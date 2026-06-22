Cutie automată care ține turația sus: când protejează motorul și când anunță o defecțiune

Turația mai ridicată nu este automat un semn rău. Uneori, transmisia protejează motorul și cutia. Alteori, păstrează o treaptă inferioară pentru frână de motor, pentru răcire, pentru regenerarea filtrului de particule sau pentru răspuns mai bun la accelerație. Problema apare când turația rămâne sus fără motiv clar, cutia refuză să schimbe, apar smucituri, consumul crește brusc sau se aprind martori în bord.

Când cutia ține turația sus în mod normal

La rece, multe transmisii automate schimbă mai târziu. Motivul este simplu: motorul și cutia trebuie să ajungă la temperatura optimă de funcționare. Uleiul rece este mai vâscos, iar sistemele de control pot întârzia schimbările pentru a încălzi mai repede ansamblul. Dacă după câteva minute comportamentul revine la normal, nu ai neapărat o problemă.

Pe coborâri, cutia poate ține o treaptă inferioară pentru frână de motor. Dacă apeși frâna de mai multe ori sau cobori un drum de munte, transmisia poate interpreta că ai nevoie de control și nu va urca rapid într-o treaptă superioară. Este un comportament util, mai ales în zone precum Transfăgărășan, Transalpina sau drumurile de munte unde frânele se pot încălzi dacă sunt folosite continuu.

În modul Sport, turația ridicată este intenționată. Cutia ține treptele mai mult pentru răspuns rapid, accelerație mai bună și senzație dinamică. La fel se poate întâmpla dacă ai condus agresiv câteva minute. Unele transmisii se adaptează temporar și păstrează o strategie mai sportivă chiar după ce ai redus ritmul.

La diesel, o turație mai ridicată poate apărea și în timpul regenerării filtrului de particule. Motorul poate sta la un ralanti ușor crescut, cutia poate schimba diferit, iar consumul instant poate urca. Dacă regenerarea este întreruptă frecvent, comportamentul se poate repeta mai des. În acest caz, problema nu este cutia, ci condițiile în care mașina este folosită.

Când turația ridicată poate ascunde o problemă

Dacă motorul rămâne turat mult timp, indiferent de temperatură, drum sau mod de condus, trebuie investigat. O cauză posibilă este nivelul sau starea uleiului din cutie. Uleiul vechi, contaminat sau insuficient poate afecta presiunea internă, cuplarea ambreiajelor și momentul schimbării treptelor. În astfel de cazuri, cutia poate întârzia schimbarea, poate patina sau poate smuci.

Patinarea este un semn serios. Dacă turația urcă, dar viteza nu crește proporțional, cutia poate avea probleme la ambreiajele interne, convertizorul de cuplu sau presiunea hidraulică. La o cutie automată sănătoasă, creșterea turației trebuie să se simtă în accelerație. Dacă doar se aude motorul, dar mașina nu trage, mergi rapid la diagnoză.