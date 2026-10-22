Cum îți protejezi casa cu ajutorul inteligenței artificiale. Camerele de supraveghere Anker eufy care urmăresc intrușii la 360 de grade
Securitatea locuinței nu mai înseamnă doar montarea unei camere video deasupra ușii de la intrare și verificarea ocazională a înregistrărilor. Tehnologiile moderne de supraveghere au evoluat suficient încât să poată identifica persoane, să urmărească automat mișcările din jurul casei și să trimită notificări inteligente, fără să fie nevoie de intervenția permanentă a proprietarului. Inteligența artificială transformă astfel camerele de supraveghere din simple dispozitive de înregistrare în sisteme capabile să analizeze ceea ce se întâmplă în jurul unei proprietăți.
O abordare eficientă presupune însă mai mult decât alegerea unei camere cu o rezoluție cât mai mare. Intrarea principală, aleea de acces, curtea și grădina au particularități diferite, iar supravegherea lor poate necesita echipamente cu funcții complementare. Două exemple din portofoliul Anker sunt eufyCam C37 și eufyCam S4 Solo, camere inteligente care combină recunoașterea obiectelor și persoanelor prin AI cu urmărirea automată a mișcării, alimentarea solară și posibilitatea stocării locale a înregistrărilor.
Camerele de supraveghere inteligente pot elimina unghiurile moarte din jurul casei
Una dintre limitările camerelor de supraveghere tradiționale este unghiul fix de vizualizare. Chiar dacă un dispozitiv surprinde fără probleme o persoană care se apropie de locuință, aceasta poate dispărea rapid din cadru atunci când își schimbă direcția. Într-o curte cu mai multe intrări sau pe o alee lungă, această limitare poate face diferența între o înregistrare utilă și una care surprinde doar câteva secunde dintr-un incident.
Anker eufyCam C37 încearcă să rezolve problema printr-un sistem de urmărire automată bazat pe inteligență artificială. Camera se poate roti la 360 de grade pe orizontală și își poate ajusta poziția pe verticală, menținând în centrul imaginii persoana detectată. Software-ul AI poate diferenția între oameni, vehicule și animale de companie, astfel încât notificările primite pe telefon să ofere informații despre categoria obiectului care a declanșat detecția.
Rezoluția 2K asigură un nivel de detaliu superior înregistrărilor Full HD, cu aproximativ 77% mai mulți pixeli, potrivit specificațiilor prezentate de producător. Pentru supravegherea nocturnă, camera integrează și un proiector care permite captarea imaginilor color atunci când lumina ambientală este insuficientă. În condiții favorabile, această funcție poate ajuta la observarea fețelor persoanelor sau a numerelor de înmatriculare, elemente care pot deveni importante în cazul unui incident.
Anker eufyCam S4 Solo combină trei obiective, rezoluția 4K și urmărirea automată până la 50 de metri
Pentru proprietățile mai mari, simpla rotire a unei camere nu rezolvă întotdeauna problema supravegherii. O imagine panoramică poate surprinde întreaga alee de acces, dar persoanele aflate la distanță pot apărea prea mici pentru a fi identificate. În același timp, utilizarea unui zoom puternic limitează suprafața vizibilă. Din acest motiv, eufyCam S4 Solo utilizează un sistem cu trei obiective, capabil să combine două perspective diferite.
În partea superioară se află o cameră 4K cu un unghi de vizualizare de 130 de grade, destinată monitorizării unei suprafețe extinse. Sub aceasta se găsește un sistem 2K cu două obiective, funcții PTZ (rotire, înclinare și zoom) și posibilitatea urmăririi mișcării la 360 de grade. Când camera panoramică detectează o persoană, sistemul inferior se poate orienta automat către aceasta și îi poate urmări deplasarea, oferind imagini apropiate de la distanțe de până la 50 de metri.
Un detaliu interesant este capacitatea sistemului de a adapta automat nivelul de zoom. Dacă în zona supravegheată intră mai multe persoane, camera poate reduce apropierea pentru a le păstra pe toate în cadru. Această funcționalitate este utilă în special pentru aleile de acces, intrările în curți sau spațiile în care deplasarea persoanelor trebuie urmărită pe distanțe mai mari.
Pe partea de securitate activă, S4 Solo combină informațiile unui radar cu cele furnizate de senzorii PIR, pentru identificarea mai precisă a mișcării. Atunci când detectează o posibilă amenințare într-o zonă sau într-un interval configurat de utilizator, dispozitivul poate declanșa lumini de avertizare roșii și albastre, împreună cu o alarmă sonoră de 105 decibeli. Sistemul nu se limitează, așadar, la înregistrarea unui eveniment, ci poate încerca să descurajeze o intruziune.
Alimentarea solară și stocarea locală reduc dependența de cabluri și abonamente
Instalarea camerelor de supraveghere în exterior poate deveni complicată atunci când pozițiile ideale nu sunt apropiate de prize sau de instalația electrică a locuinței. Ambele modele Anker eufy propun alimentarea cu ajutorul unor panouri solare detașabile, care pot fi amplasate în zone mai bine expuse la lumina soarelui decât camerele propriu-zise.
eufyCam C37 utilizează un panou solar de 3 W, în timp ce S4 Solo dispune de unul de 5,5 W, bazat pe tehnologia SolarPlus 2.0. Potrivit producătorului, aproximativ o oră de lumină solară directă pe zi poate fi suficientă pentru menținerea funcționării pe termen lung a modelului S4 Solo. Autonomia efectivă depinde însă de condițiile meteorologice, expunerea panoului și intensitatea utilizării.
Un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea păstrării înregistrărilor local, fără dependența obligatorie de un abonament lunar pentru stocarea în cloud. eufyCam C37 acceptă carduri microSD de până la 256 GB, comercializate separat, și poate fi conectată la o unitate Anker HomeBase compatibilă. Înregistrările sunt protejate prin criptare, iar producătorul estimează economii de până la 300 de dolari în trei ani în comparație cu anumite servicii similare care presupun abonamente.
În cazul eufyCam S4 Solo, utilizatorul primește 32 GB de memorie internă, extensibilă prin microSD până la 256 GB. Procesarea AI pentru identificarea persoanelor, vehiculelor și animalelor se realizează direct pe dispozitiv. Pentru funcții suplimentare, conectarea la HomeBase S380 permite utilizarea tehnologiei BionicMind AI, capabilă să diferențieze membrii gospodăriei de persoanele necunoscute. Unitatea HomeBase S380 include 16 GB de memorie internă și acceptă extinderea capacității de stocare până la 16 TB.
În definitiv, construirea unui sistem eficient de supraveghere nu presupune neapărat instalarea unor camere identice în fiecare colț al proprietății. Combinarea unui model care urmărește mișcarea în jurul intrărilor cu unul care oferă simultan imagini panoramice și detalii de la distanță poate îmbunătăți acoperirea spațiilor exterioare. Cu ajutorul inteligenței artificiale, al alimentării solare și al stocării locale, soluțiile Anker eufy arată cât de mult s-a schimbat supravegherea locuinței și cât de accesibile au devenit funcționalitățile care, nu cu mult timp în urmă, necesitau sisteme de securitate considerabil mai complexe.