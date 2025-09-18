Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 19:47
de Badea Violeta

Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini

AUTO
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Lista cu tarifele RCA in functie de varsta si tipul autovehiculului

După expirarea plafonării RCA de la 1 iulie 2025, polițele auto obligatorii au început să se scumpească vizibil. Diferențele de preț sunt tot mai mari între regiunile țării, iar șoferii tineri sau cei cu mașini mai puternice resimt cel mai mult aceste creșteri. În septembrie 2025, piața RCA arată un peisaj divers, cu tarife variate în funcție de vârsta conducătorului auto, puterea motorului și istoricul de daune.

Creșterea tarifelor RCA după expirarea plafonării

Din septembrie 2025, asigurările RCA reflectă realitatea pieței fără plafonare. Cele mai mari prețuri se înregistrează în București și Ilfov, unde densitatea traficului și numărul mare de accidente măresc riscurile pentru asigurători.

De exemplu, pentru o mașină de până la 102 cai putere, condusă de un șofer sub 30 de ani, o poliță RCA emisă în Capitală ajunge acum la circa 3.650 de lei pe 12 luni.

Vezi și:
Ce se întâmplă dacă ignori avertismentul producătorului despre o mașină rechemată în service. Ar fi bine să nu o conduci în continuare
Care e diferența dintre RCA și CASCO. Ghid complet, ce presupun cele două asigurări auto

În restul județelor, pentru aceleași condiții, tariful mediu este în jur de 2.200 de lei. Dacă se aplică o creștere maximă de 18%, suma poate urca la peste 4.300 de lei în București, respectiv la aproximativ 2.600 de lei în restul țării.

Diferențe mari în funcție de vârstă și puterea motorului

Tarifele RCA sunt mai mici pentru șoferii experimentați și mașinile mai puțin puternice. Un conducător auto cu vârsta între 41 și 50 de ani, care deține un autoturism de până la 136 de cai putere, plătește acum aproximativ 2.260 de lei pentru o poliță în București-Ilfov. O creștere cu 18% ar duce prețul la aproape 2.700 de lei.

În schimb, pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani, cu clasa Bonus-Malus B8 și permis vechi de peste 20 de ani, cea mai ieftină ofertă de RCA pe 12 luni începe din septembrie 2025 de la 1.169 de lei, în timp ce cea mai scumpă depășește 2.200 de lei.

Importanța clasei Bonus-Malus în stabilirea prețului

În calculul RCA, clasa Bonus-Malus rămâne un criteriu esențial. Un șofer nou intrat în piață pornește de la clasa B0 și, dacă nu provoacă accidente, poate ajunge la B8, obținând o reducere de 50% din prima de asigurare după opt ani consecutivi fără incidente.

La polul opus, fiecare accident adaugă penalizări prin trecerea în clasele Malus, unde prețurile pot crește cu până la 80%. Astfel, în septembrie 2025, diferențele dintre două polițe pentru același tip de mașină, dar cu istorii diferite, pot ajunge chiar și la mii de lei.

În concluzie, tarifele RCA din septembrie 2025 sunt tot mai variate, iar șoferii trebuie să compare atent ofertele, să țină cont de vârstă, tipul de vehicul și istoricul de daune pentru a obține cel mai bun preț.

Tarife RCA în septembrie 2025, în funcție de vârstă și tipul autovehiculului

  • Șofer sub 30 de ani, mașină până la 102 CP – București: de la 3.650 lei/an; în restul țării: de la 2.200 lei/an
  • Șofer 41-50 de ani, mașină până la 136 CP – București: aproximativ 2.260 lei/an; cu creștere maximă de 18%: circa 2.700 lei/an.
  • Șofer 31-40 de ani, clasa Bonus-Malus B8, permis peste 20 ani: de la 1.169 lei/an (cea mai ieftină ofertă), până la peste 2.200 lei/an (cea mai scumpă ofertă).
  • Șofer nou asigurat (clasa B0), mașină medie: tarife mai ridicate, cu diferențe de sute de lei între regiuni.
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...