Cupa Mondială a devenit un spectacol al tehnologiei. Mingea are cip, arbitrii poartă camere, iar AI-ul decide ofsaidul
În fotbal, tehnologia a intrat multă vreme pe ușa din spate, aproape cu scuze, ca și cum orice cablu tras pe lângă gazon sau orice reluare analizată prea atent ar fi amenințat ceva din farmecul jocului. De la golurile-fantomă și primele experimente VAR până la liniile milimetrice care au transformat ofsaidul într-un subiect de geometrie, fiecare pas a fost întâmpinat cu aceeași combinație de curiozitate și suspiciune.
La Cupa Mondială din 2026, însă, această prudență pare să fi dispărut aproape complet. Turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic nu a fost doar cea mai extinsă ediție organizată până acum, ci și momentul în care fotbalul a început să semene, mai evident ca niciodată, cu o platformă uriașă de date.
Privit de acasă, meciul încă arată familiar: 22 de jucători, două porți, un arbitru și aceeași tensiune care poate transforma o atingere banală într-un moment discutat zile întregi. În spatele imaginilor, aproape fiecare mișcare este însă măsurată, comparată și transmisă mai departe. Mingea oficială știe când a fost lovită, camerele urmăresc în timp real poziția membrelor jucătorilor, iar sistemele bazate pe inteligență artificială reconstruiesc fazele de ofsaid în trei dimensiuni, înainte ca arbitrul să confirme sau să infirme ceea ce algoritmul a observat.
Până și perspectiva arbitrului, una dintre puținele experiențe ale jocului care rămăsese inaccesibilă spectatorului, a intrat în transmisiune. Camera montată lângă urechea oficialului oferă imaginea unei faze văzute de la nivelul terenului, cu adversari care se apropie într-o fracțiune de secundă și cu unghiuri mult mai puțin clare decât par din tribune sau din reluările televizate. Pentru suporteri, este un mod nou de a înțelege cât de dificilă poate fi o decizie luată în plină viteză. Pentru organizatori și companiile implicate, este încă o sursă de imagini și informații care poate fi analizată, stabilizată și integrată într-un spectacol tot mai sofisticat.
În această ediție, tehnologia nu s-a oprit nici la marginea terenului. Aceleași principii de monitorizare și analiză au fost extinse către securitate, acces, gestionarea mulțimilor, detectarea dronelor și protejarea infrastructurii digitale. Cupa Mondială din 2026 a devenit astfel un exemplu despre cât de mult se poate schimba un sport fără ca regulile sale de bază să fie rescrise: mingea rămâne rotundă, golul rămâne gol, dar aproape tot ceea ce se întâmplă în jurul acestor lucruri este acum măsurat, înregistrat și interpretat de sisteme care nu existau în urmă cu doar câteva ediții.
Mingea cu cip știe exact când a fost atinsă
Mingea oficială TRIONDA nu este doar un obiect sportiv, ci și un dispozitiv conectat. În interior se află un senzor de mișcare care funcționează la 500 Hz și transmite către sistemul VAR informații precise despre fiecare atingere.
Acest detaliu este important mai ales în fazele de ofsaid, unde câteva fracțiuni de secundă pot schimba decizia. Sistemul trebuie să știe atât poziția exactă a atacantului, cât și momentul în care coechipierul său a lovit mingea.
Datele trimise de cip sunt combinate cu imaginile camerelor amplasate în stadion și cu algoritmi care urmăresc corpurile jucătorilor. Am prezentat separat ce informații transmite mingea inteligentă de la Campionatul Mondial și cât costă modelul oficial. FIFA precizează că tehnologia conectată ajută sistemul să identifice momentul exact al contactului cu mingea.
AI-ul reconstruiește fazele de ofsaid în trei dimensiuni
Ofsaidul semiautomat folosește camere montate în partea superioară a stadionului, urmărirea mingii și modele digitale ale fotbaliștilor. La ediția din 2026, cei 1.248 de jucători au fost scanați pentru realizarea unor reprezentări 3D mai precise.
Atunci când sistemul detectează un posibil ofsaid, trimite o alertă către arbitrii video. Decizia nu este lăsată complet în mâinile AI-ului: oficialii VAR verifică informațiile înainte ca arbitrul să confirme faza.
