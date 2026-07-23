Elevii vor putea învăța o meserie nouă la liceu. Patru unități de învățământ o introduc din anul școlar 2026-2027
Începând cu anul școlar 2026-2027, elevii din mai multe licee tehnologice din România vor avea posibilitatea să urmeze o nouă calificare profesională: grădinar urban. Specializarea a fost creată pentru a răspunde nevoii tot mai mari de specialiști în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din orașe, în contextul extinderii proiectelor de regenerare urbană și al accentului pus pe dezvoltarea durabilă.
Anunțul a fost făcut de WorldSkills România, care a precizat că unul dintre licee derulează deja un proiect-pilot, iar din toamna anului 2026 programul va fi extins și în alte unități de învățământ.
Liceele care vor pregăti viitori grădinari urbani
Noua calificare profesională a fost introdusă oficial în sistemul național de educație și va fi disponibilă în mai multe licee tehnologice din țară.
Printre unitățile de învățământ care vor organiza clase pentru această specializare se numără:
- Liceul Tehnologic Aiud, unde programul continuă după lansarea unei clase-pilot în 2025;
- Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, județul Ilfov;
- Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu;
- Liceul Tehnologic Topraisar.
În plus, Liceul „Demostene Botez” din Trușești va include în oferta sa educațională un curs opțional bazat pe această calificare.
Specializarea face parte din domeniul Agricultură, fiind încadrată la nivelul 3 al Cadrului Național al Calificărilor, în aria horticulturii.
Ce competențe vor dobândi elevii
Programul urmărește pregătirea unor specialiști capabili să lucreze în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din mediul urban.
În timpul studiilor, elevii vor învăța să:
- amenajeze și întrețină parcuri, grădini și alte zone verzi;
- îngrijească plante ornamentale;
- execute lucrări horticole adaptate mediului urban;
- utilizeze echipamente și utilaje specifice;
- administreze și întrețină spațiile verzi din localități.
Apariția acestei calificări vine pe fondul dezvoltării accelerate a orașelor și al investițiilor tot mai mari în extinderea suprafețelor verzi și adaptarea acestora la efectele schimbărilor climatice.
Profesorii au fost instruiți înainte de lansarea programului
Înainte ca noua specializare să fie introdusă în licee, cadrele didactice au participat la un program dedicat de formare.
Potrivit WorldSkills România, 11 profesori din județele Ilfov, Alba, Hunedoara și Botoșani au urmat un curs intensiv de 40 de ore organizat la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești.
Pregătirea a combinat partea teoretică cu activități practice desfășurate alături de peisagiștii Diana Culescu și Mihai Culescu, participanții exersând tehnici de amenajare și întreținere a spațiilor verzi urbane.
O meserie cu perspective bune pe piața muncii
Specialiștii consideră că această calificare răspunde unei cereri tot mai mari de personal calificat pentru administrarea zonelor verzi din orașe.
Spre deosebire de grădinăritul tradițional, activitatea unui grădinar urban presupune adaptarea soluțiilor horticole la spații limitate, afectate de trafic, poluare, temperaturi ridicate și schimbări climatice.
În același timp, este una dintre ocupațiile considerate dificil de înlocuit prin inteligență artificială. Deși tehnologia poate sprijini anumite activități, evaluarea stării plantelor, alegerea intervențiilor potrivite și adaptarea la condițiile din teren necesită experiență și decizii umane.
Pe fondul deficitului de muncitori calificați din numeroase domenii practice, introducerea calificării de grădinar urban urmărește formarea unei noi generații de specialiști care să contribuie la dezvoltarea unor orașe mai verzi și mai prietenoase cu mediul.