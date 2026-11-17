Cum recuperezi detaliile din umbre cu Adobe Camera Raw

Una dintre cele mai eficiente metode pentru corectarea unei fotografii subexpuse presupune utilizarea instrumentului Camera Raw Filter, disponibil inclusiv pentru imaginile în format JPEG.

Deschide fotografia în Photoshop, apasă cu butonul din dreapta al mouse-ului pe stratul imaginii și selectează Convert to Smart Object. În acest fel, vei putea modifica ulterior parametrii filtrului, fără să afectezi permanent fotografia originală.

Accesează meniul Filter – Camera Raw Filter. În fereastra care se deschide vei găsi mai multe instrumente pentru ajustarea expunerii, contrastului și distribuției luminii.

Începe prin a deplasa cursorul Shadows spre dreapta. Acesta îți permite să luminezi zonele întunecate ale fotografiei, fără să modifici în aceeași măsură porțiunile luminoase. Dacă imaginea rămâne prea întunecată, mărește ușor valoarea Exposure.

Poți reduce valoarea Highlights pentru a proteja detaliile din zonele foarte luminoase, precum cerul, ferestrele sau sursele artificiale de lumină. Modifică apoi parametrii Blacks și Whites pentru a echilibra contrastul general.

Evită să deplasezi toate cursoarele la valori extreme. O fotografie excesiv de luminoasă poate părea la fel de artificială precum una asupra căreia ai intervenit prea agresiv atunci când ai încercat să schimbi culoarea unui obiect în Photoshop.

Cum folosești funcțiile Curves și Levels pentru a controla lumina

Dacă vrei să controlezi mai precis luminozitatea, poți utiliza instrumentul Curves. Accesează meniul Layer – New Adjustment Layer – Curves pentru a crea un strat separat de ajustare.