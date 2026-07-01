Casa inteligentă începe de la întrerupător. Noul System Pura de la Gewiss controlează lumina, obloanele, electrocasnicele și consumul de energie

Un întrerupător care schimbă felul în care arată o cameră

În ultimii ani, românii au început să acorde tot mai multă atenție detaliilor din locuință. Bucătăria open space, livingul cu iluminat ambiental, dormitorul cu scenarii de seară sau biroul de acasă nu mai depind doar de mobilier și de culoarea pereților. Prizele și întrerupătoarele, ignorate multă vreme, au devenit parte din identitatea vizuală a unei camere. Aici încearcă Gewiss să poziționeze System Pura: nu ca simplu accesoriu tehnic, ci ca element de design.

Gama vine cu o estetică modernă și minimalistă, definită de linii simple, geometrii rafinate și rame plane, în două variante de design: concave sau plate. Utilizatorii au la dispoziție 9 culori grupate în trei palete tematice, Monocrom, Nuanțe neutre și Nuanțe naturale, alături de 3 finisaje: lucios, satinat și mat. În plus, soluțiile modulare acoperă configurații de la 1 la 6 module, inclusiv variante etajate 4+4 și 6+6, ceea ce le face potrivite atât pentru apartamente renovate, cât și pentru case noi sau proiecte comerciale.

Detaliile de finisaj sunt gândite să transmită senzația unui produs premium. Logo-ul Gewiss este imprimat în relief, cu finisaj lucios, integrat în rama satinată, iar LED-ul alb este folosit discret pentru a pune în valoare comutatorul și simbolurile acestuia. Dincolo de estetică, compania menționează peste 10 certificări de calitate la nivel mondial și prize conforme cu principalele standarde internaționale, detaliu important mai ales pentru proiecte cu cerințe tehnice ridicate.

Control pentru lumină, obloane, electrocasnice și consum

Partea smart este cea care face System Pura relevant pentru o locuință modernă. Sistemul este conceput pentru instalații tradiționale, dar și pentru aplicații Smart Home, astfel încât utilizatorii să poată face trecerea treptat către funcții digitale, fără să transforme renovarea într-un proiect greu de gestionat. Gama permite controlul iluminatului, al obloanelor, al electrocasnicelor și al consumului electric, ceea ce poate conta într-o perioadă în care facturile la energie rămân o preocupare reală pentru multe familii din România.

Prin opțiunile personalizabile, mai multe funcții pot fi coordonate printr-o singură comandă. Practic, poți avea un scenariu de seară care reduce lumina, coboară obloanele și oprește anumite aparate, sau o comandă pentru plecarea de acasă care simplifică rutina zilnică. Nu este vorba doar despre confort, ci și despre eficiență: un sistem care îți permite să vezi și să controlezi mai bine consumul te poate ajuta să eviți risipa, mai ales în casele cu multe dispozitive conectate.

În centrul ecosistemului se află Home Gateway, care permite controlul centralizat printr-o aplicație dedicată, inclusiv de la distanță. Integrarea cu Alexa și Google Assistant aduce control vocal, util nu doar pentru confort, ci și pentru accesibilitate. Pentru o persoană cu mobilitate redusă, comanda vocală a luminii, a obloanelor sau a unor funcții din casă poate face diferența între un sistem smart de vitrină și unul cu adevărat practic.

O soluție flexibilă pentru renovări și case noi

Un avantaj important al sistemelor smart moderne este că nu mai trebuie gândite doar la nivel de casă construită de la zero. Gewiss vorbește despre flexibilitate și scalabilitate, inclusiv prin dispozitive wireless precum butonul ECO, care nu necesită sursă de alimentare și nici lucrări de intervenție. Pentru apartamentele din București, Cluj, Iași, Timișoara sau Brașov, unde renovările pot deveni rapid costisitoare și complicate, un astfel de detaliu poate fi esențial.