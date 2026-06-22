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de Diana Dumitrache
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Cum să ai cu 4 grade mai puțin în casă fără să pornești aerul condiționat. Detaliul de la fereastră care poate face diferența

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Cum să ai cu 4 grade mai puțin în casă fără să pornești aerul condiționat. Detaliul de la fereastră care poate face diferența
Trucuri care te ajuta să scazi temperatura din locuinţă (Foto: Profimedia)

În zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, iar valurile de caniculă se prelungesc de la o săptămână la alta, tot mai mulți români caută soluții pentru a-și menține locuințele răcoroase fără să folosească permanent aerul condiționat. Pe lângă consumul ridicat de energie și facturile mai mari la electricitate, utilizarea continuă a aparatelor de climatizare poate crea și un disconfort termic atunci când diferența dintre temperatura din interior și cea de afară este prea mare. Specialiștii spun însă că există un truc simplu, aflat chiar la fereastră, care poate reduce semnificativ temperatura din casă.

Cuprins
  1. Trucuri care te ajuta să scazi temperatura din locuinţă
  2. Cum ajută perdelele deschise la culoare
  3. Combinația care funcționează cel mai bine
  4. Aerisirea la momentul potrivit
  5. Facturi mai mici și mai mult confort

Trucuri care te ajuta să scazi temperatura din locuinţă

Mulți proprietari aleg perdelele în funcție de design, culoare sau stilul mobilierului, fără să știe că acestea au și un rol important în controlul temperaturii interioare. Perdelele deschise la culoare, în special cele albe, crem sau bej foarte deschis, reflectă o parte importantă din radiația solară înainte ca aceasta să pătrundă în locuință. În schimb, perdelele închise la culoare absorb căldura și o transferă treptat în interior, contribuind la creșterea temperaturii din camere.

Experții în eficiență energetică susțin că o fereastră expusă direct soarelui poate deveni una dintre principalele surse de încălzire ale locuinței pe timpul verii. Tocmai de aceea, alegerea unei perdele potrivite poate face o diferență surprinzătoare.

Cum ajută perdelele deschise la culoare

Atunci când razele soarelui lovesc geamul, o parte importantă din energia termică ajunge în interiorul casei. Dacă în fața ferestrei există o perdea albă sau într-o nuanță foarte deschisă, o mare parte din această energie este reflectată înapoi spre exterior.

Rezultatul este o încălzire mai lentă a camerei și o temperatură interioară mai scăzută pe parcursul zilei. În anumite condiții, diferența poate ajunge chiar la câteva grade Celsius, în special în apartamentele orientate spre sud sau vest, unde soarele bate direct ore întregi. Pentru locuințele aflate la ultimul etaj sau în blocurile cu izolație slabă, efectul poate fi și mai vizibil.

Combinația care funcționează cel mai bine

Specialiștii recomandă utilizarea perdelelor deschise la culoare împreună cu jaluzele sau rulouri exterioare. În timpul dimineții, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic fațada clădirii, jaluzelele ar trebui coborâte, iar perdelele trase. Astfel, căldura este blocată în mai multe etape și pătrunde mult mai greu în interior.

În intervalul 12:00-18:00, când temperaturile ating valorile maxime, această combinație poate reduce considerabil necesitatea folosirii aerului condiționat.

Aerisirea la momentul potrivit

La fel de important este și momentul în care sunt deschise ferestrele. Mulți oameni aerisesc în timpul zilei, crezând că astfel răcoresc locuința. În realitate, în perioadele caniculare, aerul de afară este adesea mai fierbinte decât cel din interior.

Specialiștii recomandă aerisirea dimineața devreme, înainte de ora 8:00, și seara după apus, când temperatura exterioară începe să scadă. În acest fel, locuința acumulează mai puțină căldură pe parcursul zilei.

Facturi mai mici și mai mult confort

În contextul verilor tot mai fierbinți din România, fiecare grad contează. O temperatură interioară cu trei sau patru grade mai mică poate face diferența dintre un apartament sufocant și unul confortabil.

În plus, reducerea utilizării aerului condiționat înseamnă și un consum mai mic de energie electrică. Chiar dacă pare un detaliu minor, alegerea unor perdele deschise la culoare poate deveni una dintre cele mai simple și mai ieftine metode de a combate efectele caniculei.

În multe locuințe, soluția pentru o casă mai răcoroasă nu presupune investiții costisitoare sau echipamente sofisticate. Uneori, diferența este făcută de un element aflat chiar lângă fereastră și ignorat ani la rând.

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