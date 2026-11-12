Adobe pune inteligența artificială la treabă în Photoshop și Premiere. Noul Creative Agent poate edita singur fotografii și videoclipuri, la comanda ta

În cadrul conferinței Adobe MAX 2026, organizată la Miami, compania a anunțat extinderea Adobe Creative Agent, un sistem de inteligență artificială care poate executa operațiuni complexe în aplicații precum Photoshop, Premiere și alte instrumente Creative Cloud. Utilizatorii pot descrie în limbaj natural ce modificări doresc, iar agentul AI se ocupă de realizarea lor.

Potrivit publicației PetaPixel, Adobe încearcă astfel să transforme inteligența artificială dintr-un simplu instrument de generare de imagini într-un asistent care poate lucra direct în proiectele creative.

Adobe Creative Agent poate executa automat mai multe operațiuni de editare

Spre deosebire de funcțiile AI tradiționale, care realizează de obicei o singură modificare la fiecare comandă, Adobe Creative Agent este conceput pentru fluxuri de lucru formate din mai multe etape.

De exemplu, un utilizator poate solicita pregătirea unei fotografii de produs pentru publicarea pe rețelele sociale. Agentul poate elimina fundalul, ajusta imaginea și adapta dimensiunile pentru diferite formate, reducând numărul operațiunilor efectuate manual.

Sistemul poate fi utilizat și pentru retușarea simultană a mai multor portrete, organizarea materialelor sau transformarea fotografiilor comerciale în videoclipuri scurte pentru platformele sociale.

Adobe susține că obiectivul său nu este eliminarea controlului creativ, ci automatizarea activităților repetitive. Utilizatorul stabilește rezultatul dorit, verifică propunerile și poate interveni asupra modificărilor în orice moment.

Această abordare face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Adobe încearcă să integreze inteligența artificială în aplicațiile sale profesionale, fără să transforme întregul proces de creație într-o simplă generare automată de conținut.

Photoshop și Premiere primesc instrumente AI pentru modificări complexe

Extinderea Creative Agent este însoțită de noi funcții integrate în Photoshop și Premiere, care permit realizarea unor editări până acum mult mai laborioase.

În Photoshop, instrumentul Generative Recompose poate adapta compoziția unei imagini pentru diferite formate, în timp ce Relight permite modificarea iluminării fotografiilor cu ajutorul inteligenței artificiale.

O altă funcție, Generative Restyle, este concepută pentru modificarea stilului vizual al unei imagini, oferind posibilitatea de a experimenta cu rezultate diferite fără reconstruirea manuală a întregii compoziții.

În Premiere, Adobe introduce Generative Remove, disponibil în versiune beta, care poate elimina elemente nedorite din materialele video.

Aceste instrumente pot fi coordonate prin intermediul agentului AI, astfel încât utilizatorul să nu mai fie nevoit să execute separat fiecare etapă a procesului.

De exemplu, pregătirea unei campanii publicitare poate presupune adaptarea aceleiași imagini pentru mai multe dimensiuni, modificarea culorilor și eliminarea unor elemente care nu se potrivesc formatului final.

Cu ajutorul Adobe Creative Agent, o parte dintre aceste operațiuni pot fi executate automat, pornind de la instrucțiuni formulate în limbaj natural.

Adobe a prezentat noile funcționalități și printr-un anunț oficial despre actualizările Creative Cloud și Firefly.

Adobe va permite utilizarea altor agenți AI în Photoshop și Premiere

Una dintre cele mai interesante noutăți anunțate la Adobe MAX este integrarea protocolului MCP, prescurtarea de la Model Context Protocol.

Această tehnologie va permite utilizatorilor să conecteze agenți AI dezvoltați de alte companii la aplicațiile Adobe. Practic, un asistent AI extern ar putea primi instrucțiuni și ar putea executa modificări direct în Photoshop, Premiere sau alte programe Creative Cloud compatibile.

De exemplu, un profesionist ar putea solicita unui agent AI să elimine un logo din mai multe materiale publicitare, să adapteze imaginile pentru diferite platforme și să păstreze structura originală a proiectelor.

Integrarea va funcționa local, pe calculatorul utilizatorului, iar fișierele native vor rămâne editabile. Straturile din Photoshop, elementele vectoriale și secvențele video nu vor fi transformate automat în rezultate finale imposibil de modificat.

În plus, dacă agentul AI este conectat și la alte servicii, precum Google Drive sau Slack, ar putea prelua informații dintr-un document, realiza modificările necesare în aplicațiile Adobe și distribui rezultatul către membrii echipei.

Această direcție completează investițiile Adobe în inteligența artificială, inclusiv parteneriatul recent cu Disney pentru dezvoltarea unor modele AI personalizate.

Când vor fi disponibile noile funcții AI și ce se schimbă pentru utilizatori

Noii asistenți AI bazați pe Adobe Creative Agent sunt disponibili în versiune beta în principalele aplicații desktop Adobe, inclusiv Premiere, Illustrator, InDesign, After Effects și Frame.io. În cazul Photoshop, accesul la AI Assistant se face prin versiunea beta a aplicației.

Integrarea locală MCP este programată să intre într-o etapă de testare privată la începutul anului 2027. Adobe nu a comunicat încă o dată pentru disponibilitatea generală a acestei funcționalități.

Pentru fotografi, editori video și designeri, schimbarea ar putea însemna reducerea timpului petrecut cu sarcini tehnice repetitive. De exemplu, operațiuni precum extinderea unei fotografii cu ajutorul AI în Photoshop sau adăugarea și eliminarea obiectelor prin Generative Fill ar putea fi integrate în fluxuri de lucru mai complexe, coordonate de un agent AI.

Anil Chakravarthy, președintele Adobe și viitorul director executiv al companiei, susține că obiectivul este dezvoltarea unei noi generații de instrumente creative, în care utilizatorii își păstrează controlul asupra rezultatului final, indiferent de nivelul lor de experiență.

Rămâne de văzut cât de bine vor funcționa acești agenți în proiectele reale, unde modificările automate trebuie să respecte cerințe vizuale precise și standarde profesionale.

Cert este că Adobe încearcă să schimbe fundamental modul în care sunt folosite aplicațiile sale. În loc să execute manual fiecare operațiune, utilizatorii vor putea descrie rezultatul dorit, iar inteligența artificială va prelua o parte din munca necesară pentru realizarea acestuia.