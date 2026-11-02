Cum verifici dacă altcineva îți citește mesajele WhatsApp de pe un alt dispozitiv

Unde verifici dispozitivele conectate la contul WhatsApp

Pentru a vedea dacă mesajele pot fi citite și de pe un alt dispozitiv, trebuie deschisă aplicația WhatsApp pe telefonul principal. În cazul telefoanelor Android, se apasă pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus, apoi se selectează opțiunea „Dispozitive conectate”.

Pe iPhone, secțiunea poate fi găsită în „Setări”, la „Dispozitive conectate”. În ambele cazuri, aplicația afișează lista echipamentelor care au acces la cont, inclusiv calculatoare conectate prin WhatsApp Web sau aplicația desktop, tablete și alte telefoane asociate.

WhatsApp permite conectarea a până la patru dispozitive suplimentare la un cont principal. Acestea pot funcționa independent de telefon, astfel că mesajele pot fi accesate chiar dacă telefonul principal nu este conectat la internet.

Cum recunoști un dispozitiv care nu ar trebui să aibă acces

Lista afișată în secțiunea „Dispozitive conectate” trebuie verificată cu atenție. Pot apărea numele unor browsere, sisteme de operare sau aplicații, alături de informații despre ultima activitate. De exemplu, poate fi afișată o sesiune WhatsApp Web deschisă în Chrome sau o conexiune realizată prin aplicația WhatsApp pentru Windows.

Dacă apare un calculator sau un telefon care nu este recunoscut, este posibil ca o altă persoană să aibă acces la conversații. Un astfel de dispozitiv poate fi rezultatul unei conectări mai vechi, uitate între timp, dar poate indica și o accesare neautorizată a contului.

Este important de reținut că simpla apariție a unui dispozitiv necunoscut nu arată cine l-a folosit. WhatsApp nu oferă informații despre identitatea persoanei care a accesat contul și nici despre ora și locul exact în care s-a făcut conectarea.

Cum deconectezi un dispozitiv suspect

Dacă în listă apare un echipament care nu este recunoscut, accesul poate fi întrerupt direct din aplicație. Se selectează dispozitivul respectiv, apoi se apasă pe opțiunea „Deconectare” sau „Log out”, în funcție de limba setată în WhatsApp.