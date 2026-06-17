Cum se va circula pe Pasajul Basarab după ce acesta intră în reparații. Sunt anunţate restricţii de trafic
Locuitorii Capitalei care tranzitează frecvent Pasajul Basarab vor trebui să se adapteze unor schimbări importante în următoarele luni. Primăria Capitalei a anunțat demararea lucrărilor de reparații începând cu data de 20 iunie, intervenții care vor avea impact atât asupra circulației rutiere, cât și asupra transportului public. Autoritățile au prezentat un calendar al restricțiilor și al modificărilor care vor fi aplicate etapizat, astfel încât lucrările să poată fi realizate până la sfârșitul anului.
Tramvaiele, primele afectate de lucrările programate
Prima etapă a intervențiilor se va desfășura între 20 și 29 iunie și va viza exclusiv zona liniilor de tramvai. În această perioadă, traficul rutier nu va fi afectat, însă pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță va fi scoasă din tensiune linia de contact.
Ca urmare, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate. Pentru a asigura transportul călătorilor, STB va introduce linia 54, care va circula pe traseul Depou Alexandria – Zețarilor – Șura Mare.
Totodată, linia 44 va beneficia de un parc mărit de vehicule, iar alte două linii importante vor circula pe trasee modificate. Linia 1 va fi deviată și va circula între Romprim, Piața Sudului, Dristor, Obor și Banu Manta, în ambele sensuri.
În același timp, linia 10 va avea un traseu modificat între Romprim, Piața Sudului, Piața Eroii Revoluției, Trafic Greu, 13 Septembrie și Ghencea, de asemenea în ambele sensuri.
Circulația auto va fi restricționată din 29 iunie
Cea de-a doua etapă a lucrărilor va începe pe 29 iunie și se va întinde până la 31 iulie. În acest interval, șoferii vor putea circula doar pe o singură bretea a pasajului, utilizată pentru traficul din ambele sensuri.
Restricțiile vor fi aplicate pe relația dintre Calea Grozăvești și Șoseaua Nicolae Titulescu, circulația urmând să se desfășoare pe aceeași bretea atât pentru deplasarea într-un sens, cât și pentru deplasarea în sens opus.
Pentru a suplini transportul afectat de lucrări, va fi introdusă și linia navetă 610. Aceasta va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul, cu întoarcere pe Panduri.
Noi schimbări în luna august și revenirea la normal din septembrie
După finalizarea lucrărilor pe prima bretea, traficul auto va fi mutat pe cealaltă parte a pasajului. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, această măsură va fi aplicată pe întreaga durată a lunii august.
Reprezentanții instituției au precizat:
„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului.”
În ceea ce privește transportul public, autoritățile au anunțat că de la 1 septembrie circulația tramvaielor va reveni la normal.
Primăria Capitalei a explicat că lucrările vor începe imediat după intrarea elevilor în vacanță, respectiv pe 20 iunie. După începutul lunii septembrie vor mai fi necesare doar intervenții punctuale, urmând ca întregul proiect să fie finalizat până la sfârșitul anului.
Pasajul Basarab, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din București
Pasajul Basarab a fost deschis circulației la data de 18 iunie 2011. Proiectul a fost preluat în anul 2008 de fostul edil Sorin Oprescu, iar costul lucrărilor s-a ridicat la 255 de milioane de euro.
La 15 ani de la inaugurare, pasajul intră într-un amplu proces de reparații care va aduce modificări temporare în circulația din zonă, atât pentru șoferi, cât și pentru utilizatorii transportului public.