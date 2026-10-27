Microsoft le propune unor angajați să plece din companie cu plăți compensatorii. Oferta „de nerefuzat” vizează circa 60.000 de oameni
Microsoft a lansat un program de plecări voluntare care ar putea fi accesat de aproximativ 60.000 de angajați, potrivit informațiilor publicate de San Francisco Chronicle. Oferta se adresează personalului eligibil din anumite echipe din Statele Unite, Canada, India și Regatul Unit și le permite angajaților să părăsească firma beneficiind de sprijin financiar și resurse pentru planificarea următoarei etape profesionale.
Angajații eligibili au termen până la începutul lunii decembrie pentru a decide dacă acceptă oferta. Cei care aleg să plece ar urma să își încheie activitatea la sfârșitul anului. Microsoft nu a anunțat câte plecări urmărește să obțină prin acest program și nici câți angajați din California ar putea participa.
Programul ar putea viza peste un sfert din personalul Microsoft
Microsoft avea aproximativ 223.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial la 30 iunie, potrivit raportului anual al companiei. Dintre aceștia, aproximativ 121.000 lucrau în Statele Unite.
Cele circa 60.000 de persoane menționate în informațiile despre program reprezintă aproximativ 27% din efectivul global al companiei. Această proporție indică amploarea potențială a ofertei, dar nu înseamnă că Microsoft intenționează să reducă personalul cu 60.000 de angajați. Participarea este voluntară, iar compania nu a comunicat o țintă privind numărul plecărilor.
Programul nu este disponibil în toate departamentele. Potrivit unui memorandum transmis angajaților, eligibilitatea depinde de prioritățile fiecărei divizii, de angajamentele față de clienți și de necesarul de personal. Prin urmare, chiar dacă numărul persoanelor care pot primi oferta este ridicat, nu toate echipele vor participa.
Ce angajați pot accepta oferta de plecare
Printre domeniile în care ar exista angajați eligibili se numără experiențele AI, produsele Copilot, departamentul financiar, resursele umane, Xbox, precum și diviziile Windows și Devices. Lista indică faptul că programul poate afecta echipe din mai multe zone ale companiei, inclusiv unele implicate în dezvoltarea și susținerea produselor sale.
Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane la Microsoft, a explicat într-un mesaj adresat angajaților că programul urmărește să ofere mai multă flexibilitate în perioadele de schimbare. Oferta include sprijin financiar și resurse pentru planificarea carierei, astfel încât angajații să poată decide dacă vor să își continue activitatea în companie sau să plece.
Microsoft nu a precizat public câte persoane vor accepta oferta și nici care va fi valoarea compensațiilor pentru fiecare categorie de angajați. Aceste detalii sunt importante pentru a evalua impactul financiar al programului și numărul efectiv al plecărilor.
Microsoft a mai oferit programe de plecare voluntară
Noua ofertă vine după alte măsuri prin care compania a redus sau a încercat să ajusteze numărul angajaților. La începutul anului, Microsoft a propus un program de pensionare voluntară pentru aproximativ 9.000 de angajați din Statele Unite. În iulie, compania a anunțat și eliminarea a circa 4.800 de locuri de muncă, inclusiv în divizia Xbox.
În paralel, Microsoft investește în centre de date și în extinderea capacității de calcul pentru a susține cererea pentru servicii AI. Potrivit raportului său anual, aceste investiții sprijină inclusiv activitățile din cloud și produsele Copilot.
Compania a raportat venituri de 331,8 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026, cu 18% mai mult decât în anul precedent. Programul de plecări voluntare apare, astfel, într-o perioadă în care Microsoft continuă să investească în infrastructura necesară serviciilor AI, dar își ajustează în același timp organizarea și necesarul de personal.