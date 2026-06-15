Cum verifici viteza internetului direct de pe televizor. Trucul simplu care te ajută să afli de ce se blochează Netflix

Din acest motiv, verificarea vitezei internetului direct de pe televizor poate oferi răspunsuri mult mai relevante decât un test realizat pe telefon sau laptop.

De ce este important să testezi conexiunea chiar de pe Smart TV

Mulți utilizatori efectuează teste de viteză pe smartphone și presupun că aceleași rezultate sunt valabile și pentru televizor. În practică, situația poate fi complet diferită.

Telefonul este adesea mai aproape de router, dispune de antene diferite și poate beneficia de o recepție mai bună. Televizorul, în schimb, este de obicei amplasat într-o altă zonă a locuinței, unde semnalul poate fi mai slab.

Majoritatea televizoarelor inteligente permit deschiderea unui browser web. De aici poate fi accesat un serviciu de măsurare a conexiunii, precum Speedtest.

Există și televizoare care oferă aplicații dedicate pentru testarea vitezei internetului, disponibile prin magazinul oficial de aplicații.

Rezultatele afișate includ viteza de descărcare, viteza de încărcare și latența conexiunii. Aceste informații pot explica de ce anumite servicii de streaming funcționează mai greu decât ar trebui.

Ce viteză este necesară pentru streaming fără probleme

Necesarul de bandă diferă în funcție de tipul de conținut urmărit.