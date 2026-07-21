Cum îți dai seama că pensia a fost calculată greșit. Ce perioade de muncă sunt omise cel mai des la calculul pensiei
Stabilirea pensiei este unul dintre cele mai importante momente pentru orice angajat, însă există situații în care decizia emisă de casa teritorială de pensii nu reflectă întreaga activitate profesională a persoanei. În practică, pot exista perioade de muncă, stagii asimilate sau documente care nu au fost valorificate la prima stabilire a drepturilor de pensie. Din acest motiv, este important ca fiecare pensionar să verifice cu atenție decizia primită și documentele care au stat la baza calculului. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite recalcularea pensiei atunci când sunt prezentate documente sau stagii care nu au fost luate în considerare inițial.
- Verificarea deciziei de pensionare este primul pas
- Perioadele asimilate sunt omise frecvent atunci când nu sunt dovedite corespunzător
- Grupele de muncă, condițiile speciale și sporurile nepermanente
- Activitatea desfășurată în străinătate poate fi valorificată în anumite condiții
- Ce poți face dacă observi că lipsesc perioade din calcul
Verificarea deciziei de pensionare este primul pas
După emiterea deciziei de pensionare, este recomandat ca beneficiarul să compare informațiile înscrise în document (și în anexele privind desfășurătorul stagiului) cu propria activitate profesională. Perioadele lucrate, stagiul de cotizare, eventualele perioade asimilate și alte drepturi recunoscute de lege trebuie să apară în calculul pensiei.
Dacă lipsesc ani lucrați, perioade recunoscute de lege sau alte elemente care influențează stagiul de cotizare, este posibil ca pensia să fi fost stabilită fără valorificarea tuturor documentelor existente. În astfel de situații, legea permite solicitarea recalculării pensiei prin depunerea documentelor care nu au fost avute în vedere la stabilirea inițială a drepturilor. Cererea se soluționează, în condițiile legii, prin emiterea unei decizii de recalculare.
Important — Termenul de contestare: Dacă observi greșeli de calcul sau omiteri ale actelor care existau deja la dosar, este util de știut că decizia de pensionare poate fi contestată oficial în termen de 45 de zile de la comunicare (la Comisia Centrală de Contestații sau în instanță, conform legislației în vigoare).
Perioadele asimilate sunt omise frecvent atunci când nu sunt dovedite corespunzător
Una dintre cele mai întâlnite situații este cea în care anumite perioade asimilate stagiului de cotizare nu sunt valorificate deoarece lipsesc documentele necesare sau acestea nu au fost depuse odată cu dosarul de pensionare.
Conform Legii nr. 360/2023, stagiul de cotizare nu este alcătuit doar din perioadele în care s-au plătit contribuții, ci include și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.
Printre acestea se numără, în condițiile prevăzute de lege:
- Studiile universitare urmate la zi și absolvite cu diplomă, atunci când nu se suprapun cu perioade în care persoana a fost deja asigurată în sistemul public de pensii.
- Concediul pentru creșterea copilului, perioadă recunoscută ca stagiu de cotizare în condițiile legii.
- Stagiul militar obligatoriu sau alte perioade asimilate prevăzute expres de legislație.
Grupele de muncă, condițiile speciale și sporurile nepermanente
O altă categorie de situații care poate modifica semnificativ drepturile de pensie este reprezentată de activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale de muncă.
Legea prevede acordarea unor perioade suplimentare de stagiu pentru persoanele care au lucrat în astfel de condiții. Totodată, sunt recunoscute și perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată anterior în grupele I și II de muncă, potrivit legislației aplicabile. Dacă adeverințele eliberate de angajatori sau deținătorii de arhive nu respectă modelul legal sau nu au fost anexate inițial, aceste stagii pot fi omise.
Valorificarea sporurilor nepermanente („Mica Recalculare”): Cadrul legal actual permite și valorificarea veniturilor nepermanente (ore suplimentare, acord global, al 13-lea salariu, premii, prime) obținute înainte de 1 aprilie 2001, dacă acestea sunt dovedite prin adeverințe eliberate conform standardelor legale de către fostii angajatori sau deținătorii de arhive.
Activitatea desfășurată în străinătate poate fi valorificată în anumite condiții
Legea mai prevede că, la stabilirea drepturilor de pensie, pot fi luate în considerare și perioadele de asigurare realizate în alte state, atunci când acest lucru este prevăzut de instrumentele juridice internaționale la care România este parte.
În anumite situații, pot fi valorificate și perioadele de încadrare în muncă desfășurate în cadrul unor organizații internaționale cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveției sau Regatului Unit, dacă acestea sunt confirmate conform prevederilor legale și regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.
Ce poți face dacă observi că lipsesc perioade din calcul
Dacă, după analizarea deciziei de pensionare, constatați că anumite venituri, stagii de cotizare sau perioade recunoscute de lege nu au fost valorificate, puteți solicita recalcularea pensiei.
Legea nr. 360/2023 prevede că pensia poate fi recalculată la cerere prin adăugarea veniturilor, stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate sau prin valorificarea altor documente (adeverințe de vechime, adeverințe pentru grupe sau sporuri) care nu au fost luate în considerare la stabilirea inițială. Cererea este soluționată prin decizie de recalculare.
Verificarea atentă a documentelor depuse, a perioadelor înscrise în decizia de pensionare și a actelor care dovedesc întreaga activitate profesională poate ajuta la identificarea omisiunilor. În cazul în care acestea există și sunt susținute de documente, legislația permite valorificarea tuturor drepturilor cuvenite.