Cum verifici dacă altcineva îți citește mesajele WhatsApp de pe un alt dispozitiv
WhatsApp poate fi folosit simultan pe telefon, calculator, tabletă sau alte dispozitive conectate la același cont. Funcția este utilă pentru cei care vor să răspundă la mesaje de pe laptop, dar poate deveni o problemă dacă o altă persoană obține acces la cont fără știrea proprietarului.
Există o metodă simplă prin care pot fi verificate toate dispozitivele conectate la un cont WhatsApp. Opțiunea este disponibilă direct în aplicație și permite deconectarea imediată a oricărui dispozitiv necunoscut. Verificarea durează doar câteva secunde și nu necesită instalarea altor programe.
Unde verifici dispozitivele conectate la contul WhatsApp
Pentru a vedea dacă mesajele pot fi citite și de pe un alt dispozitiv, trebuie deschisă aplicația WhatsApp pe telefonul principal. În cazul telefoanelor Android, se apasă pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus, apoi se selectează opțiunea „Dispozitive conectate”.
Pe iPhone, secțiunea poate fi găsită în „Setări”, la „Dispozitive conectate”. În ambele cazuri, aplicația afișează lista echipamentelor care au acces la cont, inclusiv calculatoare conectate prin WhatsApp Web sau aplicația desktop, tablete și alte telefoane asociate.
WhatsApp permite conectarea a până la patru dispozitive suplimentare la un cont principal. Acestea pot funcționa independent de telefon, astfel că mesajele pot fi accesate chiar dacă telefonul principal nu este conectat la internet.
Cum recunoști un dispozitiv care nu ar trebui să aibă acces
Lista afișată în secțiunea „Dispozitive conectate” trebuie verificată cu atenție. Pot apărea numele unor browsere, sisteme de operare sau aplicații, alături de informații despre ultima activitate. De exemplu, poate fi afișată o sesiune WhatsApp Web deschisă în Chrome sau o conexiune realizată prin aplicația WhatsApp pentru Windows.
Dacă apare un calculator sau un telefon care nu este recunoscut, este posibil ca o altă persoană să aibă acces la conversații. Un astfel de dispozitiv poate fi rezultatul unei conectări mai vechi, uitate între timp, dar poate indica și o accesare neautorizată a contului.
Este important de reținut că simpla apariție a unui dispozitiv necunoscut nu arată cine l-a folosit. WhatsApp nu oferă informații despre identitatea persoanei care a accesat contul și nici despre ora și locul exact în care s-a făcut conectarea.
Cum deconectezi un dispozitiv suspect
Dacă în listă apare un echipament care nu este recunoscut, accesul poate fi întrerupt direct din aplicație. Se selectează dispozitivul respectiv, apoi se apasă pe opțiunea „Deconectare” sau „Log out”, în funcție de limba setată în WhatsApp.
După această operațiune, dispozitivul respectiv nu mai poate accesa conversațiile prin sesiunea respectivă. Dacă este vorba despre un calculator folosit anterior pentru WhatsApp Web, va fi necesară o nouă conectare pentru a putea folosi din nou contul.
WhatsApp recomandă verificarea periodică a acestei liste. Serviciul deconectează automat dispozitivele asociate unui cont după 30 de zile de inactivitate, însă această măsură nu înlocuiește verificarea manuală.
Cum protejezi contul WhatsApp după o accesare suspectă
Deconectarea dispozitivului necunoscut este primul pas, dar nu singura măsură care poate fi luată. Pentru a reduce riscul unei noi conectări neautorizate, este recomandată activarea verificării în doi pași din setările contului. Aceasta adaugă o etapă suplimentară de securitate atunci când numărul de telefon este înregistrat din nou pe WhatsApp.
De asemenea, codul de verificare primit prin SMS sau apel nu trebuie transmis altor persoane, indiferent de motivul invocat. Acesta poate fi folosit pentru înregistrarea contului pe un alt telefon. WhatsApp recomandă și activarea notificărilor de securitate, astfel încât să poată fi observată mai ușor conectarea unui dispozitiv nou.
Trebuie făcută și o distincție importantă: lista dispozitivelor conectate nu arată dacă cineva a avut acces fizic la telefon și a citit mesajele direct din aplicație. Această secțiune verifică doar sesiunile asociate contului pe alte echipamente. Prin urmare, telefonul ar trebui protejat cu o parolă, un cod PIN sau autentificare biometrică, iar notificările cu mesaje sensibile pot fi ascunse de pe ecranul blocat.