Curtea Supremă din SUA refuză să intervină în disputa Google cu autoritatea pentru brevete
Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să analizeze contestația Google împotriva unei politici a Oficiului pentru Brevete și Mărci din SUA (USPTO), care face mai dificilă reevaluarea unor brevete mai vechi. Decizia, pronunțată luni, 19 octombrie, lasă în vigoare hotărârea unei instanțe inferioare în disputa companiei cu VirtaMove, o firmă de software care acuză Google de încălcarea unui brevet.
Cazul are implicații pentru companiile de tehnologie care încearcă să anuleze brevete pe care le consideră nevalide. Politica contestată, cunoscută drept „settled expectations”, oferă o protecție mai mare brevetelor aflate în vigoare de peste șase ani, reducând șansele ca cererile de reevaluare să fie acceptate, scrie Reuters.
De ce a contestat Google politica autorității pentru brevete
Google a cerut Curții Supreme să examineze regula aplicată de USPTO prin intermediul Comisiei de Contestații și Procese privind Brevetele (PTAB). Această structură poate reanaliza validitatea unor brevete, inclusiv la solicitarea companiilor acuzate că le-au încălcat.
În opinia Google, politica „settled expectations” limitează nejustificat posibilitatea contestării brevetelor mai vechi și contribuie la creșterea numărului de litigii în domeniul proprietății intelectuale.
Compania a susținut că autoritatea pentru brevete nu are dreptul să introducă, prin propriile reguli, un termen-limită pe care Congresul nu l-a prevăzut în lege. Google a argumentat, de asemenea, că USPTO nu poate extinde drepturile titularilor de brevete dincolo de limitele stabilite de legislație.
Curtea Supremă a refuzat să preia cazul, fără să ofere prin această decizie o soluție de fond asupra argumentelor Google. Astfel, hotărârea instanței federale inferioare rămâne în vigoare.
Disputa a pornit de la un brevet deținut de VirtaMove
VirtaMove, o companie de software, a acuzat Google că îi încalcă un brevet legat de software pentru servere. În 2025, Google a solicitat reevaluarea validității brevetului, însă PTAB a respins cererea invocând politica „settled expectations”.
Google a contestat decizia, dar Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a hotărât împotriva companiei. Ulterior, Google a cerut intervenția Curții Supreme, care a refuzat să examineze apelul.
Procedura de reevaluare inter partes, cunoscută sub denumirea de inter partes review, este folosită frecvent de companiile de tehnologie pentru a contesta brevete în litigii. Dacă un brevet este anulat, acesta nu mai poate fi folosit în același mod pentru a susține acuzațiile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Mai puține cereri de reevaluare sunt acceptate în SUA
Politica face parte dintr-o schimbare mai amplă a modului în care autoritatea americană pentru brevete analizează solicitările de reevaluare. În timpul administrației președintelui Donald Trump, USPTO a introdus măsuri care au redus proporția cererilor acceptate de PTAB.
Potrivit unui raport al agenției din aprilie, procentul solicitărilor care au fost acceptate pentru analiză a coborât la 37% în 2026, sub conducerea lui John Squires, numit de Trump. În mandatul predecesoarei sale, Kathi Vidal, numită de fostul președinte Joe Biden, procentul era de 65%.
În paralel, un grup de companii care include Google, Apple și Intel contestă în instanță o altă politică a autorității privind revizuirea brevetelor. Curtea de Apel a Circuitului Federal s-a pronunțat împotriva companiilor în februarie 2026, iar Google și Intel au solicitat la rândul lor intervenția Curții Supreme.