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Cum stabilizezi un videoclip tremurat direct din CapCut. Trucul simplu care face filmările să arate mult mai bine

Cum stabilizezi un videoclip tremurat direct din CapCut. Trucul simplu care face filmările să arate mult mai bine
Cum stabilizezi un videoclip tremurat direct din CapCut
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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O filmare realizată din mers, dintr-o mașină sau cu telefonul ținut în mână poate avea mișcări nedorite care afectează calitatea videoclipului. Chiar dacă imaginea este clară și rezoluția este ridicată, tremuratul poate face materialul dificil de urmărit.

CapCut include un instrument de stabilizare care analizează mișcările camerei și încearcă să compenseze automat variațiile bruște. Funcționalitatea poate fi utilizată atât pe telefon, cât și pe calculator, fără să fie necesară instalarea unui program suplimentar de editare. Potrivit ghidului oficial CapCut, utilizatorii pot alege mai multe niveluri de stabilizare, în funcție de cât de puternic este tremuratul filmării.

Cum stabilizezi un videoclip în CapCut pe telefon

Versiunea mobilă CapCut permite corectarea filmărilor realizate cu dispozitive Android sau iPhone. Funcția este integrată în instrumentele de editare și poate fi aplicată direct videoclipurilor importate din galerie.

Procesul nu necesită cunoștințe avansate de montaj. Aplicația analizează mișcarea cadrelor și ajustează automat poziționarea imaginii pentru a crea impresia unei filmări mai stabile.

Pașii sunt următorii:

  1. Deschide aplicația CapCut.

  2. Apasă New project (Proiect nou).

  3. Selectează videoclipul din galeria telefonului.

  4. După import, apasă pe videoclipul din cronologia de editare.

  5. Accesează meniul Edit.

  6. Caută și selectează funcția Stabilize.

  7. Alege intensitatea stabilizării.

  8. Așteaptă procesarea videoclipului și verifică rezultatul.

  9. Apasă Export pentru salvarea materialului.

În funcție de versiunea aplicației, poziția exactă a instrumentului poate varia. De asemenea, unele funcții sau niveluri de procesare pot avea restricții legate de abonament.

După stabilizare, videoclipul poate fi editat în continuare prin tăierea secvențelor nedorite, adăugarea muzicii sau introducerea textului. Playtech a explicat anterior și cum tai și unești videoclipuri în CapCut pe telefon, fără să fie necesară utilizarea unui editor complex.

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Ce nivel de stabilizare trebuie ales pentru rezultate bune

CapCut oferă trei opțiuni principale de stabilizare, fiecare fiind potrivită pentru un anumit tip de filmare.

Opțiune Utilizare recomandată
Minimum cut Filmări cu tremur ușor, când este important să se păstreze cât mai mult din cadru
Recommended Filmări obișnuite realizate din mână, cu mișcări moderate
Most stable Secvențe cu tremur mai pronunțat, care necesită o corecție mai puternică

Opțiunea Recommended reprezintă un punct de plecare potrivit pentru majoritatea videoclipurilor. În cazul unei filmări realizate în timpul mersului, aceasta poate reduce oscilațiile fără să modifice excesiv încadrarea.

Pentru filmările foarte instabile poate fi utilizat nivelul Most stable. Totuși, stabilizarea puternică poate necesita decuparea marginilor imaginii și poate produce deformări vizibile în anumite situații.

Acest lucru se întâmplă deoarece software-ul trebuie să repoziționeze digital cadrele pentru a compensa mișcările camerei. Cu cât mișcarea originală este mai mare, cu atât poate fi necesară o ajustare mai agresivă.

Cum stabilizezi videoclipurile în CapCut pe calculator

Versiunea desktop pentru Windows și macOS oferă aceeași funcționalitate într-o interfață adaptată pentru proiecte video mai complexe.

După deschiderea aplicației, videoclipul trebuie importat într-un proiect nou și adăugat pe timeline. Selectarea clipului permite accesarea opțiunilor de editare din panoul din partea dreaptă.

În secțiunea Video – Basic se găsește instrumentul Stabilize. După activarea lui, poate fi ales unul dintre cele trei niveluri de stabilizare. Rezultatul trebuie verificat în fereastra de previzualizare înainte de export.

Pentru filmările lungi, procesarea poate dura mai mult. CapCut recomandă aplicarea stabilizării doar asupra secvențelor care au nevoie de corecții, deoarece utilizarea funcției pe numeroase clipuri poate crește semnificativ timpul de export.

O altă funcție utilă pentru montaj este AutoCut, care poate combina automat fotografii și videoclipuri. Procedura este explicată în articolul Playtech despre crearea automată a unui videoclip cu AutoCut în CapCut.

Stabilizarea digitală are însă limite. Dacă materialul original este foarte neclar din cauza mișcării sau conține schimbări bruște de direcție, aplicația nu poate recupera toate detaliile pierdute.

Pentru filmările obișnuite realizate cu telefonul, funcția Stabilize poate reprezenta totuși una dintre cele mai rapide metode de îmbunătățire a rezultatului final, fără echipamente speciale și fără experiență profesională în editare video.

Cum stabilizezi un videoclip tremurat direct din CapCut. Trucul simplu care face filmările să arate mult mai bine
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