Pentru următoarele două săptămâni, un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș va fi prezent la fiecare oră a clasei. Acesta va sprijini profesorii în desfășurarea activităților și în gestionarea relațiilor dintre elevi.

„Pe durata pauzelor, serviciul pe școală va fi asigurat de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat exclusiv pentru clasa respectivă, pe care o va supraveghea pe întreaga durată a pauzei, până la intrarea la oră a profesorului”, a transmis inspectoratul.

Totodată, structura de siguranță școlară și-a asumat intensificarea patrulărilor și a intervențiilor preventive în zona liceului.

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Camere audio-video în fiecare sală, până la finalul lunii decembrie

Până vineri, 20 noiembrie, liceul trebuie să finalizeze etapa inițială a procedurii pentru instalarea sistemului de supraveghere audio-video. Anunțul se referă la parcurgerea acestei etape, inclusiv obținerea acordurilor necesare, nu la montarea tuturor camerelor până vineri.

„Ulterior, până la finalul lunii decembrie, în fiecare sală de clasă urmează să fie montată câte o cameră de supraveghere audio-video”, a precizat Aura Danielescu, șefa ISJ Timiș.

Inspectoratul a invocat articolul 66 din Legea învățământului preuniversitar și procedura privind monitorizarea audio-video în școli.

Tatăl elevului și-a asumat și participarea copilului, împreună cu familia, la ședințe de consiliere familială organizate de CJRAE Timiș. Acestea vor completa consilierea psihologică de care elevul beneficiază deja la școală, iar inspectoratul va monitoriza aplicarea măsurilor împreună cu instituțiile partenere.

Ce spune inspectoratul despre absențele elevilor care au protestat

Elevilor care nu au participat luni la cursuri le-au fost consemnate absențe în catalog. Inspectoratul susține că acestea au fost înregistrate în aplicarea regulamentului, „nu ca măsură de sancționare”.