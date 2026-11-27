Cum faci un șpriț românesc de ziua națională cu pălincă de pere și Pelin Frizzante de Urlați
Dacă ar fi să construiesc un cocktail pentru Ziua Națională a României, mi-ar plăcea ca personalitatea acestuia să derive mai degrabă din ingredientele folosite decât dintr-un artificiu cromatic menit să reproducă tricolorul într-un pahar. Avem în România câteva categorii de băuturi alcoolice cu o tradiție remarcabilă, dar pe care le exploatăm surprinzător de puțin în mixologia modernă. Pălinca este probabil cel mai evident exemplu, însă vinul pelin, cu profilul său aromatic deosebit, are un potențial cel puțin la fel de interesant în această ecuație.
În contextul zilei de 1 decembrie, când sărbătorim 108 ani de la Marea Unire din 1918, am ales să aduc în același pahar două produse din regiuni diferite ale României, pălinca de pere Zetea, realizată la Medieșu Aurit, în județul Satu Mare, și Pelin Frizzante de Urlați, din podgoria Dealu Mare, în județul Prahova. Dincolo de simbolistica geografică a acestei asocieri, cele două băuturi au particularități aromatice care se completează surprinzător de bine.
Rezultatul este un cocktail original pe care l-am botezat Pară cu scântei, o reinterpretare a conceptului de șpriț, undeva la intersecția dintre un Hugo Spritz, un cocktail din familia Collins și tradiția românească a distilatelor din fructe. Pe lângă pălincă și pelin, am introdus în rețetă două ingrediente care contribuie semnificativ la echilibrul băuturii, siropul din flori de soc și sucul proaspăt de lămâie.
O scurtă istorie a vinului pelin și de ce această băutură este asociată cu Urlați
Cu mult înainte ca vermutul să devină un ingredient indispensabil în barurile din întreaga lume, aromatizarea vinurilor cu plante, rădăcini și fructe reprezenta o practică răspândită în numeroase culturi. Există o tradiție europeană veche a vinurilor în care amăreala și parfumul plantelor modifică semnificativ caracterul strugurilor din care au fost obținute. În România, una dintre cele mai interesante expresii ale acestei tradiții este vinul pelin, o băutură al cărei nume provine de la planta cunoscută științific sub denumirea de Artemisia absinthium.
Deși pelinul este asociat și cu absintul, celebrul distilat aromatizat devenit popular în Franța secolului al XIX-lea, cele două băuturi sunt fundamental diferite. În cazul vinului pelin românesc, punctul de plecare este vinul, al cărui profil aromatic este îmbogățit prin contactul cu plante atent selecționate. În funcție de rețetă, pe lângă pelin pot interveni flori de soc, salcâm, tei, coada-șoricelului, busuioc sau diverse fructe. Rezultatul este o băutură cu o amăreală caracteristică, dar și cu o complexitate vegetală și florală care o diferențiază de un vin obișnuit.
Interesantă este și dimensiunea culturală a acestei băuturi. În tradiția populară românească, vinul pelin este asociat cu sărbătoarea de Armindeni, marcată pe 1 mai și cunoscută în anumite regiuni inclusiv sub denumirea de Ziua Pelinului. Consumul vinului aromatizat făcea parte din obiceiurile de primăvară, iar plantei îi erau atribuite în folclor diverse proprietăți protectoare. Dincolo de aceste credințe populare, pelinul a rămas o particularitate a gastronomiei românești, cu o identitate bine definită.
Asocierea cu Urlați vine din tradiția viticolă a podgoriei Dealu Mare și din eforturile producătorilor locali de a păstra și moderniza această categorie de băuturi. În 2007, odată cu inaugurarea cramei Domeniile Dealu Mare Urlați, a început un nou capitol în istoria comercială a pelinului. Pe lângă sortimentele tradiționale de pelin alb, roșu și roze, producătorul a dezvoltat ulterior o versiune efervescentă, comercializată sub numele ZZPELIN.