Pentru public sunt generate apoi imagini tridimensionale care arată mai clar poziția atacantului și linia apărării. Nu dispar toate controversele, dar spectatorii pot înțelege mai ușor de ce un gol a fost acordat sau anulat.
Noi am explicat înaintea turneului cum Cupa Mondială a intrat în era AI, cu avatare digitale ale jucătorilor și mingi care urmăresc fiecare atingere. FIFA confirmă că noua generație a sistemului folosește urmărirea scheletului, datele mingii și scanările 3D ale jucătorilor.
Fanii pot vedea meciul prin ochii arbitrului
Una dintre cele mai spectaculoase noutăți este „Referee View”. Arbitrul principal poartă lângă ureche o cameră mică și ușoară, care surprinde acțiunea de la nivelul terenului.
Imaginile le permit spectatorilor să vadă cât de repede se desfășoară o fază, ce perspectivă a avut arbitrul și cât de aproape se aflau jucătorii. Pentru ca filmarea să nu devină imposibil de urmărit din cauza alergării, Lenovo folosește inteligența artificială pentru stabilizarea imaginii și reducerea mișcărilor bruște.
Camera nu înlocuiește VAR-ul și nici nu ia decizii. Rolul său principal este să ofere transmisiunilor un unghi nou și să-i apropie pe suporteri de ceea ce se întâmplă pe teren.
Tehnologia a fost folosită și pentru securitatea turneului
Inovațiile nu s-au oprit la arbitraj și transmisiuni. Organizatorii și autoritățile din cele trei țări gazdă au folosit camere de supraveghere, sisteme bazate pe inteligență artificială, tehnologii pentru detectarea dronelor și centre de comandă capabile să urmărească în timp real deplasarea mulțimilor.
În jurul stadioanelor au fost pregătite rețele care pot identifica dronele neautorizate, urmări traseul acestora și, în anumite cazuri, localiza operatorul. În zilele de meci au fost introduse și restricții aeriene în apropierea arenelor, pentru a reduce riscul unor incidente.
Inteligența artificială a fost folosită și pentru analizarea imaginilor video, gestionarea accesului și detectarea activităților considerate suspecte. Unele locații au testat sisteme de autentificare facială, iar roboți dotați cu camere au fost folosiți pentru patrulare în anumite zone.
O altă componentă importantă a fost reprezentată de „gemenii digitali”, copii virtuale ale stadioanelor și spațiilor din jur. Aceste modele îi ajută pe organizatori să urmărească fluxurile de spectatori, să identifice zonele aglomerate și să simuleze diferite scenarii înainte ca ele să apară în realitate.
Securitatea cibernetică a devenit la fel de importantă ca protecția fizică. Sistemele de ticketing, codurile QR, ecranele din stadioane, rețelele de transport și platformele de comunicare pot deveni ținte pentru atacatori, motiv pentru care turneul a necesitat o monitorizare digitală permanentă.
Două ceasuri și camere care verifică linia porții
Arbitrii folosesc și tehnologia pentru linia porții. Mai multe camere de mare viteză urmăresc mingea și stabilesc dacă aceasta a trecut complet de linie.
Când sistemul confirmă golul, arbitrul primește semnalul pe ceas în aproximativ o secundă. Tehnologia evită repetarea unor faze celebre precum golul neacordat lui Frank Lampard împotriva Germaniei, la Campionatul Mondial din 2010, deși mingea trecuse clar linia porții.
În spatele imaginilor se află și o infrastructură uriașă. Peste 17.000 de dispozitive Lenovo și Motorola și sute de specialiști au susținut transmisiunile, analiza datelor și funcționarea sistemelor turneului. Am scris și despre tehnologia care a redus întârzierile transmisiunilor de la Cupa Mondială.
Fotbalul rămâne decis de talent, inspirație și greșeli omenești. Tot ce se află în jurul acestor momente devine însă tot mai precis și mai conectat. Cupa Mondială din 2026 a arătat că mingea, arbitrul și fiecare jucător pot deveni surse de date, iar următorul mare meci se joacă deja și între companiile care dezvoltă tehnologia sportului.