Cum îți protejezi casa cu ajutorul inteligenței artificiale. Camerele de supraveghere Anker eufy care urmăresc intrușii la 360 de grade

Camerele de supraveghere inteligente pot elimina unghiurile moarte din jurul casei

Una dintre limitările camerelor de supraveghere tradiționale este unghiul fix de vizualizare. Chiar dacă un dispozitiv surprinde fără probleme o persoană care se apropie de locuință, aceasta poate dispărea rapid din cadru atunci când își schimbă direcția. Într-o curte cu mai multe intrări sau pe o alee lungă, această limitare poate face diferența între o înregistrare utilă și una care surprinde doar câteva secunde dintr-un incident.

Anker eufyCam C37 încearcă să rezolve problema printr-un sistem de urmărire automată bazat pe inteligență artificială. Camera se poate roti la 360 de grade pe orizontală și își poate ajusta poziția pe verticală, menținând în centrul imaginii persoana detectată. Software-ul AI poate diferenția între oameni, vehicule și animale de companie, astfel încât notificările primite pe telefon să ofere informații despre categoria obiectului care a declanșat detecția.

Rezoluția 2K asigură un nivel de detaliu superior înregistrărilor Full HD, cu aproximativ 77% mai mulți pixeli, potrivit specificațiilor prezentate de producător. Pentru supravegherea nocturnă, camera integrează și un proiector care permite captarea imaginilor color atunci când lumina ambientală este insuficientă. În condiții favorabile, această funcție poate ajuta la observarea fețelor persoanelor sau a numerelor de înmatriculare, elemente care pot deveni importante în cazul unui incident.

Anker eufyCam S4 Solo combină trei obiective, rezoluția 4K și urmărirea automată până la 50 de metri

Pentru proprietățile mai mari, simpla rotire a unei camere nu rezolvă întotdeauna problema supravegherii. O imagine panoramică poate surprinde întreaga alee de acces, dar persoanele aflate la distanță pot apărea prea mici pentru a fi identificate. În același timp, utilizarea unui zoom puternic limitează suprafața vizibilă. Din acest motiv, eufyCam S4 Solo utilizează un sistem cu trei obiective, capabil să combine două perspective diferite.

În partea superioară se află o cameră 4K cu un unghi de vizualizare de 130 de grade, destinată monitorizării unei suprafețe extinse. Sub aceasta se găsește un sistem 2K cu două obiective, funcții PTZ (rotire, înclinare și zoom) și posibilitatea urmăririi mișcării la 360 de grade. Când camera panoramică detectează o persoană, sistemul inferior se poate orienta automat către aceasta și îi poate urmări deplasarea, oferind imagini apropiate de la distanțe de până la 50 de metri.

Un detaliu interesant este capacitatea sistemului de a adapta automat nivelul de zoom. Dacă în zona supravegheată intră mai multe persoane, camera poate reduce apropierea pentru a le păstra pe toate în cadru. Această funcționalitate este utilă în special pentru aleile de acces, intrările în curți sau spațiile în care deplasarea persoanelor trebuie urmărită pe distanțe mai mari.

Pe partea de securitate activă, S4 Solo combină informațiile unui radar cu cele furnizate de senzorii PIR, pentru identificarea mai precisă a mișcării. Atunci când detectează o posibilă amenințare într-o zonă sau într-un interval configurat de utilizator, dispozitivul poate declanșa lumini de avertizare roșii și albastre, împreună cu o alarmă sonoră de 105 decibeli. Sistemul nu se limitează, așadar, la înregistrarea unui eveniment, ci poate încerca să descurajeze o intruziune.