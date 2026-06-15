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TEHNOLOGIE

Cum verifici viteza internetului direct de pe televizor. Trucul simplu care te ajută să afli de ce se blochează Netflix

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Cum verifici viteza internetului direct de pe televizor. Trucul simplu care te ajută să afli de ce se blochează Netflix
Trucuri despre internetul pe televizor / Foto: Profimedia

Tot mai mulți utilizatori folosesc televizorul pentru mult mai mult decât vizionarea canalelor clasice. Platforme precum Netflix, YouTube, Disney+, Max sau Prime Video au transformat Smart TV-ul într-un adevărat centru multimedia, dependent aproape în totalitate de conexiunea la internet.

Atunci când filmele încep să se încarce greu, imaginea pierde din calitate sau apar întreruperi frecvente, primul instinct este să dăm vina pe furnizorul de internet. În realitate, problema poate fi cauzată de semnalul WiFi slab sau de modul în care televizorul este conectat la rețea.

Din acest motiv, verificarea vitezei internetului direct de pe televizor poate oferi răspunsuri mult mai relevante decât un test realizat pe telefon sau laptop.

De ce este important să testezi conexiunea chiar de pe Smart TV

Mulți utilizatori efectuează teste de viteză pe smartphone și presupun că aceleași rezultate sunt valabile și pentru televizor. În practică, situația poate fi complet diferită.

Telefonul este adesea mai aproape de router, dispune de antene diferite și poate beneficia de o recepție mai bună. Televizorul, în schimb, este de obicei amplasat într-o altă zonă a locuinței, unde semnalul poate fi mai slab.

Majoritatea televizoarelor inteligente permit deschiderea unui browser web. De aici poate fi accesat un serviciu de măsurare a conexiunii, precum Speedtest.

Există și televizoare care oferă aplicații dedicate pentru testarea vitezei internetului, disponibile prin magazinul oficial de aplicații.

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Rezultatele afișate includ viteza de descărcare, viteza de încărcare și latența conexiunii. Aceste informații pot explica de ce anumite servicii de streaming funcționează mai greu decât ar trebui.

Ce viteză este necesară pentru streaming fără probleme

Necesarul de bandă diferă în funcție de tipul de conținut urmărit.

Pentru videoclipuri Full HD, platformele recomandă în general minimum 5-10 Mbps. În cazul conținutului 4K, cerințele cresc semnificativ și pot depăși 25 Mbps.

Dacă rezultatele testului sunt sub aceste valori, există mai multe explicații posibile.

Printre cele mai frecvente se numără:

  • distanța mare dintre televizor și router;
  • pereți groși care reduc semnalul;
  • interferențe produse de alte dispozitive;
  • rețele WiFi foarte aglomerate;
  • echipamente de rețea vechi.

În multe situații, simpla mutare a routerului într-o poziție mai favorabilă poate îmbunătăți semnificativ performanța conexiunii.

O altă soluție eficientă este utilizarea unui cablu Ethernet, care elimină problemele asociate semnalului wireless.

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