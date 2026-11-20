La mai puțin de 24 de ore de la lansarea oficială a Grand Theft Auto VI, jucătorii au început să descopere secretele ascunse de Rockstar Games în universul virtual al statului Leonida. Printre cele mai interesante surprize se numără o serie de referințe la unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istoria televiziunii: Dexter Morgan, personajul interpretat de Michael C. Hall.

Potrivit publicației IGN, dezvoltatorii au recreat apartamentul celebrului personaj din serialul Dexter, ascunzând în apropierea acestuia mai multe obiecte pe care fanii producției de televiziune le vor recunoaște imediat.

Nu este pentru prima dată când Rockstar Games include referințe la filme și seriale celebre în jocurile sale, însă atenția acordată detaliilor în acest caz este remarcabilă.

Unde găsești apartamentul lui Dexter Morgan în GTA 6

Dacă ești fan Dexter și ai început deja să explorezi lumea din GTA 6, îndreaptă-te către partea nordică a insulei Washington Island, din Vice City.

Acolo vei descoperi un complex rezidențial denumit Trinity Apartments, care seamănă izbitor cu imobilul în care locuia protagonistul serialului original.

Denumirea clădirii nu pare să fi fost aleasă întâmplător. Trinity Killer, cunoscut și sub numele de Arthur Mitchell, este unul dintre cei mai memorabili antagoniști ai serialului, interpretat de John Lithgow în cel de-al patrulea sezon.

Deși nu poți intra în apartament, Rockstar a inclus inclusiv aparatul de aer condiționat în spatele căruia Dexter își ascundea, în serial, cutia cu lamele de sticlă ce conțineau mostre de sânge ale victimelor sale.

Dacă urci pe acoperișul clădirii, vei descoperi și câteva obiecte asociate cu activitățile criminale ale personajului, printre care un cuțit, o frânghie și o seringă.

Rockstar a recreat inclusiv celebra barcă a criminalului în serie

Referințele la universul Dexter nu se opresc însă la complexul rezidențial.

În apropierea clădirii se află o ambarcațiune care seamănă foarte mult cu Slice of Life, barca utilizată de Dexter Morgan în serial pentru a transporta și abandona în ocean rămășițele victimelor sale.

În GTA 6, ambarcațiunea poartă o altă denumire, Lure Predator L35P, însă poate fi condusă de jucători.

Pe rețelele sociale au început să apară deja speculații potrivit cărora Rockstar ar fi putut ascunde și alte referințe macabre în adâncurile oceanului sau chiar un criminal în serie pe care jucătorii să îl întâlnească în timpul explorării. Până în prezent, aceste teorii nu au fost confirmate.

Descoperirea vine într-un moment în care personajul se bucură de o popularitate reînnoită, odată cu lansarea celui de-al doilea sezon din „Dexter: Resurrection”, disponibil pe SkyShowtime.

Recent, Playtech a realizat și un interviu exclusiv cu actorul Dan Stevens, unul dintre noii antagoniști ai serialului.

GTA 6, un adevărat paradis pentru pasionații de filme și seriale

Având în vedere că Vice City este inspirat de Miami, includerea unor referințe la Dexter era aproape inevitabilă. Serialul original, difuzat între 2006 și 2013, și-a construit o bună parte din identitatea vizuală în jurul acestui oraș american.

Jucătorii au identificat deja și referințe la „Scarface”, filmul cult din 1983, cu Al Pacino în rolul lui Tony Montana.

Astfel de surprize contribuie la farmecul universului construit de Rockstar Games, oferindu-le jucătorilor motive să exploreze harta chiar și atunci când nu urmăresc misiunile principale.

De altfel, primele recenzii ale GTA 6 au confirmat așteptările uriașe ale gamerilor, criticii apreciind nivelul impresionant de detaliu al lumii virtuale.

După 13 ani de așteptare, este foarte posibil ca jucătorii să petreacă următorii ani descoperind toate secretele pe care Rockstar le-a ascuns în GTA 6.