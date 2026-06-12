Cât costă mingea cu AI de la Campionatul Mondial 2026 și ce date transmite în timp real. „Are viață proprie”

De asemenea, pe suprafața mingii apar și simboluri reprezentative pentru fiecare țară: o stea pentru Statele Unite, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic. În plus, detaliile aurii sunt inspirate de trofeul Cupei Mondiale și de ideea de campion mondial.

Ce tehnologie ascunde mingea

Marea noutate este sistemul adidas Connected Ball, ajuns acum la o nouă generație. În interiorul mingii se află un cip special echipat cu un senzor de mișcare IMU (Inertial Measurement Unit), capabil să funcționeze la o frecvență de 500 Hz. Pe înțelesul tuturor, asta înseamnă că mingea transmite sute de informații în fiecare secundă despre poziția și mișcările sale.

Spre deosebire de modelul utilizat la Cupa Mondială din 2022, noul cip este amplasat lateral, într-un compartiment special construit în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale balonului.

Tehnologia a fost dezvoltată de adidas împreună cu compania Kinexon și permite monitorizarea extrem de precisă a fiecărei atingeri a mingii.

Ce date transmite mingea către arbitri

Pentru fani poate părea science-fiction, însă mingea poate detecta inclusiv momentul exact în care este atinsă de un jucător. Datele sunt trimise instantaneu către sistemul VAR și sunt combinate cu informațiile despre poziționarea fotbaliștilor și cu algoritmi de inteligență artificială.

Rezultatul este o analiză mult mai rapidă a fazelor de offside, henț sau alte situații controversate.

Specialiștii spun că tehnologia poate reduce semnificativ timpul necesar pentru verificarea unor faze care până acum necesitau mai multe reluări video și minute întregi de analiză.