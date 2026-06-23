Cum poți deveni acționar la Dristor Kebap. Suma minimă pe care trebuie să o investești în afacere

Aceasta reprezintă prima etapă a unui program mai amplu de atragere de capital, care poate ajunge la 5 milioane de euro. Fondurile sunt destinate susținerii următoarei faze de dezvoltare a Grupului Dristor Kebap.

Compania a precizat că primele 2 milioane de euro atrase beneficiază de un discounted valuation de 33% la 10 milioane de euro. Totodată, înainte de deschiderea publică a ofertei, investitori au angajat deja 500.000 de euro.

În paralel cu această campanie, reprezentanții grupului poartă discuții și cu alte categorii de investitori, inclusiv fonduri de investiții și investitori instituționali interesați să participe la dezvoltarea companiei.

Planul pentru 2030 include extinderea la 25 de restaurante

Fondurile atrase prin această rundă de finanțare vor fi direcționate către mai multe proiecte de dezvoltare. Printre acestea se numără extinderea rețelei de restaurante, dezvoltarea infrastructurii digitale, automatizarea operațiunilor și creșterea capacităților de producție.

În prezent, compania operează 12 restaurante aflate integral în proprietatea sa. Obiectivul stabilit pentru anul 2030 este atingerea pragului de 25 de locații.

Strategia de dezvoltare include și implementarea unor formate complementare de operare, precum unități drive-thru, spații dedicate comenzilor online și extinderea infrastructurii logistice și de producție.

Pe termen lung, compania urmărește triplarea evaluării prin depășirea pragului de 50 de milioane de euro cifră de afaceri și pregătirea pentru accesarea pieței de capital.