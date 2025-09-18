Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini

După expirarea plafonării RCA de la 1 iulie 2025, polițele auto obligatorii au început să se scumpească vizibil. Diferențele de preț sunt tot mai mari între regiunile țării, iar șoferii tineri sau cei cu mașini mai puternice resimt cel mai mult aceste creșteri. În septembrie 2025, piața RCA arată un peisaj divers, cu tarife variate în funcție de vârsta conducătorului auto, puterea motorului și istoricul de daune.

Creșterea tarifelor RCA după expirarea plafonării

Din septembrie 2025, asigurările RCA reflectă realitatea pieței fără plafonare. Cele mai mari prețuri se înregistrează în București și Ilfov, unde densitatea traficului și numărul mare de accidente măresc riscurile pentru asigurători.

De exemplu, pentru o mașină de până la 102 cai putere, condusă de un șofer sub 30 de ani, o poliță RCA emisă în Capitală ajunge acum la circa 3.650 de lei pe 12 luni.

În restul județelor, pentru aceleași condiții, tariful mediu este în jur de 2.200 de lei. Dacă se aplică o creștere maximă de 18%, suma poate urca la peste 4.300 de lei în București, respectiv la aproximativ 2.600 de lei în restul țării.

Diferențe mari în funcție de vârstă și puterea motorului

Tarifele RCA sunt mai mici pentru șoferii experimentați și mașinile mai puțin puternice. Un conducător auto cu vârsta între 41 și 50 de ani, care deține un autoturism de până la 136 de cai putere, plătește acum aproximativ 2.260 de lei pentru o poliță în București-Ilfov. O creștere cu 18% ar duce prețul la aproape 2.700 de lei.

În schimb, pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani, cu clasa Bonus-Malus B8 și permis vechi de peste 20 de ani, cea mai ieftină ofertă de RCA pe 12 luni începe din septembrie 2025 de la 1.169 de lei, în timp ce cea mai scumpă depășește 2.200 de lei.

Importanța clasei Bonus-Malus în stabilirea prețului

În calculul RCA, clasa Bonus-Malus rămâne un criteriu esențial. Un șofer nou intrat în piață pornește de la clasa B0 și, dacă nu provoacă accidente, poate ajunge la B8, obținând o reducere de 50% din prima de asigurare după opt ani consecutivi fără incidente.

La polul opus, fiecare accident adaugă penalizări prin trecerea în clasele Malus, unde prețurile pot crește cu până la 80%. Astfel, în septembrie 2025, diferențele dintre două polițe pentru același tip de mașină, dar cu istorii diferite, pot ajunge chiar și la mii de lei.

În concluzie, tarifele RCA din septembrie 2025 sunt tot mai variate, iar șoferii trebuie să compare atent ofertele, să țină cont de vârstă, tipul de vehicul și istoricul de daune pentru a obține cel mai bun preț.

Tarife RCA în septembrie 2025, în funcție de vârstă și tipul autovehiculului