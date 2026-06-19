Ora la care ar trebui coborâte jaluzelele pentru a scădea temperatura din casă cu câteva grade vara. Așa economisești bani la facturi
Pe timpul verii, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, mulți români caută soluții pentru a-și păstra locuința răcoroasă fără să țină aerul condiționat pornit toată ziua. Specialiștii spun că un gest simplu, care nu costă nimic, poate reduce semnificativ căldura acumulată în interior și poate contribui la scăderea facturilor la energie.
Jaluzelele, un aliat ignorat împotriva caniculei
Deși sunt prezente în milioane de locuințe, jaluzelele sunt folosite de cele mai multe ori doar pentru a asigura intimitatea sau pentru a bloca lumina puternică. În realitate, acestea pot funcționa ca o adevărată barieră împotriva căldurii.
În zilele caniculare, cea mai mare parte a energiei termice pătrunde în locuință prin ferestre. Razele soarelui încălzesc geamurile, pereții și mobilierul, iar temperatura interioară crește treptat pe parcursul zilei. Odată ce căldura s-a acumulat în interior, răcirea locuinței devine mult mai dificilă și mai costisitoare.
Tocmai de aceea, momentul în care sunt coborâte jaluzelele poate face o diferență importantă.
Greșeala pe care o fac cei mai mulți oameni
Mulți proprietari lasă jaluzelele ridicate dimineața și le coboară abia când observă că soarele bate direct în ferestre sau când temperatura din casă începe să devină inconfortabilă.
Potrivit specialiștilor citați de Persianasalicantinas, aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli. În acel moment, o parte din căldură a intrat deja în locuință, iar efectul de protecție al jaluzelelor este mult diminuat.
Practic, nu trebuie să reacționăm după ce apare căldura, ci înainte ca aceasta să ajungă în interior.
Ora la care ar trebui coborâte jaluzelele
Experții recomandă ca jaluzelele să fie coborâte între orele 8:00 și 9:00 dimineața, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic fațada clădirii. Poate părea devreme, însă această măsură împiedică razele solare să transforme locuința într-un adevărat cuptor pe parcursul zilei.
De asemenea, jaluzelele ar trebui menținute coborâte în intervalul 12:00-18:00, atunci când radiația solară este cea mai intensă și temperaturile ating valorile maxime.
În special în cazul apartamentelor orientate spre sud sau vest, diferența poate fi observată rapid, iar temperatura interioară poate rămâne cu câteva grade mai scăzută decât în locuințele expuse direct soarelui.
Cum reduci consumul de aer condiționat
Un avantaj important al acestei metode este reducerea utilizării aparatelor de climatizare. Dacă locuința se încălzește mai lent, aerul condiționat va funcționa mai puțin și va consuma mai puțină energie electrică. În perioadele cu temperaturi extreme, acest lucru se poate traduce prin economii vizibile la factura de curent.
Specialiștii în eficiență energetică recomandă combinarea jaluzelelor cu perdele deschise la culoare și cu închiderea ferestrelor în timpul celor mai călduroase ore ale zilei pentru rezultate și mai bune.
Momentul perfect pentru aerisirea locuinței
La fel de important este și momentul în care jaluzelele trebuie ridicate. După apusul soarelui, în general între orele 20:00 și 21:00, temperatura exterioară începe să scadă, iar aerul devine mai răcoros. Acesta este momentul ideal pentru deschiderea ferestrelor și ridicarea jaluzelelor.
Prin crearea unui curent natural de aer, căldura acumulată în timpul zilei este eliminată, iar locuința se răcește fără costuri suplimentare.
Un truc simplu care nu costă nimic
Într-o perioadă în care valurile de căldură devin tot mai frecvente, iar costurile energiei rămân ridicate, folosirea inteligentă a jaluzelelor poate fi una dintre cele mai simple metode de a crește confortul din locuință.
Fără investiții și fără echipamente speciale, acest obicei poate ajuta la menținerea unei temperaturi mai plăcute în interior, la reducerea consumului de energie și la economii care se văd, în timp, pe factura de electricitate. Pentru multe familii, soluția împotriva caniculei se află deja la fereastră, trebuie doar folosită la momentul potrivit.