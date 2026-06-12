Cât costă mingea cu AI de la Campionatul Mondial 2026 și ce date transmite în timp real. „Are viață proprie”
Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 aduce una dintre cele mai spectaculoase inovații tehnologice din istoria competiției. Noua minge oficială, denumită TRIONDA, nu este doar un balon de joc, ci un dispozitiv inteligent capabil să transmită informații în timp real către sistemul VAR și să ajute arbitrii să analizeze fazele controversate în doar câteva secunde. Descrisă deja de specialiști drept „o minge cu viață proprie”, TRIONDA va fi folosită la primul Campionat Mondial organizat simultan de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.
Ce înseamnă numele TRIONDA
Numele noii mingi vine din combinarea cuvintelor „Tri”, care face trimitere la cele trei țări gazdă, și „Onda”, care înseamnă valuri. Designul este unul construit în jurul culorilor naționale ale statelor organizatoare: roșu, albastru și verde. Acestea se întâlnesc într-un triunghi central și simbolizează colaborarea dintre SUA, Canada și Mexic.
De asemenea, pe suprafața mingii apar și simboluri reprezentative pentru fiecare țară: o stea pentru Statele Unite, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic. În plus, detaliile aurii sunt inspirate de trofeul Cupei Mondiale și de ideea de campion mondial.
Ce tehnologie ascunde mingea
Marea noutate este sistemul adidas Connected Ball, ajuns acum la o nouă generație. În interiorul mingii se află un cip special echipat cu un senzor de mișcare IMU (Inertial Measurement Unit), capabil să funcționeze la o frecvență de 500 Hz. Pe înțelesul tuturor, asta înseamnă că mingea transmite sute de informații în fiecare secundă despre poziția și mișcările sale.
Spre deosebire de modelul utilizat la Cupa Mondială din 2022, noul cip este amplasat lateral, într-un compartiment special construit în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale balonului.
Tehnologia a fost dezvoltată de adidas împreună cu compania Kinexon și permite monitorizarea extrem de precisă a fiecărei atingeri a mingii.
Ce date transmite mingea către arbitri
Pentru fani poate părea science-fiction, însă mingea poate detecta inclusiv momentul exact în care este atinsă de un jucător. Datele sunt trimise instantaneu către sistemul VAR și sunt combinate cu informațiile despre poziționarea fotbaliștilor și cu algoritmi de inteligență artificială.
Rezultatul este o analiză mult mai rapidă a fazelor de offside, henț sau alte situații controversate.
Specialiștii spun că tehnologia poate reduce semnificativ timpul necesar pentru verificarea unor faze care până acum necesitau mai multe reluări video și minute întregi de analiză.
„Cea mai captivantă minge creată vreodată”
Sam Handy, General Manager adidas Football, consideră că TRIONDA reprezintă un pas important atât din punct de vedere tehnologic, cât și estetic.
„Cu TRIONDA, fiecare detaliu are un impact. Texturile în relief, grafica stratificată și culorile vibrante fac ca mingea să iasă imediat în evidență, oferind un design care pare să prindă viață în mâinile jucătorilor. Din punct de vedere vizual este cea mai captivantă minge pentru Cupa Mondială pe care am creat-o vreodată”, a declarat acesta.
La rândul său, Solene Stoermann, Category Director adidas, a explicat că mingea a fost concepută special pentru caracterul unic al ediției din 2026.
„Fotbalul aduce bucurie și niciun alt turneu nu exprimă această bucurie mai bine decât Cupa Mondială FIFA. Pentru prima dată, vom vedea competiția desfășurându-se în trei țări, iar acest moment special merită o minge oficială pe măsură”, a spus oficialul adidas.
Cât costă mingea oficială a Campionatului Mondial 2026
Mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 se află deja de câteva luni în magazinele Adidas și la partenerii autorizați, iar fanii o pot cumpăra în aceleași versiuni folosite de jucători.
Varianta oficială de meci, identică celei utilizate pe terenurile Campionatului Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, are un preț de aproximativ 170 de dolari. Pentru cei care își doresc aspectul mingii, dar la un cost mai redus, este disponibilă și o versiune replica, comercializată la aproximativ 65 de dolari.
Diferența dintre cele două modele este dată de materialele folosite și de tehnologiile integrate. Varianta profesională beneficiază de construcția premium și de sistemul adidas Connected Ball, care transmite în timp real date despre mișcarea mingii către sistemele de analiză și arbitraj video. Modelul replica este destinat în principal amatorilor și fanilor care vor să joace cu o minge inspirată de cea de la Mondial.
Lansată cu câteva luni înaintea startului competiției, TRIONDA a devenit rapid una dintre cele mai căutate mingi de fotbal din lume, atât datorită designului inspirat de cele trei țări gazdă, cât și tehnologiei.
Premii record la Mondialul din 2026
Nu doar mingea este una specială anul acesta. FIFA a pregătit și cel mai mare fond de premiere din istoria competiției. În total, 871 de milioane de dolari vor fi distribuiți participanților. Câștigătoarea turneului va încasa 50 de milioane de dolari, finalista 33 de milioane de dolari, iar echipele eliminate din faza grupelor vor primi câte 9 milioane de dolari.
Astfel, Cupa Mondială din 2026 promite să fie cea mai tehnologizată, cea mai bogată și una dintre cele mai spectaculoase ediții organizate vreodată.