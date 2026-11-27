Rezultatul este un cocktail original pe care l-am botezat Pară cu scântei, o reinterpretare a conceptului de șpriț, undeva la intersecția dintre un Hugo Spritz, un cocktail din familia Collins și tradiția românească a distilatelor din fructe. Pe lângă pălincă și pelin, am introdus în rețetă două ingrediente care contribuie semnificativ la echilibrul băuturii, siropul din flori de soc și sucul proaspăt de lămâie.

O scurtă istorie a vinului pelin și de ce această băutură este asociată cu Urlați

Cu mult înainte ca vermutul să devină un ingredient indispensabil în barurile din întreaga lume, aromatizarea vinurilor cu plante, rădăcini și fructe reprezenta o practică răspândită în numeroase culturi. Există o tradiție europeană veche a vinurilor în care amăreala și parfumul plantelor modifică semnificativ caracterul strugurilor din care au fost obținute. În România, una dintre cele mai interesante expresii ale acestei tradiții este vinul pelin, o băutură al cărei nume provine de la planta cunoscută științific sub denumirea de Artemisia absinthium.

Deși pelinul este asociat și cu absintul, celebrul distilat aromatizat devenit popular în Franța secolului al XIX-lea, cele două băuturi sunt fundamental diferite. În cazul vinului pelin românesc, punctul de plecare este vinul, al cărui profil aromatic este îmbogățit prin contactul cu plante atent selecționate. În funcție de rețetă, pe lângă pelin pot interveni flori de soc, salcâm, tei, coada-șoricelului, busuioc sau diverse fructe. Rezultatul este o băutură cu o amăreală caracteristică, dar și cu o complexitate vegetală și florală care o diferențiază de un vin obișnuit.

Interesantă este și dimensiunea culturală a acestei băuturi. În tradiția populară românească, vinul pelin este asociat cu sărbătoarea de Armindeni, marcată pe 1 mai și cunoscută în anumite regiuni inclusiv sub denumirea de Ziua Pelinului. Consumul vinului aromatizat făcea parte din obiceiurile de primăvară, iar plantei îi erau atribuite în folclor diverse proprietăți protectoare. Dincolo de aceste credințe populare, pelinul a rămas o particularitate a gastronomiei românești, cu o identitate bine definită.

Asocierea cu Urlați vine din tradiția viticolă a podgoriei Dealu Mare și din eforturile producătorilor locali de a păstra și moderniza această categorie de băuturi. În 2007, odată cu inaugurarea cramei Domeniile Dealu Mare Urlați, a început un nou capitol în istoria comercială a pelinului. Pe lângă sortimentele tradiționale de pelin alb, roșu și roze, producătorul a dezvoltat ulterior o versiune efervescentă, comercializată sub numele ZZPELIN.

Dezvoltarea acestei băuturi este asociată cu oenologul Claudiu Porumb și cu o serie de experimente menite să adapteze o rețetă tradițională la preferințele consumatorilor contemporani. În cazul variantei albe de Frizzante, producătorul a explicat într-un interviu că vinul de bază este realizat integral din Muscat Ottonel, un soi cunoscut pentru caracterul său floral și parfumat. Procesul implică aromatizarea cu plante și fructe recoltate din flora spontană, urmată de îmbogățirea cu dioxid de carbon.

Tocmai această combinație dintre efervescență, aromele florale ale vinului și complexitatea plantelor face din ZZPELIN Alb Frizzante un ingredient atât de interesant pentru cocktailuri. Spre deosebire de un Prosecco relativ neutru sau de apa minerală folosită într-un șpriț tradițional, acesta contribuie activ la construcția aromatică a băuturii, nu doar la volumul, diluția și textura ei.