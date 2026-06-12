Cum îți monitorizezi locuința de pe telefon când ești în vacanță

Pe lângă imaginile video în timp real, multe sisteme moderne oferă notificări instantanee atunci când detectează mișcare, persoane, animale sau sunete neobișnuite.

Camerele inteligente sunt cea mai simplă metodă de supraveghere

Pentru majoritatea utilizatorilor, o cameră Wi-Fi reprezintă cea mai rapidă și eficientă soluție.

După conectarea la rețeaua de internet din locuință, dispozitivul transmite imagini direct către telefon. Astfel, poți vedea în orice moment ce se întâmplă acasă, folosind aplicația producătorului.

Multe modele disponibile în 2026 oferă rezoluție Full HD sau 4K, vedere pe timp de noapte, detectarea automată a persoanelor și posibilitatea de a comunica prin intermediul unui microfon și al unui difuzor integrat.

O funcție extrem de utilă este reprezentată de notificările inteligente. În loc să trimită alerte pentru fiecare mișcare, sistemele moderne folosesc inteligența artificială pentru a diferenția între oameni, animale de companie sau obiecte aflate în mișcare.

Dacă ai deja o cameră de supraveghere instalată, verifică dacă aplicația este actualizată și dacă funcționează corect înainte de plecarea în vacanță.

Senzorii și automatizările pot completa sistemul de securitate

Camerele video nu sunt singura opțiune disponibilă. Mulți proprietari aleg să adauge senzori pentru uși și ferestre, detectoare de mișcare sau senzori de fum și inundație. Toate aceste dispozitive pot trimite notificări direct pe telefon atunci când detectează o problemă.