Curtea Supremă din SUA refuză să intervină în disputa Google cu autoritatea pentru brevete

De ce a contestat Google politica autorității pentru brevete

Google a cerut Curții Supreme să examineze regula aplicată de USPTO prin intermediul Comisiei de Contestații și Procese privind Brevetele (PTAB). Această structură poate reanaliza validitatea unor brevete, inclusiv la solicitarea companiilor acuzate că le-au încălcat.

În opinia Google, politica „settled expectations” limitează nejustificat posibilitatea contestării brevetelor mai vechi și contribuie la creșterea numărului de litigii în domeniul proprietății intelectuale.

Compania a susținut că autoritatea pentru brevete nu are dreptul să introducă, prin propriile reguli, un termen-limită pe care Congresul nu l-a prevăzut în lege. Google a argumentat, de asemenea, că USPTO nu poate extinde drepturile titularilor de brevete dincolo de limitele stabilite de legislație.

Curtea Supremă a refuzat să preia cazul, fără să ofere prin această decizie o soluție de fond asupra argumentelor Google. Astfel, hotărârea instanței federale inferioare rămâne în vigoare.

Disputa a pornit de la un brevet deținut de VirtaMove

VirtaMove, o companie de software, a acuzat Google că îi încalcă un brevet legat de software pentru servere. În 2025, Google a solicitat reevaluarea validității brevetului, însă PTAB a respins cererea invocând politica „settled expectations”.

Google a contestat decizia, dar Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a hotărât împotriva companiei. Ulterior, Google a cerut intervenția Curții Supreme, care a refuzat să examineze apelul.

Procedura de reevaluare inter partes, cunoscută sub denumirea de inter partes review, este folosită frecvent de companiile de tehnologie pentru a contesta brevete în litigii. Dacă un brevet este anulat, acesta nu mai poate fi folosit în același mod pentru a susține acuzațiile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.