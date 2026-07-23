Elevii vor putea învăța o meserie nouă la liceu. Patru unități de învățământ o introduc din anul școlar 2026-2027

Profesorii au fost instruiți înainte de lansarea programului

Înainte ca noua specializare să fie introdusă în licee, cadrele didactice au participat la un program dedicat de formare.

Potrivit WorldSkills România, 11 profesori din județele Ilfov, Alba, Hunedoara și Botoșani au urmat un curs intensiv de 40 de ore organizat la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești.

Pregătirea a combinat partea teoretică cu activități practice desfășurate alături de peisagiștii Diana Culescu și Mihai Culescu, participanții exersând tehnici de amenajare și întreținere a spațiilor verzi urbane.

O meserie cu perspective bune pe piața muncii

Specialiștii consideră că această calificare răspunde unei cereri tot mai mari de personal calificat pentru administrarea zonelor verzi din orașe.

Spre deosebire de grădinăritul tradițional, activitatea unui grădinar urban presupune adaptarea soluțiilor horticole la spații limitate, afectate de trafic, poluare, temperaturi ridicate și schimbări climatice.

În același timp, este una dintre ocupațiile considerate dificil de înlocuit prin inteligență artificială. Deși tehnologia poate sprijini anumite activități, evaluarea stării plantelor, alegerea intervențiilor potrivite și adaptarea la condițiile din teren necesită experiență și decizii umane.

Pe fondul deficitului de muncitori calificați din numeroase domenii practice, introducerea calificării de grădinar urban urmărește formarea unei noi generații de specialiști care să contribuie la dezvoltarea unor orașe mai verzi și mai prietenoase cu mediul.