Cum transformi un document Word într-o prezentare PowerPoint. Trucul care te scapă de copierea manuală a textului

Cum pregătești documentul Word pentru transformare

Primul pas este organizarea informațiilor într-o structură clară. PowerPoint poate interpreta stilurile de titlu din Word și le poate folosi pentru a determina unde începe un diapozitiv și ce informații trebuie să apară în interiorul acestuia.

Pentru a obține rezultatul dorit, documentul trebuie formatat astfel:

Deschide documentul în Microsoft Word. Selectează textul care trebuie să devină titlul unui diapozitiv. Din meniul Home, aplică stilul Heading 1 (Titlu 1). Selectează informațiile secundare și aplică stilul Heading 2 (Titlu 2). Repetă procesul pentru fiecare secțiune a documentului. Salvează fișierul în format DOCX.

Titlurile formatate cu Heading 1 vor deveni, în mod obișnuit, titlurile diapozitivelor. Elementele marcate cu Heading 2 pot fi transformate în conținutul acestora. Dacă documentul nu utilizează aceste stiluri, PowerPoint poate crea câte un diapozitiv pentru fiecare paragraf, ceea ce produce adesea o prezentare greu de utilizat.

De aceea, este recomandată simplificarea textului înainte de import. Paragrafele lungi pot fi transformate în idei scurte, iar informațiile secundare pot fi păstrate pentru explicațiile prezentatorului.

Cum imporți documentul direct în PowerPoint

După pregătirea documentului, conversia poate fi realizată din versiunea desktop a PowerPoint. Funcția se numește Slides from Outline și permite generarea diapozitivelor pe baza structurii unui document existent.

Pașii sunt următorii:

Deschide Microsoft PowerPoint. Creează o prezentare nouă. Accesează fila Home. Apasă săgeata de lângă New Slide. Selectează Slides from Outline (Diapozitive din schiță). Alege documentul Word pregătit anterior. Apasă Insert (Inserare).

PowerPoint va importa structura documentului și va genera diapozitivele. În funcție de conținut, pot fi necesare ajustări ale spațierii, dimensiunii fonturilor și modului în care sunt distribuite informațiile.