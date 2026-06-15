Cum afli dacă bateria telefonului începe să se degradeze. Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Cum îți dai seama că bateria telefonului începe să se uzeze

Primul semn este reducerea autonomiei. Dacă în urmă cu un an telefonul rezista fără probleme o zi întreagă, iar acum trebuie încărcat după câteva ore de utilizare normală, este posibil ca bateria să fi pierdut o parte importantă din capacitatea inițială.

Un alt indiciu este descărcarea accelerată în anumite situații. De exemplu, procentul bateriei poate coborî de la 30% la 10% într-un interval foarte scurt sau dispozitivul se poate opri brusc, chiar dacă mai afișează energie disponibilă.

Supraîncălzirea este un alt semnal care nu trebuie ignorat. Toate telefoanele se încălzesc într-o anumită măsură în timpul încărcării sau al jocurilor, însă dacă temperatura crește frecvent fără un motiv evident, bateria ar putea fi afectată.

De asemenea, încărcarea lentă poate indica o problemă. Dacă ai verificat deja cablul și încărcătorul și totuși telefonul are nevoie de mult mai mult timp pentru a ajunge la 100%, merită să verifici starea acumulatorului.

Cum verifici sănătatea bateriei pe Android și iPhone

Utilizatorii de iPhone au acces la una dintre cele mai simple metode de verificare. În meniul Setări, la secțiunea Baterie, poate fi consultată capacitatea maximă rămasă. Acest procent indică cât din capacitatea inițială mai este disponibilă.

Pe Android situația diferă în funcție de producător. Samsung oferă informații despre baterie prin aplicația Samsung Members, în timp ce alți producători includ funcții similare în meniurile de diagnosticare ale sistemului.

Există și aplicații dedicate care pot estima gradul de uzură al bateriei și numărul de cicluri de încărcare efectuate.