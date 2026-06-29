Restricții auto pe Pasajul Basarab. Rute ocolitoare pentru a evita aglomeraţia din zonă

Din punct de vedere al finisajelor și protecției pe termen lung, echipele tehnice execută curățarea suprafețelor de beton și metal prin tehnica de sablare, urmată de astuparea tuturor fisurilor și aplicarea unor mortare speciale. Structura va beneficia de o protecție anticorozivă a suprafețelor expuse și de o atenție deosebită acordată protecției hobanelor. La finalul acestor etape constructive, vor fi executate noi marcaje rutiere, se vor realiza reparații detaliate la panourile fonoabsorbante deteriorate și se va interveni direct pentru remedierea disfuncționalităților de la nivelul scărilor rulante.

Calendarul intervențiilor și stadiul actual al șantierului

Lucrările au fost structurate pe etape clare pentru a minimiza impactul asupra cetățenilor. În prima fază, cuprinsă între 20 și 29 iunie, echipele au acționat exclusiv în zona liniilor de tramvai, o perioadă în care traficul auto nu a fost deloc afectat, dar în care s-a impus scoaterea din tensiune a liniei de contact pentru siguranța deplină a muncitorilor. La o săptămână de la debut, autoritățile anunță că o bună parte din schele au fost deja montate cu succes. Muncitorii sunt mobilizați pe teren, unde dau jos burlanele vechi și lucrează intens la curățarea tuturor elementelor de beton pentru a repara fisurile acumulate de-a lungul anilor, curățând în paralel calea de rulare a tramvaielor și elementele structurale de sus și până jos.

Odată cu finalizarea primei etape, calendarul intră într-o nouă dinamică. Începând cu data de 29 iunie și până la 31 iulie, traficul rutier va suferi modificări importante din cauza demarării lucrărilor pe calea de pe sensul Șoseaua Nicolae Titulescu – Șoseaua Grozăvești, mașinile neputând circula pe această porțiune. Totuși, circulația nu se închide complet: sensul de mers dinspre Șoseaua Grozăvești către Șoseaua Nicolae Titulescu este reconfigurat temporar, permițând deplasarea vehiculelor pe câte o singură bandă pentru fiecare direcție de mers. Ulterior, din luna august, șantierul se mută pe axa Calea Grozăvești – Titulescu, moment în care cealaltă cale va fi deschisă circulației în dublu sens.

Reprezentanții municipalității au oferit detalii clare despre ce va urma din toamnă:

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează PMB.

Ghid complet pentru transportul public și recomandări rutiere

Modificările structurale afectează în mod direct logistica transportului public gestionat de STB. Încă din data de 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 au fost complet suspendate. Pentru a acoperi aceste absențe, STB a înființat linia cu numărul 54, o rută care asigură legătura între Depou Alexandria, Zețarilor și Șura Mare. De asemenea, linia 44 beneficiază de un parc mărit de vehicule pentru a prelua fluxul de călători. Traseul liniei 1 a fost deviat în ambele sensuri, tramvaiele circulând pe itinerariul Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta. În mod similar, linia 10 funcționează deviat, operând între Romprim – Piața Sudului – Piața Eroii Revoluției – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea, de asemenea valabil pentru ambele sensuri.

Pentru asigurarea conectivității locale, cetățenii au la dispoziție o nouă linie navetă de autobuz, identificată cu numărul 610. Aceasta circulă pe ruta Primăria Sectorului 1 – Pasaj Basarab – Piața Leul – Piața Danny Huwe – Șos. Progresul, având întoarcerea asigurată pe strada Panduri. Toate aceste modificări ale transportului public pe șine vor rămâne active pe perioada verii, circulația normală a tramvaielor urmând să fie complet reluată începând cu data de 1 septembrie 2026.

În contextul acestor restricții severe aplicate pe un tronson extrem de circulat al Capitalei, normele de siguranță rutieră devin o prioritate absolută. Brigada Rutieră le recomandă ferm conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și cu o atenție sporită în zona șantierului, conform datelor oferite de Buletin de București. De asemenea, se recomandă insistent ca șoferii să păstreze o distanță de siguranță suficient de mare în raport cu vehiculul din față, asigurându-și astfel spațiul necesar pentru a putea frâna eficient și în deplină siguranță în cazul în care circumstanțele din trafic o vor impune.