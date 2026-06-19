Ora la care ar trebui coborâte jaluzelele pentru a scădea temperatura din casă cu câteva grade vara. Așa economisești bani la facturi

În zilele caniculare, cea mai mare parte a energiei termice pătrunde în locuință prin ferestre. Razele soarelui încălzesc geamurile, pereții și mobilierul, iar temperatura interioară crește treptat pe parcursul zilei. Odată ce căldura s-a acumulat în interior, răcirea locuinței devine mult mai dificilă și mai costisitoare.

Tocmai de aceea, momentul în care sunt coborâte jaluzelele poate face o diferență importantă.

Greșeala pe care o fac cei mai mulți oameni

Mulți proprietari lasă jaluzelele ridicate dimineața și le coboară abia când observă că soarele bate direct în ferestre sau când temperatura din casă începe să devină inconfortabilă.

Potrivit specialiștilor citați de Persianasalicantinas, aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli. În acel moment, o parte din căldură a intrat deja în locuință, iar efectul de protecție al jaluzelelor este mult diminuat.

Practic, nu trebuie să reacționăm după ce apare căldura, ci înainte ca aceasta să ajungă în interior.

Ora la care ar trebui coborâte jaluzelele

Experții recomandă ca jaluzelele să fie coborâte între orele 8:00 și 9:00 dimineața, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic fațada clădirii. Poate părea devreme, însă această măsură împiedică razele solare să transforme locuința într-un adevărat cuptor pe parcursul zilei.

De asemenea, jaluzelele ar trebui menținute coborâte în intervalul 12:00-18:00, atunci când radiația solară este cea mai intensă și temperaturile ating valorile maxime.