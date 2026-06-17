Cum se va circula pe Pasajul Basarab după ce acesta intră în reparații. Sunt anunţate restricţii de trafic

Ca urmare, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate. Pentru a asigura transportul călătorilor, STB va introduce linia 54, care va circula pe traseul Depou Alexandria – Zețarilor – Șura Mare.

Totodată, linia 44 va beneficia de un parc mărit de vehicule, iar alte două linii importante vor circula pe trasee modificate. Linia 1 va fi deviată și va circula între Romprim, Piața Sudului, Dristor, Obor și Banu Manta, în ambele sensuri.

În același timp, linia 10 va avea un traseu modificat între Romprim, Piața Sudului, Piața Eroii Revoluției, Trafic Greu, 13 Septembrie și Ghencea, de asemenea în ambele sensuri.

Circulația auto va fi restricționată din 29 iunie

Cea de-a doua etapă a lucrărilor va începe pe 29 iunie și se va întinde până la 31 iulie. În acest interval, șoferii vor putea circula doar pe o singură bretea a pasajului, utilizată pentru traficul din ambele sensuri.

Restricțiile vor fi aplicate pe relația dintre Calea Grozăvești și Șoseaua Nicolae Titulescu, circulația urmând să se desfășoare pe aceeași bretea atât pentru deplasarea într-un sens, cât și pentru deplasarea în sens opus.

Pentru a suplini transportul afectat de lucrări, va fi introdusă și linia navetă 610. Aceasta va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

Noi schimbări în luna august și revenirea la normal din septembrie

După finalizarea lucrărilor pe prima bretea, traficul auto va fi mutat pe cealaltă parte a pasajului. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, această măsură va fi aplicată pe întreaga durată a lunii august.