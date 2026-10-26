Cum potrivești automat culorile dintre două fotografii în Photoshop. Funcția ascunsă care uniformizează imaginile în câteva secunde

Cum folosești Match Color pentru două fotografii diferite

Funcția Match Color analizează distribuția culorilor dintr-o imagine de referință și ajustează fotografia selectată pentru a obține un aspect cromatic asemănător.

Această metodă este utilă pentru fotografii de produs, portrete realizate în condiții diferite de iluminare sau imagini destinate unui colaj. Pentru rezultate cât mai bune, fotografiile ar trebui să aibă subiecte și condiții vizuale relativ apropiate.

Pașii necesari sunt:

Deschide ambele fotografii în Adobe Photoshop. Selectează fotografia ale cărei culori trebuie modificate. Accesează meniul Image. Alege Adjustments, apoi Match Color. În fereastra deschisă, identifică secțiunea Image Statistics. Din meniul Source, selectează fotografia ale cărei culori trebuie reproduse. Dacă este necesar, alege stratul corespunzător din meniul Layer. Verifică previzualizarea și apasă OK.

Photoshop va analiza culorile imaginii-sursă și va aplica automat ajustări fotografiei selectate.

Un detaliu important este că Match Color funcționează în modul RGB. Dacă opțiunea nu este disponibilă, modul de culoare poate fi verificat din Image – Mode. Pentru păstrarea imaginii originale, este utilă duplicarea stratului înainte de aplicarea modificării.

Cum ajustezi rezultatul pentru culori cât mai naturale

Deși procesul este automatizat, Photoshop oferă câteva controale suplimentare pentru rafinarea rezultatului. Acestea sunt importante deoarece două fotografii pot avea diferențe mari de iluminare, iar simpla potrivire a culorilor poate produce uneori nuanțe nenaturale.

În fereastra Match Color sunt disponibile următoarele reglaje: