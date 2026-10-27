Microsoft le propune unor angajați să plece din companie cu plăți compensatorii. Oferta „de nerefuzat” vizează circa 60.000 de oameni

Programul ar putea viza peste un sfert din personalul Microsoft

Microsoft avea aproximativ 223.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial la 30 iunie, potrivit raportului anual al companiei. Dintre aceștia, aproximativ 121.000 lucrau în Statele Unite.

Cele circa 60.000 de persoane menționate în informațiile despre program reprezintă aproximativ 27% din efectivul global al companiei. Această proporție indică amploarea potențială a ofertei, dar nu înseamnă că Microsoft intenționează să reducă personalul cu 60.000 de angajați. Participarea este voluntară, iar compania nu a comunicat o țintă privind numărul plecărilor.

Programul nu este disponibil în toate departamentele. Potrivit unui memorandum transmis angajaților, eligibilitatea depinde de prioritățile fiecărei divizii, de angajamentele față de clienți și de necesarul de personal. Prin urmare, chiar dacă numărul persoanelor care pot primi oferta este ridicat, nu toate echipele vor participa.

Ce angajați pot accepta oferta de plecare

Printre domeniile în care ar exista angajați eligibili se numără experiențele AI, produsele Copilot, departamentul financiar, resursele umane, Xbox, precum și diviziile Windows și Devices. Lista indică faptul că programul poate afecta echipe din mai multe zone ale companiei, inclusiv unele implicate în dezvoltarea și susținerea produselor sale.

Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane la Microsoft, a explicat într-un mesaj adresat angajaților că programul urmărește să ofere mai multă flexibilitate în perioadele de schimbare. Oferta include sprijin financiar și resurse pentru planificarea carierei, astfel încât angajații să poată decide dacă vor să își continue activitatea în companie sau să plece.

Microsoft nu a precizat public câte persoane vor accepta oferta și nici care va fi valoarea compensațiilor pentru fiecare categorie de angajați. Aceste detalii sunt importante pentru a evalua impactul financiar al programului și numărul efectiv al plecărilor.

Microsoft a mai oferit programe de plecare voluntară

Noua ofertă vine după alte măsuri prin care compania a redus sau a încercat să ajusteze numărul angajaților. La începutul anului, Microsoft a propus un program de pensionare voluntară pentru aproximativ 9.000 de angajați din Statele Unite. În iulie, compania a anunțat și eliminarea a circa 4.800 de locuri de muncă, inclusiv în divizia Xbox.