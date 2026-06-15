Cum ajunge ANAF să verifice averea unei persoane. Diferențele dintre venituri și cheltuieli care pot ridica semne de întrebare

Ce urmărește ANAF în cadrul verificării situației fiscale personale

Verificarea situației fiscale personale este procedura prin care ANAF încearcă să stabilească dacă veniturile declarate de o persoană sunt suficiente pentru a justifica nivelul averii și al cheltuielilor efectuate.

În cadrul acestei analize, inspectorii pot lua în calcul mai multe informații disponibile în bazele de date ale instituțiilor publice și financiare. Printre acestea se numără tranzacțiile imobiliare, achizițiile de autoturisme, investițiile, transferurile bancare sau alte operațiuni financiare importante.

De exemplu, dacă o persoană declară venituri relativ reduse, dar cumpără un apartament de valoare mare, mai multe terenuri sau autoturisme scumpe, autoritățile fiscale pot considera că există motive pentru o analiză suplimentară.

Scopul verificării nu este sancționarea automată a contribuabilului, ci identificarea eventualelor venituri a căror proveniență nu a fost declarată sau nu poate fi justificată.

Ce situații pot ridica semne de întrebare

Există mai multe situații care pot atrage atenția autorităților fiscale. Printre acestea se numără depunerile repetate de numerar în conturi bancare, achizițiile importante realizate într-o perioadă scurtă de timp sau diferențele evidente dintre nivelul de trai și veniturile declarate oficial.

De asemenea, verificările pot viza situațiile în care o persoană efectuează investiții semnificative, cumpără proprietăți valoroase sau realizează cheltuieli considerabile fără a exista venituri declarate care să susțină aceste operațiuni.

Specialiștii în fiscalitate subliniază însă că primirea unor sume de bani de la părinți, rude sau alte persoane nu reprezintă automat o problemă. Donațiile, moștenirile și împrumuturile sunt situații perfect legale, însă este recomandat ca acestea să poată fi demonstrate prin documente.