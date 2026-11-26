Ce poate dezactiva Bloatynosy în Windows 11

Bloatynosy împarte modificările în categorii, astfel încât să poată fi verificate separat. Zona dedicată funcțiilor AI include opțiuni pentru Copilot și pentru instrumentele integrate în aplicații precum Edge, Notepad și Paint. În funcție de configurația sistemului, pot apărea și setări legate de Recall, funcția disponibilă pe anumite PC-uri Copilot+.

Categoria pentru reclame vizează recomandările și mesajele promoționale din Windows. Printre exemple se numără reclamele de pe ecranul de blocare și din meniul Start, experiențele personalizate, sugestiile și sfaturile afișate de sistem. Alte secțiuni permit ajustarea setărilor de confidențialitate, a barei de activități, a File Explorer și a unor componente instalate.

Programul nu se limitează la dezactivarea funcțiilor. Poate identifica și aplicațiile instalate care ar putea fi considerate inutile, însă acestea nu sunt selectate automat pentru dezinstalare. Componentele esențiale pentru Windows sunt protejate, iar eliminarea unei aplicații presupune o confirmare separată.

Este important de reținut că Bloatynosy nu elimină toate componentele Microsoft și nici nu transformă Windows într-un sistem fără servicii online. Efectul depinde de setările disponibile pentru versiunea de Windows instalată și de modificările pe care le selectează fiecare persoană.

Cum verifici calculatorul și aplici modificările

Utilitarul poate fi descărcat gratuit de pe pagina oficială Bloatynosy de pe GitHub. Aplicația este portabilă, așa că nu necesită o instalare clasică: arhiva descărcată trebuie extrasă, iar fișierul executabil poate fi pornit direct. Proiectul indică suport pentru Windows 10 și Windows 11 și necesită .NET Framework 4.8.

La prima pornire, programul verifică setările și aplicațiile instalate. Scanarea nu modifică nimic în sistem. Rezultatele sunt afișate într-o structură organizată pe categorii, iar fiecare intrare poate fi selectată pentru a vedea explicații despre efectul modificării. Pentru anumite setări, sunt disponibile și detalii tehnice, precum valorile din registrul Windows.

După verificare, pot fi bifate doar opțiunile care trebuie schimbate. Bloatynosy prezintă separat setările care necesită modificări și pe cele care au fost deja aplicate. Înainte de confirmare, este recomandat să fie citită descrierea fiecărei intrări, mai ales atunci când aceasta privește confidențialitatea, funcționarea unor aplicații sau componente ale sistemului.