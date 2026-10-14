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TEHNOLOGIE

Cum verifici dispozitivele conectate la WhatsApp

Cum verifici dispozitivele conectate la WhatsApp
SPECIAL
Foto: Playtech
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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WhatsApp poate fi folosit de pe mai multe dispozitive, fără ca telefonul principal să fie deschis permanent. Funcția este utilă pentru cei care vor să răspundă la mesaje de pe laptop sau tabletă, dar merită verificată periodic pentru a vedea dacă un cont este conectat și în altă parte decât își amintește proprietarul.

Unde găsești lista dispozitivelor conectate la WhatsApp

Verificarea se face direct din aplicația de pe telefon. Pe Android, WhatsApp trebuie deschis, apoi se apasă pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și se selectează „Dispozitive conectate”. Pe iPhone, opțiunea se găsește în fila „Setări”, tot sub denumirea „Dispozitive conectate”.

În această secțiune apare lista dispozitivelor asociate contului, precum sesiunile WhatsApp Web dintr-un browser sau aplicația WhatsApp instalată pe un computer. În funcție de informațiile afișate de aplicație, pot fi vizibile tipul dispozitivului și momentul ultimei activități.

Lista merită verificată mai ales după folosirea WhatsApp pe un calculator care nu aparține proprietarului contului, de exemplu la serviciu sau într-un spațiu public. Dacă o sesiune a rămas activă, aceasta poate continua să ofere acces la conversații și la mesajele noi.

Cum îți dai seama dacă un dispozitiv nu îți aparține

Nu orice conexiune necunoscută indică automat că altcineva a intrat în cont. O sesiune poate proveni de la un laptop folosit ocazional, de la un browser diferit sau de la o aplicație pentru desktop instalată anterior. Înainte de a trage o concluzie, merită verificate denumirile și activitatea afișate în listă.

Dacă apare un dispozitiv pe care nu îl recunoști și nu îți amintești să fi conectat contul la el, este mai sigur să închizi sesiunea. Apasă pe dispozitivul respectiv și selectează opțiunea de deconectare. Dacă există mai multe sesiuni suspecte, verifică-le individual și elimină-le pe cele pe care nu le folosești.

Este important să nu ignori o conexiune doar pentru că mesajele de pe telefon par să funcționeze normal. O sesiune WhatsApp Web activă poate permite consultarea conversațiilor de pe dispozitivul conectat, chiar dacă telefonul continuă să funcționeze fără probleme.

Cum deconectezi un dispozitiv și îți protejezi contul

După identificarea unei sesiuni necunoscute, selectează dispozitivul din listă și folosește comanda „Deconectare”. În acest fel, sesiunea respectivă nu va mai putea accesa contul prin conexiunea respectivă. Dacă ai dubii, poți deconecta și sesiunile vechi pe care nu le mai folosești, apoi să te conectezi din nou doar pe dispozitivele personale.

Pentru protecție suplimentară, activează verificarea în doi pași din setările contului WhatsApp și nu comunica nimănui codurile de verificare primite prin SMS. Un cod cerut în mod neașteptat poate indica o încercare de înregistrare a contului pe un alt telefon. De asemenea, este bine să păstrezi blocarea telefonului activă și să eviți conectarea contului pe calculatoare în care nu ai încredere.

O verificare periodică a secțiunii „Dispozitive conectate” durează puțin și poate ajuta la identificarea sesiunilor uitate sau suspecte înainte ca acestea să rămână active mai mult decât este necesar.

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