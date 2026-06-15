Cum ajunge ANAF să verifice averea unei persoane. Diferențele dintre venituri și cheltuieli care pot ridica semne de întrebare
Mulți români se întreabă în ce condiții poate Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să analizeze situația financiară a unei persoane și ce anume poate declanșa o verificare fiscală. Deși există numeroase mituri pe această temă, legislația prevede clar situațiile în care inspectorii fiscali pot începe o verificare a situației fiscale personale.
În general, atenția ANAF poate fi atrasă atunci când există diferențe semnificative între veniturile declarate de o persoană și bunurile, investițiile sau cheltuielile pe care aceasta le realizează.
Ce urmărește ANAF în cadrul verificării situației fiscale personale
Verificarea situației fiscale personale este procedura prin care ANAF încearcă să stabilească dacă veniturile declarate de o persoană sunt suficiente pentru a justifica nivelul averii și al cheltuielilor efectuate.
În cadrul acestei analize, inspectorii pot lua în calcul mai multe informații disponibile în bazele de date ale instituțiilor publice și financiare. Printre acestea se numără tranzacțiile imobiliare, achizițiile de autoturisme, investițiile, transferurile bancare sau alte operațiuni financiare importante.
De exemplu, dacă o persoană declară venituri relativ reduse, dar cumpără un apartament de valoare mare, mai multe terenuri sau autoturisme scumpe, autoritățile fiscale pot considera că există motive pentru o analiză suplimentară.
Scopul verificării nu este sancționarea automată a contribuabilului, ci identificarea eventualelor venituri a căror proveniență nu a fost declarată sau nu poate fi justificată.
Ce situații pot ridica semne de întrebare
Există mai multe situații care pot atrage atenția autorităților fiscale. Printre acestea se numără depunerile repetate de numerar în conturi bancare, achizițiile importante realizate într-o perioadă scurtă de timp sau diferențele evidente dintre nivelul de trai și veniturile declarate oficial.
De asemenea, verificările pot viza situațiile în care o persoană efectuează investiții semnificative, cumpără proprietăți valoroase sau realizează cheltuieli considerabile fără a exista venituri declarate care să susțină aceste operațiuni.
Specialiștii în fiscalitate subliniază însă că primirea unor sume de bani de la părinți, rude sau alte persoane nu reprezintă automat o problemă. Donațiile, moștenirile și împrumuturile sunt situații perfect legale, însă este recomandat ca acestea să poată fi demonstrate prin documente.
Ce documente este bine să păstrezi
Pentru a evita eventuale dificultăți în cazul unei verificări, experții recomandă păstrarea documentelor care pot justifica proveniența sumelor de bani utilizate pentru achiziții importante.
Printre acestea se pot afla contractele de donație, contractele de împrumut, documentele de moștenire, contractele de vânzare-cumpărare, extrasele bancare sau alte acte care demonstrează sursa fondurilor.
În practică, multe situații pot fi clarificate rapid atunci când contribuabilul poate prezenta documente care explică proveniența banilor folosiți pentru o investiție sau o achiziție.
Cum începe o verificare ANAF
Înainte de începerea unei verificări a situației fiscale personale, contribuabilul este notificat și are dreptul să ofere explicații și documente justificative. Inspectorii analizează informațiile disponibile și solicită, dacă este necesar, acte suplimentare pentru clarificarea situației.
În cazul în care proveniența sumelor este justificată prin documente și surse legale de venit, verificarea se poate încheia fără consecințe fiscale suplimentare.
Specialiștii recomandă ca persoanele care primesc donații, împrumuturi sau alte sume importante să păstreze documentele relevante pe termen lung. Într-o perioadă în care tranzacțiile financiare sunt tot mai ușor de urmărit, o evidență clară a actelor poate reprezenta cea mai simplă metodă de a evita eventualele neclarități în relația cu autoritățile fiscale.
Notificarea de conformare, primul pas înaintea unei verificări
În ultimii ani, ANAF a început să utilizeze tot mai des notificările de conformare pentru persoanele la care sunt identificate posibile neconcordanțe între veniturile declarate și informațiile existente în bazele de date ale instituției.
Prin intermediul acestei notificări, contribuabilul este informat că există aspecte care necesită clarificări și are posibilitatea să ofere explicații sau documente justificative înainte de declanșarea unei verificări fiscale propriu-zise.
Specialiștii recomandă ca astfel de notificări să nu fie ignorate, deoarece răspunsul prompt și prezentarea documentelor necesare pot contribui la clarificarea situației într-un stadiu incipient.
Ce tipuri de venituri pot justifica diferențele constatate de ANAF
Nu toate sumele care intră în conturile unei persoane reprezintă venituri impozabile. În multe situații, diferențele dintre venituri și cheltuieli pot fi explicate prin surse perfect legale de finanțare.
Printre acestea se numără donațiile primite de la părinți sau alte rude, moștenirile, împrumuturile acordate de persoane fizice, veniturile obținute din vânzarea unor bunuri sau economiile acumulate de-a lungul timpului.
Tocmai de aceea, experții recomandă păstrarea documentelor care pot demonstra proveniența banilor utilizați pentru achiziții importante, investiții sau depuneri în conturi bancare. În cazul unei verificări, aceste documente pot avea un rol esențial în justificarea situației financiare a contribuabilului.
Ce poate analiza ANAF într-o verificare a situației fiscale personale:
- achiziții de locuințe, terenuri și autoturisme;
- credite contractate și rambursate;
- depuneri și transferuri bancare;
- investiții și plasamente financiare;
- bunuri de valoare ridicată;
- informații privind nivelul de trai și patrimoniul persoanei verificate.