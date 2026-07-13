Dacia și alternatorul: simptomele care apar înainte să rămâi fără curent în mers

Simptomele care anunță o încărcare insuficientă

Martorul roșu al bateriei este cel mai evident semn, dar nu apare în toate cazurile. El indică o problemă a sistemului de încărcare, nu neapărat o baterie defectă. Dacă se aprinde cu motorul pornit, alternatorul, cureaua, regulatorul sau conexiunile trebuie verificate imediat.

Farurile care luminează slab la ralanti și devin mai puternice când accelerezi pot indica o tensiune instabilă. Același lucru este valabil pentru ventilatorul habitaclului care își schimbă viteza, ștergătoarele lente sau geamurile electrice care se mișcă mai greu.

Pornirea greoaie dimineața poate fi pusă pe seama bateriei, dar dacă acumulatorul este relativ nou, alternatorul poate să nu îl încarce suficient în timpul mersului. După câteva zile de drumuri scurte, nivelul scade până când demarorul nu mai poate roti motorul.

Pot apărea martori multipli pentru ABS, airbag, servodirecție sau controlul stabilității. Aceste sisteme sunt sensibile la tensiune și pot intra în avarie înainte ca motorul să se oprească. Erorile par fără legătură, dar au aceeași cauză: alimentarea instabilă.

Un huruit, un fluierat sau un zgomot metalic din zona curelei poate indica rulmenți uzați în alternator. Mirosul de cauciuc ars poate apărea dacă fulia se blochează și cureaua patinează. În această situație, continuarea drumului poate duce la ruperea curelei.

Ce verifici înainte să schimbi alternatorul

Măsoară tensiunea la bornele bateriei cu motorul oprit și pornit. Valorile trebuie interpretate în funcție de model și de sistemul de încărcare inteligentă. Unele Dacia pot varia tensiunea pentru reducerea consumului, dar bateria trebuie să primească suficient curent pe parcursul unui ciclu normal.

Activează consumatori mari și observă dacă tensiunea se menține. Farurile, dezaburirea, climatizarea și încălzirea în scaune solicită alternatorul. Dacă valoarea cade puternic și nu revine, sistemul nu mai poate acoperi consumul.