Cum potrivești automat culorile dintre două fotografii în Photoshop. Funcția ascunsă care uniformizează imaginile în câteva secunde
Două fotografii realizate în același loc pot avea culori complet diferite. Lumina naturală, setările aparatului foto sau momentul zilei influențează temperatura culorilor, luminozitatea și contrastul. Diferențele devin evidente mai ales atunci când imaginile sunt folosite împreună într-un colaj sau într-un proiect grafic.
Adobe Photoshop include o funcție specială pentru această situație, numită Match Color. Instrumentul permite transferarea caracteristicilor cromatice ale unei fotografii către alta, fără ajustarea manuală a fiecărei culori. Potrivit documentației oficiale Adobe, funcția poate fi aplicată atât între două imagini separate, cât și între straturi sau selecții din același document.
Cum folosești Match Color pentru două fotografii diferite
Funcția Match Color analizează distribuția culorilor dintr-o imagine de referință și ajustează fotografia selectată pentru a obține un aspect cromatic asemănător.
Această metodă este utilă pentru fotografii de produs, portrete realizate în condiții diferite de iluminare sau imagini destinate unui colaj. Pentru rezultate cât mai bune, fotografiile ar trebui să aibă subiecte și condiții vizuale relativ apropiate.
Pașii necesari sunt:
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Deschide ambele fotografii în Adobe Photoshop.
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Selectează fotografia ale cărei culori trebuie modificate.
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Accesează meniul Image.
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Alege Adjustments, apoi Match Color.
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În fereastra deschisă, identifică secțiunea Image Statistics.
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Din meniul Source, selectează fotografia ale cărei culori trebuie reproduse.
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Dacă este necesar, alege stratul corespunzător din meniul Layer.
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Verifică previzualizarea și apasă OK.
Photoshop va analiza culorile imaginii-sursă și va aplica automat ajustări fotografiei selectate.
Un detaliu important este că Match Color funcționează în modul RGB. Dacă opțiunea nu este disponibilă, modul de culoare poate fi verificat din Image – Mode. Pentru păstrarea imaginii originale, este utilă duplicarea stratului înainte de aplicarea modificării.
Cum ajustezi rezultatul pentru culori cât mai naturale
Deși procesul este automatizat, Photoshop oferă câteva controale suplimentare pentru rafinarea rezultatului. Acestea sunt importante deoarece două fotografii pot avea diferențe mari de iluminare, iar simpla potrivire a culorilor poate produce uneori nuanțe nenaturale.
În fereastra Match Color sunt disponibile următoarele reglaje:
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Luminance – modifică luminozitatea fotografiei.
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Color Intensity – controlează intensitatea culorilor.
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Fade – reduce efectul ajustării automate.
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Neutralize – încearcă să elimine dominantele cromatice nedorite.
De exemplu, dacă fotografia de referință are tonuri calde, iar imaginea modificată devine prea portocalie, reglajul Fade poate diminua intensitatea transformării.
Pentru portrete, este importantă verificarea nuanțelor pielii. O potrivire automată care arată bine la nivelul fundalului poate modifica excesiv culoarea feței.
Photoshop permite și utilizarea unei selecții pentru calcularea culorilor. Astfel, în loc să fie analizată întreaga fotografie, poate fi utilizată doar o regiune relevantă, precum un obiect sau o zonă cu iluminare reprezentativă.
Când este utilă potrivirea automată a culorilor
Match Color este deosebit de util atunci când mai multe imagini trebuie să pară parte din aceeași serie. În fotografia de produs, de exemplu, poate contribui la menținerea unor tonuri similare între imaginile realizate în sesiuni diferite.
Instrumentul poate fi folosit și la realizarea colajelor. Dacă două fotografii au temperaturi de culoare foarte diferite, ajustarea uneia după cealaltă poate crea un rezultat mai coerent. Înainte de uniformizarea cromatică, poate fi necesară și eliminarea fundalului, operațiune explicată în ghidul Playtech despre decuparea automată a fotografiilor în Photoshop.
Totuși, funcția nu garantează o reproducere identică a fiecărei culori. Ea ajustează caracteristicile generale ale imaginii și nu înlocuiește complet corecțiile locale.
Pentru proiectele în care precizia cromatică este esențială, precum fotografia comercială, rezultatul poate necesita ajustări suplimentare. Match Color rămâne însă o soluție rapidă pentru uniformizarea fotografiilor, inclusiv în proiectele în care sunt folosite numeroase imagini.