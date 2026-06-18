Cutie automată care smucește doar între anumite trepte: adaptări, software sau uzură internă, cum abordezi logic

De ce smucește doar între anumite trepte

Dacă smucitura apare constant între aceleași două trepte, primul indiciu este că problema ține de un anumit circuit de comandă sau de un anumit pachet de ambreiaje din interiorul transmisiei. Într-o cutie automată clasică, schimbarea treptelor se face prin cuplarea și decuplarea controlată a unor ambreiaje interne. Dacă presiunea nu este perfect dozată sau dacă materialul de fricțiune este uzat, trecerea poate deveni bruscă.

La cutiile cu dublu ambreiaj, smuciturile pot apărea în special la viteze mici, în trafic urban, la plecări, opriri dese sau schimbări între treptele inferioare. Aceste transmisii funcționează diferit de automatele clasice cu convertizor și pot avea un comportament mai direct, uneori mai puțin fin, mai ales dacă ambreiajele sunt uzate sau dacă softul încearcă să compenseze un stil de condus foarte variabil.

Adaptările cutiei sunt un alt element important. Calculatorul transmisiei învață în timp cum să dozeze presiunea pentru schimbări cât mai line. Dacă bateria a fost deconectată, dacă s-a făcut o resetare, dacă s-a schimbat uleiul sau dacă mașina a fost condusă mult timp într-un stil agresiv, cutia poate avea nevoie de o perioadă de recalibrare. Totuși, o adaptare greșită nu ar trebui să producă șocuri violente sau zgomote metalice.

Software-ul poate juca și el un rol major. Unele modele au actualizări de soft pentru transmisie tocmai pentru a corecta smucituri, întârzieri sau schimbări nepotrivite. De aceea, înainte de a vorbi despre reparații scumpe, este util să verifici dacă există update-uri oficiale sau proceduri de resetare și reînvățare recomandate de producător.

Cum faci diferența între soft, întreținere și uzură internă

Primul pas logic este să observi exact când apare smucitura. Contează dacă se întâmplă la rece sau la cald, la accelerație ușoară sau puternică, la urcare, la frânare, în modul normal sau sport. O smucitură prezentă doar la rece poate indica ulei degradat, nivel incorect sau o caracteristică termică a transmisiei. Dacă apare și la cald, constant, între aceleași trepte, suspiciunea de uzură internă crește.

Al doilea pas este diagnoza electronică. Nu este suficientă citirea generică a erorilor de motor. Cutia trebuie verificată cu un tester capabil să intre în modulul transmisiei, să citească temperaturi, presiuni, valori de adaptare, alunecări și eventuale erori memorate. Uneori, o cutie care smucește nu aprinde niciun martor în bord, dar are valori de adaptare ajunse la limită.

Uleiul transmisiei este esențial. Chiar dacă unele cutii au fost promovate ani de zile ca fiind „fără întreținere”, în practică uleiul îmbătrânește, se contaminează și își pierde proprietățile. Un schimb făcut prea târziu poate îmbunătăți comportamentul, dar nu repară uzura. Un schimb făcut greșit, cu ulei nepotrivit sau nivel incorect, poate agrava simptomele.