Dezvoltarea acestei băuturi este asociată cu oenologul Claudiu Porumb și cu o serie de experimente menite să adapteze o rețetă tradițională la preferințele consumatorilor contemporani. În cazul variantei albe de Frizzante, producătorul a explicat într-un interviu că vinul de bază este realizat integral din Muscat Ottonel, un soi cunoscut pentru caracterul său floral și parfumat. Procesul implică aromatizarea cu plante și fructe recoltate din flora spontană, urmată de îmbogățirea cu dioxid de carbon.
Tocmai această combinație dintre efervescență, aromele florale ale vinului și complexitatea plantelor face din ZZPELIN Alb Frizzante un ingredient atât de interesant pentru cocktailuri. Spre deosebire de un Prosecco relativ neutru sau de apa minerală folosită într-un șpriț tradițional, acesta contribuie activ la construcția aromatică a băuturii, nu doar la volumul, diluția și textura ei.
Pălinca de pere Zetea, un distilat românesc cu un potențial enorm în mixologie
Una dintre particularitățile distilatelor din fructe, categorie cunoscută internațional și sub denumirea de eau-de-vie, este capacitatea lor de a conserva caracterul aromatic al materiei prime fără să fie nevoie de dulceața fructului. O pălincă de pere bine realizată poate avea un parfum care amintește foarte clar de fructul copt, deși senzația gustativă este fundamental diferită de cea oferită de un lichior de pere sau de un sirop.
Pentru cocktailul de față am ales pălinca de pere Zetea, realizată în cadrul atelierelor producătorului din Medieșu Aurit. Familia Zetea are o tradiție de peste un secol în realizarea distilatelor din fructe, folosind cazane tradiționale cu foc direct și un procedeu propriu de producție, transmis și perfecționat de-a lungul mai multor generații. În cazul pălincii de pere, vorbim despre un distilat cu o concentrație alcoolică de 50%, a cărui culoare naturală este obținută în urma unei perioade de învechire, fără adaos de ingrediente pentru colorare.
Concentrația alcoolică este deosebit de relevantă în contextul acestei rețete. Cei 45 ml de pălincă trebuie să-și păstreze personalitatea în prezența a 150 ml de Pelin Frizzante, 50 ml de ingrediente nealcoolice și a apei rezultate din topirea gheții. Un distilat mai puțin expresiv ar risca să devină aproape imposibil de identificat într-un cocktail atât de generos, mai ales în contextul unui vin aromatizat cu plante.
Din punctul meu de vedere, pălinca reprezintă o categorie de băuturi insuficient exploatată în cocktailurile românești, în parte pentru că suntem obișnuiți să o asociem aproape exclusiv cu un anumit ritual de consum. În mixologie însă, un distilat din pere, caise, gutui sau prune poate ocupa cu succes locul unui gin, al unui rom alb sau al unui coniac, atât timp cât restul ingredientelor sunt adaptate personalității fructului.
În cazul pălincii de pere, asocierea cu florile de soc mi se pare cât se poate de firească. Cele două componente împărtășesc o anumită delicatețe aromatică, în pofida intensității alcoolice a distilatului, iar caracterul vegetal al pelinului introduce un contrast care împiedică întreaga experiență să devină excesiv de parfumată sau de dulce.
De ce funcționează combinația de pere, soc, lămâie și pelin într-un șpriț românesc
La nivel conceptual, există câteva similitudini între Pară cu scântei și un Hugo Spritz, cocktailul popularizat în nordul Italiei, construit în jurul unei combinații de vin efervescent, soc și mentă. În rețeta românească însă, am vrut să păstrez prospețimea și componenta florală a acelei familii de băuturi, dar să introduc o structură aromatică semnificativ mai complexă, datorită pălincii și pelinului.
Cei 20 ml de sirop din flori de soc Monin au o dublă funcționalitate. Pe de o parte, introduc dulceața necesară pentru a echilibra aciditatea lămâii și amăreala caracteristică pelinului. Pe de altă parte, creează o legătură aromatică între parfumul perelor și notele florale ale vinului realizat din Muscat Ottonel. Socul are și avantajul unei familiarități aparte pentru consumatorul român, fiind asociat cu socata preparată în numeroase gospodării. Deși siropul folosit în această rețetă provine de la un producător francez, aroma sa este cât se poate de apropiată de universul nostru gastronomic.
