului financiar 2025.

Miza este cu atât mai mare cu cât Volkswagen s-a confruntat deja cu opoziție puternică atunci când a încercat să închidă fabrici în Germania, în 2024. Sindicatul IG Metall și consiliul angajaților au transmis deja că se vor opune oricăror măsuri de acest tip, iar influența lor este una majoră în structura de conducere a companiei.

Presiune din China, tarife americane și cerere mai slabă în Europa

Volkswagen se află sub presiune din mai multe direcții. Constructorul auto german pierde teren în China, piață în care a dominat ani la rând, dar unde rivalii locali, în special BYD, au crescut rapid datorită modelelor electrice mai accesibile și dezvoltate pentru nevoile cumpărătorilor chinezi.

Problema nu se limitează însă la Asia. Producătorii chinezi își extind prezența și în Europa, exact pe terenul tradițional al Volkswagen. BYD, Chery, SAIC și Leapmotor și-au dublat cota de piață europeană cumulată până în luna mai, comparativ cu anul trecut, iar presiunea asupra mărcilor occidentale devine tot mai vizibilă.

La toate acestea se adaugă tarifele aplicate importurilor auto în Statele Unite, cererea mai slabă pentru automobile electrice în Europa și costurile ridicate ale producției din Germania. Reuters notează că Volkswagen consideră actualul model de business nesustenabil în condițiile actuale, iar conducerea grupului ar vrea să reducă și investițiile cu aproximativ 15%, la puțin peste 130 de miliarde de euro în următorii cinci ani.