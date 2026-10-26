Cum stabilizezi un videoclip tremurat direct din CapCut. Trucul simplu care face filmările să arate mult mai bine

Cum stabilizezi un videoclip în CapCut pe telefon

Versiunea mobilă CapCut permite corectarea filmărilor realizate cu dispozitive Android sau iPhone. Funcția este integrată în instrumentele de editare și poate fi aplicată direct videoclipurilor importate din galerie.

Procesul nu necesită cunoștințe avansate de montaj. Aplicația analizează mișcarea cadrelor și ajustează automat poziționarea imaginii pentru a crea impresia unei filmări mai stabile.

Pașii sunt următorii:

Deschide aplicația CapCut. Apasă New project (Proiect nou). Selectează videoclipul din galeria telefonului. După import, apasă pe videoclipul din cronologia de editare. Accesează meniul Edit. Caută și selectează funcția Stabilize. Alege intensitatea stabilizării. Așteaptă procesarea videoclipului și verifică rezultatul. Apasă Export pentru salvarea materialului.

În funcție de versiunea aplicației, poziția exactă a instrumentului poate varia. De asemenea, unele funcții sau niveluri de procesare pot avea restricții legate de abonament.

După stabilizare, videoclipul poate fi editat în continuare prin tăierea secvențelor nedorite, adăugarea muzicii sau introducerea textului. Playtech a explicat anterior și cum tai și unești videoclipuri în CapCut pe telefon, fără să fie necesară utilizarea unui editor complex.

Ce nivel de stabilizare trebuie ales pentru rezultate bune

CapCut oferă trei opțiuni principale de stabilizare, fiecare fiind potrivită pentru un anumit tip de filmare.

Opțiune Utilizare recomandată Minimum cut Filmări cu tremur ușor, când este important să se păstreze cât mai mult din cadru Recommended Filmări obișnuite realizate din mână, cu mișcări moderate Most stable Secvențe cu tremur mai pronunțat, care necesită o corecție mai puternică

Opțiunea Recommended reprezintă un punct de plecare potrivit pentru majoritatea videoclipurilor. În cazul unei filmări realizate în timpul mersului, aceasta poate reduce oscilațiile fără să modifice excesiv încadrarea.