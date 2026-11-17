Măsuri speciale într-un liceu din Timișoara, după ce un elev fotografiat cu un cuțit a revenit la școală. Ce au decis autoritățile
Un specialist va participa la fiecare oră a clasei a VIII-a C de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, timp de două săptămâni, iar un profesor va supraveghea exclusiv acest colectiv în pauze. Măsurile au fost anunțate după protestul elevilor și părinților față de revenirea colegului fotografiat cu un cuțit în clasă, iar până la sfârșitul lunii decembrie sunt prevăzute camere audio-video în toate sălile de curs.
Un specialist la fiecare oră și supraveghere suplimentară în pauze
Deciziile au fost anunțate luni seară, 16 noiembrie, după discuțiile dintre reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș, părinți, specialiști și conducerea liceului. La întâlnire a participat și tatăl elevului implicat în incident.
Pentru următoarele două săptămâni, un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș va fi prezent la fiecare oră a clasei. Acesta va sprijini profesorii în desfășurarea activităților și în gestionarea relațiilor dintre elevi.
„Pe durata pauzelor, serviciul pe școală va fi asigurat de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat exclusiv pentru clasa respectivă, pe care o va supraveghea pe întreaga durată a pauzei, până la intrarea la oră a profesorului”, a transmis inspectoratul.
Totodată, structura de siguranță școlară și-a asumat intensificarea patrulărilor și a intervențiilor preventive în zona liceului.
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Camere audio-video în fiecare sală, până la finalul lunii decembrie
Până vineri, 20 noiembrie, liceul trebuie să finalizeze etapa inițială a procedurii pentru instalarea sistemului de supraveghere audio-video. Anunțul se referă la parcurgerea acestei etape, inclusiv obținerea acordurilor necesare, nu la montarea tuturor camerelor până vineri.
„Ulterior, până la finalul lunii decembrie, în fiecare sală de clasă urmează să fie montată câte o cameră de supraveghere audio-video”, a precizat Aura Danielescu, șefa ISJ Timiș.
Inspectoratul a invocat articolul 66 din Legea învățământului preuniversitar și procedura privind monitorizarea audio-video în școli.
Tatăl elevului și-a asumat și participarea copilului, împreună cu familia, la ședințe de consiliere familială organizate de CJRAE Timiș. Acestea vor completa consilierea psihologică de care elevul beneficiază deja la școală, iar inspectoratul va monitoriza aplicarea măsurilor împreună cu instituțiile partenere.
Ce spune inspectoratul despre absențele elevilor care au protestat
Elevilor care nu au participat luni la cursuri le-au fost consemnate absențe în catalog. Inspectoratul susține că acestea au fost înregistrate în aplicarea regulamentului, „nu ca măsură de sancționare”.
Instituția a invocat articolul 94 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Textul citat prevede că „Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție”.
În privința motivării, ISJ Timiș a precizat că se aplică regulile generale valabile pentru orice absență. Inspectoratul a mai transmis că profesoara despre care au apărut informații în spațiul public nu a fost sancționată disciplinar, iar conducerea liceului și inspectorul școlar general au discutat cu aceasta și i-au oferit sprijin pentru desfășurarea activității.
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Demisii la conducerea liceului, după incidentul din octombrie
Aura Danielescu a confirmat că membrii conducerii liceului și-au depus demisiile. Acestea „au fost formulate fără indicarea vreunui motiv”, iar inspectoratul a precizat că respectă decizia și va asigura continuitatea conducerii unității de învățământ.
Protestul de luni a început după revenirea la cursuri a elevului fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, pe 21 octombrie. Părinții susțin că acesta și-ar fi agresat fizic și verbal colegii în mod repetat și au cerut evaluarea riscurilor, măsuri de protecție și sprijin psihologic.
În urma fotografiei distribuite pe TikTok, conducerea școlii a sesizat poliția, care a deschis un dosar penal. ISJ Timiș a transmis că revenirea elevului la cursuri s-a produs în contextul în care evaluările specialiștilor CJRAE nu identificaseră „niciun pericol pentru siguranța elevilor”.