Cum transferi fișiere mari fără să le trimiți prin e-mail
Trimiterea unui videoclip, a unei arhive cu fotografii sau a unui document de dimensiuni mari poate deveni complicată atunci când serviciul de e-mail impune limite pentru atașamente. Gmail, de exemplu, permite atașarea unor fișiere de maximum 25 MB pentru mesajele trimise. Pentru materiale mai mari, pot fi folosite servicii online care generează un link de descărcare sau aplicații care transferă fișiere direct între dispozitive.
Există mai multe variante, în funcție de dimensiunea fișierelor, distanța dintre expeditor și destinatar și nivelul de confidențialitate dorit. Unele funcționează fără cont, altele folosesc spațiul de stocare în cloud, iar câteva permit transferul direct prin aceeași rețea Wi-Fi.
Cum trimiți fișiere de până la 50 GB cu SwissTransfer
Una dintre variantele accesibile este SwissTransfer. Platforma dezvoltată de Infomaniak permite trimiterea gratuită a unor fișiere cu o dimensiune totală de până la 50 GB, fără crearea unui cont.
Pentru a o folosi, trebuie accesat site-ul swisstransfer.com. Fișierele pot fi selectate din calculator sau adăugate prin tragere directă în fereastra browserului. După încărcare, serviciul permite configurarea perioadei în care materialele vor putea fi descărcate și, opțional, protejarea transferului cu o parolă.
La final, poate fi generat un link care se trimite destinatarului prin WhatsApp, SMS sau orice altă aplicație de mesagerie. Persoana care primește linkul nu trebuie să își creeze un cont și nici să instaleze un program. Este suficient să deschidă adresa și să descarce fișierele.
SwissTransfer păstrează transferurile pentru o perioadă aleasă la trimitere, de până la 30 de zile în varianta gratuită. După expirarea termenului, fișierele sunt șterse automat și linkul nu mai poate fi folosit.
Cum folosești Google Drive pentru a trimite fișiere voluminoase
O altă soluție este Google Drive. Spre deosebire de serviciile de transfer temporar, acesta permite păstrarea fișierelor în cloud și accesarea lor ulterioară, atât timp cât rămân disponibile în cont.
Pentru a trimite un material, trebuie încărcat în Google Drive, fie din browser, fie din aplicația de pe telefon. După finalizarea încărcării, se selectează fișierul și se apasă pe opțiunea „Partajează” (Share). În secțiunea „Acces general” poate fi aleasă varianta „Oricine are linkul”, dacă se dorește ca destinatarul să poată deschide materialul fără să primească acces individual prin e-mail.
Linkul generat poate fi copiat și trimis prin orice canal de comunicare. Înainte de distribuire, trebuie verificat nivelul de acces: pentru simpla descărcare este suficient rolul de vizualizare, fără permisiuni de editare.
Google Drive are limite proprii pentru dimensiunea fișierelor și spațiul disponibil în cont. De asemenea, materialele încărcate ocupă din capacitatea de stocare asociată contului Google.
Cum transferi fișiere direct între două dispozitive cu LocalSend
Dacă telefonul și calculatorul se află în apropiere, poate fi folosit LocalSend. Aceasta permite transferul fotografiilor, videoclipurilor și documentelor între dispozitive conectate la aceeași rețea locală.
Aplicația este disponibilă pentru Android, iOS, Windows, macOS și Linux. Trebuie instalată pe ambele dispozitive, apoi deschisă simultan. După ce echipamentele se identifică reciproc, se selectează destinatarul și fișierele care urmează să fie trimise.
Un avantaj important este că materialele nu trebuie încărcate pe un server extern. Transferul se desfășoară prin rețeaua locală, fără să fie necesară o conexiune la internet sau crearea unui cont. LocalSend folosește criptarea HTTPS pentru transferuri și este un proiect open-source.
Această variantă este potrivită, de exemplu, pentru mutarea unui videoclip de pe telefon pe laptop sau pentru trimiterea rapidă a mai multor fotografii către o tabletă. Ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi, iar aplicația să fie pornită în timpul transferului.
Ce metodă alegi în funcție de fișierul pe care vrei să îl trimiți
Cele trei soluții răspund unor nevoi diferite. SwissTransfer este potrivit pentru materiale foarte mari, trimise către persoane aflate la distanță, mai ales atunci când nu este nevoie de păstrarea lor pe termen lung. Google Drive este mai practic pentru documente și fișiere care trebuie să rămână disponibile mai mult timp sau să fie accesate de mai multe persoane.
LocalSend este o alegere bună atunci când dispozitivele se află în apropiere și transferul trebuie făcut fără încărcarea materialelor în cloud. În schimb, nu poate fi folosit pentru a trimite un fișier unei persoane aflate în alt oraș, printr-un simplu link.