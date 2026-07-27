Cum funcționează programele-pilot din licee și în ce școli vor fi introduse din toamna 2026. Ce se schimbă pentru elevi

Ce sunt programele-pilot pentru licee

Planurile-cadru reprezintă documentele care stabilesc ce discipline se studiază la liceu și câte ore sunt alocate fiecăreia în fiecare an de studiu.

Prin programul-pilot, Ministerul Educației permite unor unități de învățământ să testeze variante alternative ale acestor planuri-cadru. Practic, liceele participante pot reorganiza orarul, pot modifica ponderea unor discipline și pot introduce opționale adaptate profilului școlii și intereselor elevilor, cu condiția respectării competențelor obligatorii prevăzute de legislația în vigoare.

Programul este prevăzut în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care permite funcționarea unităților-pilot pentru testarea unor noi modele curriculare și de organizare a procesului educațional.

Cum au fost alese liceele participante

Participarea la program nu a fost automată. Liceele interesate au trebuit să depună proiecte educaționale și să propună unul sau mai multe planuri-cadru alternative.

Aceste proiecte au fost analizate de Comisia Națională de Coordonare a Programului de Pilotare Sistemică, iar Ministerul Educației a aprobat 77 de arhitecturi curriculare dezvoltate la nivel local și implementate de primele 32 de licee admise în program. Ulterior, ministerul a decis să mențină deschisă înscrierea pentru alte unități de învățământ care doreau să adopte unul dintre planurile deja aprobate, fără a propune variante noi.

Acest lucru înseamnă că fiecare liceu participant are propriul proiect educațional, construit în funcție de profilul școlii, resursele disponibile și nevoile comunității locale.

Ce se schimbă pentru elevi

Cea mai importantă modificare este creșterea flexibilității curriculumului.