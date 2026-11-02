Cum transferi fișiere mari fără să le trimiți prin e-mail

Cum trimiți fișiere de până la 50 GB cu SwissTransfer

Una dintre variantele accesibile este SwissTransfer. Platforma dezvoltată de Infomaniak permite trimiterea gratuită a unor fișiere cu o dimensiune totală de până la 50 GB, fără crearea unui cont.

Pentru a o folosi, trebuie accesat site-ul swisstransfer.com. Fișierele pot fi selectate din calculator sau adăugate prin tragere directă în fereastra browserului. După încărcare, serviciul permite configurarea perioadei în care materialele vor putea fi descărcate și, opțional, protejarea transferului cu o parolă.

La final, poate fi generat un link care se trimite destinatarului prin WhatsApp, SMS sau orice altă aplicație de mesagerie. Persoana care primește linkul nu trebuie să își creeze un cont și nici să instaleze un program. Este suficient să deschidă adresa și să descarce fișierele.

SwissTransfer păstrează transferurile pentru o perioadă aleasă la trimitere, de până la 30 de zile în varianta gratuită. După expirarea termenului, fișierele sunt șterse automat și linkul nu mai poate fi folosit.

Cum folosești Google Drive pentru a trimite fișiere voluminoase

O altă soluție este Google Drive. Spre deosebire de serviciile de transfer temporar, acesta permite păstrarea fișierelor în cloud și accesarea lor ulterioară, atât timp cât rămân disponibile în cont.

Pentru a trimite un material, trebuie încărcat în Google Drive, fie din browser, fie din aplicația de pe telefon. După finalizarea încărcării, se selectează fișierul și se apasă pe opțiunea „Partajează” (Share). În secțiunea „Acces general” poate fi aleasă varianta „Oricine are linkul”, dacă se dorește ca destinatarul să poată deschide materialul fără să primească acces individual prin e-mail.

Linkul generat poate fi copiat și trimis prin orice canal de comunicare. Înainte de distribuire, trebuie verificat nivelul de acces: pentru simpla descărcare este suficient rolul de vizualizare, fără permisiuni de editare.