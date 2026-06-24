Cum faci un cocktail clasic de la mijlocul secolului trecut, un mix neconvențional de whisky, vermut și triplu sec – Churchill
Există cocktailuri care par ciudate doar până în momentul în care le guști. Churchill intră exact în această categorie. Pe hârtie, combinația dintre blended scotch whisky, vermut dulce, triplu sec și suc de lime poate părea o abatere serioasă de la regulile mai familiare ale mixologiei clasice. Nu are simplitatea unui Old Fashioned, nu are geometria elegantă a unui Manhattan și nici austeritatea unui Martini. În schimb, are un farmec aparte, foarte britanic, foarte de bar vechi, construit în jurul unei tensiuni aromatice care funcționează surprinzător de bine.
Churchill este un cocktail asociat cu Joe Gilmore, celebrul barman de la American Bar din hotelul Savoy din Londra, și creat în onoarea lui Winston Churchill. Nu este unul dintre acele cocktailuri pe care le întâlnești pe orice meniu modern, dar tocmai asta îl face interesant. Are acea discreție a rețetelor care au supraviețuit mai mult prin curiozitatea pasionaților decât prin popularitate comercială. Pentru cineva care a trecut deja prin Manhattan, Rob Roy sau Bobby Burns, Churchill poate fi o descoperire foarte plăcută.
De ce Churchill este un cocktail clasic, dar nu unul previzibil
La prima vedere, Churchill poate fi privit ca o rudă îndepărtată a unui Rob Roy, pentru că are la bază scotch whisky și vermut dulce. Diferența este că rețeta adaugă două ingrediente care schimbă complet direcția băuturii: triplu sec și suc de lime. În loc să rămână într-o zonă strict maltată, dulce-amăruie și condimentată, cocktailul capătă o notă citrică, ușor confiată, cu o aciditate controlată și un final mai luminos.
Această construcție îl face mai greu de încadrat. Nu este un sour, pentru că nu folosește suc proaspăt de citrice în stil clasic și nu se bazează pe echilibrul direct dintre alcool, zahăr și aciditate. Nu este nici un Manhattan cu scotch, pentru că portocala din triplu sec și suc de lime îl împing într-o zonă mai jucăușă. Este, mai degrabă, un cocktail de tranziție între sobrietatea barului clasic și apetitul pentru formule ceva mai îndrăznețe.
Faptul că poartă numele lui Winston Churchill îi dă inevitabil o aură de băutură istorică, chiar dacă nu trebuie confundat cu preferințele personale ale omului politic. Churchill este mai degrabă o dedicație lichidă, un omagiu creat într-un bar legendar, într-o epocă în care barmanii mari construiau rețete pentru personalități, evenimente și momente publice. În această privință, Joe Gilmore a fost unul dintre numele importante ale secolului XX, cu mai multe cocktailuri create pentru figuri politice, regale sau culturale.
Pentru gustul de azi, Churchill poate părea neobișnuit tocmai pentru că nu se aliniază perfect cu moda actuală. În ultimii ani, multe cocktailuri au mers fie spre minimalism extrem, fie spre rețete tropicale, acide și foarte parfumate. Churchill stă undeva la mijloc. Este scurt, serios și alcoolic, dar are suficientă citrică și dulceață încât să nu fie greoi. Dacă îl pregătești corect, nu pare o curiozitate prăfuită, ci o rețetă veche care încă are ceva de spus.
Ce aduc Dimple Golden Selection, Cointreau și Dolin Rouge în pahar
Pentru baza de whisky, recomand Dimple Golden Selection, un blended scotch suficient de rotund și accesibil aromatic încât să funcționeze foarte bine într-un cocktail mixt. În Churchill, nu ai nevoie de un single malt foarte scump sau foarte dominant, pentru că rețeta nu este construită pentru a pune exclusiv whisky-ul în prim-plan. Ai nevoie, în schimb, de un scotch cu miere, cereale, fruct discret, vanilie, lemn integrat și o textură care să lege restul ingredientelor.
Un blended scotch este o alegere logică pentru acest cocktail fiindcă oferă echilibru. Un whisky prea afumat ar putea intra în conflict cu triplu sec-ul și sucul de lime, iar unul prea timid s-ar pierde în amestec. Dimple Golden Selection stă într-o zonă potrivită pentru mixologie: are suficientă personalitate pentru a rămâne recognoscibil, dar nu încearcă să acopere fiecare colț al paharului. Într-un Churchill bun, scotch-ul trebuie să fie fundația, nu zidul care blochează restul aromelor.
