Cum păstrezi vișinele proaspete mai multe zile. Trucurile care le mențin gustul și aroma

Expunerea la căldură, umezeala excesivă și lipsa unei ventilații adecvate pot accelera alterarea fructelor. Din acest motiv, modul în care sunt manipulate și depozitate după cumpărare sau recoltare joacă un rol esențial în menținerea calității lor.

Nu spăla vișinele înainte de depozitare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea vișinelor imediat după ce sunt aduse acasă. Deși poate părea o măsură de igienă, apa rămasă pe suprafața fructelor favorizează apariția mucegaiului și grăbește procesul de degradare.

Specialiștii recomandă ca vișinele să fie spălate doar înainte de consum sau înainte de a fi folosite în preparate culinare. Astfel, fructele își păstrează mai bine textura și rezistă mai mult timp.

Înainte de depozitare, este indicat să fie eliminate fructele lovite, moi sau deteriorate. O singură vișină stricată poate afecta rapid și fructele sănătoase aflate în apropiere.

Frigiderul este cel mai bun loc pentru păstrare

Pentru a menține prospețimea vișinelor, acestea trebuie depozitate în frigider. Temperatura scăzută încetinește procesul natural de maturare și reduce riscul dezvoltării microorganismelor.

Fructele se păstrează cel mai bine într-un recipient puțin adânc sau într-o caserolă care permite circulația aerului. De asemenea, pot fi așezate într-un strat cât mai uniform pentru a evita zdrobirea lor.

Un alt truc util este folosirea unor prosoape de hârtie în recipientul de depozitare. Acestea absorb excesul de umiditate și contribuie la menținerea fructelor în stare bună pentru o perioadă mai lungă.