Cum poți scăpa de reclamele și funcțiile AI din Windows 11 cu un program gratuit
Windows 11 include tot mai multe funcții AI, recomandări și mesaje publicitare, iar dezactivarea lor manuală poate deveni o operațiune complicată. Bloatynosy este un utilitar gratuit care grupează într-un singur loc setări prin care pot fi eliminate sau dezactivate aceste elemente, fără să fie nevoie de modificări individuale prin meniurile sistemului de operare.
Programul permite verificarea configurației calculatorului, alegerea funcțiilor care nu mai sunt dorite și revenirea la setările anterioare. Printre opțiuni se numără dezactivarea Copilot, a unor instrumente AI din aplicațiile Microsoft, a reclamelor din meniul Start și de pe ecranul de blocare, dar și ajustarea unor setări de confidențialitate, scrie ZDNET.
Ce poate dezactiva Bloatynosy în Windows 11
Bloatynosy împarte modificările în categorii, astfel încât să poată fi verificate separat. Zona dedicată funcțiilor AI include opțiuni pentru Copilot și pentru instrumentele integrate în aplicații precum Edge, Notepad și Paint. În funcție de configurația sistemului, pot apărea și setări legate de Recall, funcția disponibilă pe anumite PC-uri Copilot+.
Categoria pentru reclame vizează recomandările și mesajele promoționale din Windows. Printre exemple se numără reclamele de pe ecranul de blocare și din meniul Start, experiențele personalizate, sugestiile și sfaturile afișate de sistem. Alte secțiuni permit ajustarea setărilor de confidențialitate, a barei de activități, a File Explorer și a unor componente instalate.
Programul nu se limitează la dezactivarea funcțiilor. Poate identifica și aplicațiile instalate care ar putea fi considerate inutile, însă acestea nu sunt selectate automat pentru dezinstalare. Componentele esențiale pentru Windows sunt protejate, iar eliminarea unei aplicații presupune o confirmare separată.
Este important de reținut că Bloatynosy nu elimină toate componentele Microsoft și nici nu transformă Windows într-un sistem fără servicii online. Efectul depinde de setările disponibile pentru versiunea de Windows instalată și de modificările pe care le selectează fiecare persoană.
Cum verifici calculatorul și aplici modificările
Utilitarul poate fi descărcat gratuit de pe pagina oficială Bloatynosy de pe GitHub. Aplicația este portabilă, așa că nu necesită o instalare clasică: arhiva descărcată trebuie extrasă, iar fișierul executabil poate fi pornit direct. Proiectul indică suport pentru Windows 10 și Windows 11 și necesită .NET Framework 4.8.
La prima pornire, programul verifică setările și aplicațiile instalate. Scanarea nu modifică nimic în sistem. Rezultatele sunt afișate într-o structură organizată pe categorii, iar fiecare intrare poate fi selectată pentru a vedea explicații despre efectul modificării. Pentru anumite setări, sunt disponibile și detalii tehnice, precum valorile din registrul Windows.
După verificare, pot fi bifate doar opțiunile care trebuie schimbate. Bloatynosy prezintă separat setările care necesită modificări și pe cele care au fost deja aplicate. Înainte de confirmare, este recomandat să fie citită descrierea fiecărei intrări, mai ales atunci când aceasta privește confidențialitatea, funcționarea unor aplicații sau componente ale sistemului.
Unele modificări care afectează setările la nivelul întregului sistem pot necesita drepturi de administrator. Programul nu le solicită obligatoriu de la început, dar poate indica în raport dacă o anumită operațiune nu a putut fi executată fără permisiuni suplimentare.
Cum revii la setările inițiale dacă te răzgândești
Un avantaj al programului este că permite anularea unor modificări. Setările deja aplicate sunt afișate separat de cele care încă pot fi schimbate, iar cele care au o valoare implicită documentată pot fi readuse la configurația recomandată de Windows. Pentru asta, trebuie selectată opțiunea respectivă din lista modificărilor aplicate și folosită comanda de restaurare.
După aplicarea unei selecții, Bloatynosy generează un raport care arată ce operațiuni au reușit, care au eșuat și dacă este necesară repornirea File Explorer sau a întregului sistem. Unele schimbări devin vizibile abia după repornirea procesului Explorer sau după restartarea calculatorului.
Există însă o diferență importantă între restaurarea unei setări și recuperarea unei aplicații dezinstalate. În cazul aplicațiilor, revenirea nu este întotdeauna automată. Dacă a fost eliminată o aplicație din Microsoft Store, aceasta trebuie instalată din nou din magazin. Pentru programele clasice, poate fi necesar instalatorul furnizat de dezvoltator.
Din acest motiv, este mai prudent ca eliminarea aplicațiilor să fie tratată separat de dezactivarea reclamelor sau a unor funcții AI. O setare poate fi readusă la valoarea inițială mult mai ușor decât o aplicație eliminată din sistem.
Ce trebuie verificat înainte să folosești utilitarul
Bloatynosy oferă și opțiuni pentru ajustarea interfeței Windows, inclusiv setări pentru File Explorer, bara de activități și modul întunecat. În plus, permite ignorarea unor intrări, astfel încât acestea să nu mai apară printre modificările propuse la verificările următoare. Fiecare element poate fi inspectat separat, iar programul afișează explicații despre efectul său.
O funcție opțională permite solicitarea unor explicații generate de AI despre setările selectate. Aceasta nu este activată implicit și necesită configurarea unui furnizor, precum OpenAI, Anthropic sau Groq, împreună cu o cheie API proprie. Potrivit documentației proiectului, atunci când aplicația este folosită fără această funcție, analiza se desfășoară local. Dacă este cerută o explicație AI, sunt transmise numele și detaliile tehnice ale intrării selectate, nu întreaga scanare a calculatorului.
Merită menționat că interfața și unele funcții s-au schimbat față de capturile de ecran din ghidul inițial. Versiunea actuală pune accent pe verificarea sistemului, examinarea rezultatelor și aplicarea selectivă a modificărilor. Prin urmare, denumirile butoanelor și organizarea meniurilor pot să nu coincidă în totalitate cu cele prezentate în imaginile articolului.
Bloatynosy poate fi o soluție comodă pentru cei care vor mai mult control asupra Windows 11 fără să caute individual fiecare setare prin meniurile sistemului. Totuși, nu este recomandat să fie aplicate toate modificările disponibile fără verificare. Unele funcții pot fi utile în anumite configurații, iar dezactivarea lor poate afecta experiența de utilizare. Cea mai sigură abordare este verificarea fiecărei opțiuni, aplicarea doar a schimbărilor necesare și păstrarea posibilității de restaurare.