Sucul proaspăt de lămâie, folosit într-o cantitate de 30 ml, are un rol esențial în echilibrul cocktailului. Fără aciditatea acestuia, combinația dintre pălinca de pere, siropul de soc și vinul aromatizat ar putea deveni prea rotundă, cu o dulceață florală persistentă. Lămâia aduce claritate aromelor și o prospețime necesară într-o băutură de asemenea dimensiuni. Aș evita în această rețetă sucul îmbuteliat sau înlocuirea lămâii cu limeta, aceasta din urmă având un profil aromatic diferit, mai pronunțat vegetal.
Un alt detaliu important este faptul că nu am introdus apă minerală în compoziție, deși am ales să numesc băutura un șpriț românesc. Pelinul Frizzante oferă deja efervescența necesară, iar diluția suplimentară provine din gheața aflată în pahar. Nu este un șpriț în sensul tradițional al amestecului de vin cu apă minerală, ci un cocktail inspirat de acesta și de familia italiană Spritz.
În ceea ce privește decorul, o felie de pară caramelizată mi se pare mult mai interesantă decât o felie de fruct proaspăt. Procesul de caramelizare introduce o dimensiune aromatică ce amintește de fructele coapte și de deserturile specifice sezonului rece. Câteva crenguțe de mentă oferă contrastul necesar, printr-o senzație de prospețime percepută în primul rând olfactiv. Combinația este potrivită pentru începutul lunii decembrie tocmai pentru că reunește caracterul revigorant al unui Spritz cu aromele mai calde ale unui fruct caramelizat.
Pară cu scântei – rețetă originală de șpriț românesc cu pălincă de pere și Pelin Frizzante de Urlați
Unul dintre avantajele acestei rețete este că nu ai nevoie de shaker, mixing glass, sită de bar sau alte accesorii specifice cocktailurilor mai elaborate. Întreaga băutură se construiește direct în paharul din care urmează să o consumi, o tehnică ce permite păstrarea efervescenței și reduce numărul de operațiuni necesare atunci când pregătești mai multe cocktailuri.
Cantitatea totală de ingrediente este de 245 ml înainte de diluarea cu gheață, motiv pentru care aș opta pentru un pahar de vin generos, cu o capacitate de aproximativ 500–600 ml. Este important ca atât pelinul, cât și paharul să fie bine răcite în prealabil, astfel încât gheața să nu se topească prea repede și să nu dilueze excesiv cocktailul imediat după preparare.
Pară cu scântei este, în esență, o încercare de a privi altfel câteva dintre băuturile cu care am crescut sau pe care le-am întâlnit dintotdeauna în gastronomia românească. Nu cred că trebuie să transformăm pălinca într-un gin autohton sau pelinul într-un Prosecco românesc pentru a le găsi un loc în mixologia contemporană. Dimpotrivă, tocmai particularitățile lor, aromele pe care nu le poți reproduce fidel cu alte ingrediente, reprezintă argumentul cel mai bun pentru astfel de experimente.
Iar dacă există un moment potrivit pentru a redescoperi potențialul unor produse românești într-un context modern, ziua de 1 decembrie mi se pare cât se poate de inspirată.
Pară cu scântei
Ingrediente:
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45 ml pălincă de pere Bran
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30 ml suc de lămâie proaspăt stors
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Gheață solidă pentru servire
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O felie de pară caramelizată
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Câteva crenguțe de mentă proaspătă
Metodă: Umpli un pahar de vin de dimensiuni generoase cu gheață solidă, preferabil cuburi mari. Adaugi pălinca de pere Zetea, siropul din flori de soc și sucul proaspăt de lămâie. Amesteci ușor cu o lingură de bar pentru a omogeniza cele trei ingrediente, după care completezi cu 150 ml de Pelin Frizzante Alb de Urlați, bine răcit în prealabil. Mai amesteci o dată sau de două ori, delicat, fără să agiți excesiv băutura, pentru a conserva efervescența.
Decor: Tai o felie de pară, o presari cu puțin zahăr și o caramelizezi cu ajutorul unei torțe culinare sau într-o tigaie. O lași să se răcească înainte de a o așeza în pahar. Completezi decorul cu câteva crenguțe de mentă proaspătă, pe care le lovești ușor între palme pentru a elibera uleiurile aromatice, fără să zdrobești frunzele.
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