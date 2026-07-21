Cum îți dai seama că pensia a fost calculată greșit. Ce perioade de muncă sunt omise cel mai des la calculul pensiei

Dacă lipsesc ani lucrați, perioade recunoscute de lege sau alte elemente care influențează stagiul de cotizare, este posibil ca pensia să fi fost stabilită fără valorificarea tuturor documentelor existente. În astfel de situații, legea permite solicitarea recalculării pensiei prin depunerea documentelor care nu au fost avute în vedere la stabilirea inițială a drepturilor. Cererea se soluționează, în condițiile legii, prin emiterea unei decizii de recalculare.

Important — Termenul de contestare: Dacă observi greșeli de calcul sau omiteri ale actelor care existau deja la dosar, este util de știut că decizia de pensionare poate fi contestată oficial în termen de 45 de zile de la comunicare (la Comisia Centrală de Contestații sau în instanță, conform legislației în vigoare).

Perioadele asimilate sunt omise frecvent atunci când nu sunt dovedite corespunzător

Una dintre cele mai întâlnite situații este cea în care anumite perioade asimilate stagiului de cotizare nu sunt valorificate deoarece lipsesc documentele necesare sau acestea nu au fost depuse odată cu dosarul de pensionare.

Conform Legii nr. 360/2023, stagiul de cotizare nu este alcătuit doar din perioadele în care s-au plătit contribuții, ci include și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Printre acestea se numără, în condițiile prevăzute de lege:

Studiile universitare urmate la zi și absolvite cu diplomă, atunci când nu se suprapun cu perioade în care persoana a fost deja asigurată în sistemul public de pensii.

Concediul pentru creșterea copilului, perioadă recunoscută ca stagiu de cotizare în condițiile legii.

Stagiul militar obligatoriu sau alte perioade asimilate prevăzute expres de legislație.

Grupele de muncă, condițiile speciale și sporurile nepermanente

O altă categorie de situații care poate modifica semnificativ drepturile de pensie este reprezentată de activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale de muncă.

Legea prevede acordarea unor perioade suplimentare de stagiu pentru persoanele care au lucrat în astfel de condiții. Totodată, sunt recunoscute și perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată anterior în grupele I și II de muncă, potrivit legislației aplicabile. Dacă adeverințele eliberate de angajatori sau deținătorii de arhive nu respectă modelul legal sau nu au fost anexate inițial, aceste stagii pot fi omise.