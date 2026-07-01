Casa inteligentă începe de la întrerupător. Noul System Pura de la Gewiss controlează lumina, obloanele, electrocasnicele și consumul de energie
Casa inteligentă nu mai este de mult o promisiune rezervată doar locuințelor de lux, cu sisteme complicate, panouri ascunse și intervenții costisitoare în pereți. În 2026, confortul digital începe să coboare în lucrurile aparent banale ale casei: întrerupătorul de lângă ușă, priza de lângă birou, comanda pentru obloane sau scenariul care stinge luminile atunci când pleci. În această zonă intră System Pura, noua gamă de echipamente electrice prezentată de Gewiss, un sistem care încearcă să combine designul minimalist cu funcțiile smart și cu o abordare mai atentă față de materiale.
System Pura este construit pe experiența gamei System și preia zona de inovație a ChoruSmart, rezultatul fiind o familie de dispozitive convenționale și inteligente gândite pentru locuințe, birouri, spații de cazare și spații comerciale. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre un întrerupător mai frumos, ci despre o platformă care poate controla iluminatul, obloanele, electrocasnicele și consumul electric, cu integrare în ecosisteme Smart Home și cu opțiuni de personalizare vizuală.
Un întrerupător care schimbă felul în care arată o cameră
În ultimii ani, românii au început să acorde tot mai multă atenție detaliilor din locuință. Bucătăria open space, livingul cu iluminat ambiental, dormitorul cu scenarii de seară sau biroul de acasă nu mai depind doar de mobilier și de culoarea pereților. Prizele și întrerupătoarele, ignorate multă vreme, au devenit parte din identitatea vizuală a unei camere. Aici încearcă Gewiss să poziționeze System Pura: nu ca simplu accesoriu tehnic, ci ca element de design.
Gama vine cu o estetică modernă și minimalistă, definită de linii simple, geometrii rafinate și rame plane, în două variante de design: concave sau plate. Utilizatorii au la dispoziție 9 culori grupate în trei palete tematice, Monocrom, Nuanțe neutre și Nuanțe naturale, alături de 3 finisaje: lucios, satinat și mat. În plus, soluțiile modulare acoperă configurații de la 1 la 6 module, inclusiv variante etajate 4+4 și 6+6, ceea ce le face potrivite atât pentru apartamente renovate, cât și pentru case noi sau proiecte comerciale.
Detaliile de finisaj sunt gândite să transmită senzația unui produs premium. Logo-ul Gewiss este imprimat în relief, cu finisaj lucios, integrat în rama satinată, iar LED-ul alb este folosit discret pentru a pune în valoare comutatorul și simbolurile acestuia. Dincolo de estetică, compania menționează peste 10 certificări de calitate la nivel mondial și prize conforme cu principalele standarde internaționale, detaliu important mai ales pentru proiecte cu cerințe tehnice ridicate.
Control pentru lumină, obloane, electrocasnice și consum
Partea smart este cea care face System Pura relevant pentru o locuință modernă. Sistemul este conceput pentru instalații tradiționale, dar și pentru aplicații Smart Home, astfel încât utilizatorii să poată face trecerea treptat către funcții digitale, fără să transforme renovarea într-un proiect greu de gestionat. Gama permite controlul iluminatului, al obloanelor, al electrocasnicelor și al consumului electric, ceea ce poate conta într-o perioadă în care facturile la energie rămân o preocupare reală pentru multe familii din România.
Prin opțiunile personalizabile, mai multe funcții pot fi coordonate printr-o singură comandă. Practic, poți avea un scenariu de seară care reduce lumina, coboară obloanele și oprește anumite aparate, sau o comandă pentru plecarea de acasă care simplifică rutina zilnică. Nu este vorba doar despre confort, ci și despre eficiență: un sistem care îți permite să vezi și să controlezi mai bine consumul te poate ajuta să eviți risipa, mai ales în casele cu multe dispozitive conectate.
În centrul ecosistemului se află Home Gateway, care permite controlul centralizat printr-o aplicație dedicată, inclusiv de la distanță. Integrarea cu Alexa și Google Assistant aduce control vocal, util nu doar pentru confort, ci și pentru accesibilitate. Pentru o persoană cu mobilitate redusă, comanda vocală a luminii, a obloanelor sau a unor funcții din casă poate face diferența între un sistem smart de vitrină și unul cu adevărat practic.
O soluție flexibilă pentru renovări și case noi
Un avantaj important al sistemelor smart moderne este că nu mai trebuie gândite doar la nivel de casă construită de la zero. Gewiss vorbește despre flexibilitate și scalabilitate, inclusiv prin dispozitive wireless precum butonul ECO, care nu necesită sursă de alimentare și nici lucrări de intervenție. Pentru apartamentele din București, Cluj, Iași, Timișoara sau Brașov, unde renovările pot deveni rapid costisitoare și complicate, un astfel de detaliu poate fi esențial.
Faptul că instalația poate fi extinsă sau reconfigurată mai rapid reduce timpul de lucru, costurile și impactul asupra clădirii. În plus, Home Gateway menține sistemul actualizat și adoptă protocoale recente de securitate, ceea ce contează într-un ecosistem conectat la internet. O casă smart nu trebuie să fie doar comodă, ci și protejată, mai ales atunci când controlează funcții fizice ale locuinței.
System Pura mizează și pe o componentă de sustenabilitate. Gama include soluții fără halogeni, rame finisate cu vopsele pe bază de apă, fără solvenți nocivi, suporturi fabricate din materiale care conțin până la 70% plastic reciclat și componente din materiale de origine biologică în proporție de până la 64%. Ramele albe și negre sunt fabricate din material reciclat post-consum în proporție de până la 50%, iar varianta gri deschis conține maximum 30%.
Pentru utilizatorul final, System Pura este interesant tocmai pentru că încearcă să aducă împreună lucruri care, de multe ori, sunt tratate separat: design, siguranță, modularitate, control smart și eficiență energetică. Nu fiecare locuință are nevoie de automatizări spectaculoase, dar aproape fiecare casă poate beneficia de o instalație electrică mai flexibilă, mai ușor de controlat și mai bine integrată în viața de zi cu zi. Iar dacă tot începi renovarea de la pereți, prize și întrerupătoare, System Pura arată că exact acolo poate începe și casa inteligentă.