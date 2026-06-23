Cum poți deveni acționar la Dristor Kebap. Suma minimă pe care trebuie să o investești în afacere
Dristor Kebap, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești din industria Quick Service Restaurant (QSR), a deschis oficial o nouă etapă de atragere a capitalului destinat dezvoltării afacerii. Compania a lansat o campanie de investiții prin intermediul platformei SeedBlink, oferind posibilitatea investitorilor să participe la planurile de extindere ale grupului. Accesul în această rundă de finanțare este posibil începând de la o investiție minimă de 2.500 de euro, în cadrul unei strategii care urmărește dezvoltarea rețelei de restaurante și consolidarea infrastructurii operaționale.
Campania de investiții pornește cu un obiectiv de un milion de euro
Potrivit informațiilor anunțate de companie, campania lansată pe SeedBlink are un obiectiv inițial de 1 milion de euro, însă poate fi extinsă până la 2 milioane de euro.
Aceasta reprezintă prima etapă a unui program mai amplu de atragere de capital, care poate ajunge la 5 milioane de euro. Fondurile sunt destinate susținerii următoarei faze de dezvoltare a Grupului Dristor Kebap.
Compania a precizat că primele 2 milioane de euro atrase beneficiază de un discounted valuation de 33% la 10 milioane de euro. Totodată, înainte de deschiderea publică a ofertei, investitori au angajat deja 500.000 de euro.
În paralel cu această campanie, reprezentanții grupului poartă discuții și cu alte categorii de investitori, inclusiv fonduri de investiții și investitori instituționali interesați să participe la dezvoltarea companiei.
Planul pentru 2030 include extinderea la 25 de restaurante
Fondurile atrase prin această rundă de finanțare vor fi direcționate către mai multe proiecte de dezvoltare. Printre acestea se numără extinderea rețelei de restaurante, dezvoltarea infrastructurii digitale, automatizarea operațiunilor și creșterea capacităților de producție.
În prezent, compania operează 12 restaurante aflate integral în proprietatea sa. Obiectivul stabilit pentru anul 2030 este atingerea pragului de 25 de locații.
Strategia de dezvoltare include și implementarea unor formate complementare de operare, precum unități drive-thru, spații dedicate comenzilor online și extinderea infrastructurii logistice și de producție.
Pe termen lung, compania urmărește triplarea evaluării prin depășirea pragului de 50 de milioane de euro cifră de afaceri și pregătirea pentru accesarea pieței de capital.
Creștere accelerată a comenzilor și a veniturilor
Dristor Kebap a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 84,3 milioane de lei.
În trimestrul al doilea din 2026, compania a depășit pragul de 100.000 de comenzi lunare, după deschiderea locațiilor din Băneasa Shopping City și Orhideea.
Pentru anul 2026, estimările companiei indică menținerea ritmului de creștere, cu obiectivul de a depăși 22 de milioane de euro cifră de afaceri și de a ajunge la 150.000 de comenzi lunare.
Totodată, compania ocupă locul al treilea în România pe platformele de livrare, după doi jucători consacrați la nivel global din domeniu. De asemenea, cinci dintre primele zece restaurante din România după volumul comenzilor realizate prin platformele de livrare aparțin rețelei Dristor Kebap.
Compania vizează poziția de lider național pe piața de kebab
Reprezentanții companiei consideră că segmentul de kebab din România are încă potențial important de consolidare.
„Piața de kebab din România valorează astăzi aproximativ 300 de milioane de euro, însă rămâne una dintre cele mai fragmentate categorii din industria restaurantelor. Dacă burgerii au un campion clar pe piața de profil, segmentul de pui – la fel, categoria de kebab nu are încă un lider național incontestabil. Dristor Kebap are deja brandul, infrastructura și procesele necesare pentru a consolida această categorie și pentru a fi primul campion național al pieței de kebab din România”, spune Eric Bartha, corporate development advisor.
Povestea brandului a început în 1999, când familia Pakcan a pus bazele primelor restaurante sub numele Dristor.
Astăzi, Dristor Kebap face parte din Grupul Dristor Kebap, alături de Dristor Kebap Factory, fabrica proprie a companiei. Grupul are peste 300 de angajați, dintre care aproximativ 220 lucrează în restaurante, peste 50 în zona de producție, iar 30 ocupă funcții de suport și management.
În ceea ce privește preferințele clienților, produsul cu cele mai mari volume de vânzări rămâne shaorma clasică de pui, preparată după rețete autentice păstrate neschimbate de peste două decenii.