Cointreau este alegerea firească pentru triplu sec, mai ales dacă vrei un profil curat, intens și bine definit de portocală. Într-o rețetă cu whisky și vermut dulce, un lichior de portocale prea ieftin sau prea siropos poate strica repede echilibrul. Cointreau aduce aromă citrică limpede, dulceață controlată și o senzație ușor uscată pe final, ceea ce ajută cocktailul să nu devină lipicios.
Pentru vermut dulce, Dolin Rouge este o alegere foarte bună tocmai pentru că nu este exagerat de greu. Are note de plante, condimente, fruct roșu, o dulceață elegantă și suficientă finețe încât să completeze whisky-ul fără să-l îngroape. Într-un Churchill, vermutul funcționează ca o punte între baza de scotch și accentele citrice. Dacă alegi un vermut prea dens, cocktailul poate deveni obositor. Dacă alegi unul prea subțire, băutura pierde profunzime.
Cum prepari corect cocktailul Churchill acasă
Churchill este un cocktail care se prepară prin agitare, nu prin amestecare, pentru că include suc de lime și are nevoie de o integrare mai energică. Totuși, nu trebuie tratat ca un Daiquiri sau ca un Margarita. Nu urmărești o textură foarte aerată sau o diluție excesivă, ci o băutură rece, limpede după strecurare fină și bine legată. Gheața bună contează mult, ca în orice cocktail scurt.
Sucul de lime este ingredientul care poate schimba cel mai mult rezultatul final. Dacă folosești un cordial foarte dulce și artificial, cocktailul va părea dezechilibrat. Dacă folosești un suc proaspăt cu aciditate bună, băutura capătă o direcție mult mai elegantă. Poți folosi un sirop de lime comercial de calitate sau poți merge pe varianta de suc proaspăt stors, dacă vrei mai mult control asupra acidității și zahărului.
Paharul ideal este o cupă rece, pentru că Churchill se servește tradițional fără gheață, dar mai relevantă este cupa. Temperatura este importantă: răcește paharul înainte, folosește gheață solidă în shaker și strecoară atent. Decorul poate lipsi, dar o coajă subțire de portocală exprimată deasupra paharului poate lega foarte frumos Cointreau-ul de whisky și vermut. Dacă vrei să rămâi într-o zonă mai austeră, îl poți servi și fără decor, tocmai pentru a păstra aerul clasic al rețetei.
Churchill nu este un cocktail pentru cei care caută ceva foarte dulce sau foarte ușor. Este mai degrabă o băutură de seară, potrivită înainte de cină sau într-un moment în care vrei să explorezi o formulă diferită de clasicele mai cunoscute. Are alcool, are corp, are citrice, are o mică ciudățenie structurală care îl face memorabil. Iar dacă ești obișnuit cu Manhattan, Rob Roy sau Vieux Carré, Churchill poate fi exact genul de abatere elegantă care îți lărgește vocabularul de bar.
Dacă vrei un Churchill mai sec, poți reduce ușor sucul de lime sau poți crește foarte puțin cantitatea de whisky. Dacă îl preferi mai rotund, păstrează rețeta de mai sus, pentru că Dolin Rouge și Cointreau vor lega foarte bine partea de scotch de nota citrică. Important este să nu exagerezi cu dulceața, pentru că farmecul cocktailului vine tocmai din echilibrul dintre whisky, portocală, vermut și lime.
Churchill Cocktail
45 ml Dimple Golden Selection blended scotch whisky
15 ml Dolin Rouge vermut dulce
15 ml Cointreau triplu sec
15 ml suc proaspăt de lime
Opțional: coajă de portocală pentru aromatizare
Metodă: Răcește o cupă sau un pahar cu picior. Adaugă în shaker Dimple Golden Selection, Dolin Rouge, Cointreau și suc de lime. Umple shakerul cu gheață solidă și agită energic timp de aproximativ 10-12 secunde, până când recipientul devine foarte rece la atingere. Strecoară fin cocktailul în paharul răcit. Dacă vrei un plus de prospețime aromatică, exprimă o coajă de portocală deasupra băuturii și apoi renunță la ea sau așaz-o discret pe marginea paharului.
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