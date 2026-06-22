Cum să ai cu 4 grade mai puțin în casă fără să pornești aerul condiționat. Detaliul de la fereastră care poate face diferența

Experții în eficiență energetică susțin că o fereastră expusă direct soarelui poate deveni una dintre principalele surse de încălzire ale locuinței pe timpul verii. Tocmai de aceea, alegerea unei perdele potrivite poate face o diferență surprinzătoare.

Cum ajută perdelele deschise la culoare

Atunci când razele soarelui lovesc geamul, o parte importantă din energia termică ajunge în interiorul casei. Dacă în fața ferestrei există o perdea albă sau într-o nuanță foarte deschisă, o mare parte din această energie este reflectată înapoi spre exterior.

Rezultatul este o încălzire mai lentă a camerei și o temperatură interioară mai scăzută pe parcursul zilei. În anumite condiții, diferența poate ajunge chiar la câteva grade Celsius, în special în apartamentele orientate spre sud sau vest, unde soarele bate direct ore întregi. Pentru locuințele aflate la ultimul etaj sau în blocurile cu izolație slabă, efectul poate fi și mai vizibil.

Combinația care funcționează cel mai bine

Specialiștii recomandă utilizarea perdelelor deschise la culoare împreună cu jaluzele sau rulouri exterioare. În timpul dimineții, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic fațada clădirii, jaluzelele ar trebui coborâte, iar perdelele trase. Astfel, căldura este blocată în mai multe etape și pătrunde mult mai greu în interior.

În intervalul 12:00-18:00, când temperaturile ating valorile maxime, această combinație poate reduce considerabil necesitatea folosirii aerului condiționat.

Aerisirea la momentul potrivit

La fel de important este și momentul în care sunt deschise ferestrele. Mulți oameni aerisesc în timpul zilei, crezând că astfel răcoresc locuința. În realitate, în perioadele caniculare, aerul de afară este adesea mai fierbinte decât cel din interior.

Specialiștii recomandă aerisirea dimineața devreme, înainte de ora 8:00, și seara după apus, când temperatura exterioară începe să scadă. În acest fel, locuința acumulează mai puțină căldură pe parcursul zilei.