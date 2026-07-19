Cupa Mondială a devenit un spectacol al tehnologiei. Mingea are cip, arbitrii poartă camere, iar AI-ul decide ofsaidul

Privit de acasă, meciul încă arată familiar: 22 de jucători, două porți, un arbitru și aceeași tensiune care poate transforma o atingere banală într-un moment discutat zile întregi. În spatele imaginilor, aproape fiecare mișcare este însă măsurată, comparată și transmisă mai departe. Mingea oficială știe când a fost lovită, camerele urmăresc în timp real poziția membrelor jucătorilor, iar sistemele bazate pe inteligență artificială reconstruiesc fazele de ofsaid în trei dimensiuni, înainte ca arbitrul să confirme sau să infirme ceea ce algoritmul a observat.

Până și perspectiva arbitrului, una dintre puținele experiențe ale jocului care rămăsese inaccesibilă spectatorului, a intrat în transmisiune. Camera montată lângă urechea oficialului oferă imaginea unei faze văzute de la nivelul terenului, cu adversari care se apropie într-o fracțiune de secundă și cu unghiuri mult mai puțin clare decât par din tribune sau din reluările televizate. Pentru suporteri, este un mod nou de a înțelege cât de dificilă poate fi o decizie luată în plină viteză. Pentru organizatori și companiile implicate, este încă o sursă de imagini și informații care poate fi analizată, stabilizată și integrată într-un spectacol tot mai sofisticat.

În această ediție, tehnologia nu s-a oprit nici la marginea terenului. Aceleași principii de monitorizare și analiză au fost extinse către securitate, acces, gestionarea mulțimilor, detectarea dronelor și protejarea infrastructurii digitale. Cupa Mondială din 2026 a devenit astfel un exemplu despre cât de mult se poate schimba un sport fără ca regulile sale de bază să fie rescrise: mingea rămâne rotundă, golul rămâne gol, dar aproape tot ceea ce se întâmplă în jurul acestor lucruri este acum măsurat, înregistrat și interpretat de sisteme care nu existau în urmă cu doar câteva ediții.

Mingea cu cip știe exact când a fost atinsă

Mingea oficială TRIONDA nu este doar un obiect sportiv, ci și un dispozitiv conectat. În interior se află un senzor de mișcare care funcționează la 500 Hz și transmite către sistemul VAR informații precise despre fiecare atingere.

Acest detaliu este important mai ales în fazele de ofsaid, unde câteva fracțiuni de secundă pot schimba decizia. Sistemul trebuie să știe atât poziția exactă a atacantului, cât și momentul în care coechipierul său a lovit mingea.

Datele trimise de cip sunt combinate cu imaginile camerelor amplasate în stadion și cu algoritmi care urmăresc corpurile jucătorilor. Am prezentat separat ce informații transmite mingea inteligentă de la Campionatul Mondial și cât costă modelul oficial. FIFA precizează că tehnologia conectată ajută sistemul să identifice momentul exact al contactului cu mingea.