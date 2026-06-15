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Cum afli dacă bateria telefonului începe să se degradeze. Semnele pe care nu trebuie să le ignori

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Cum afli dacă bateria telefonului începe să se degradeze. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Trucuri despre bateria telefonului / Foto: Profimedia

Autonomia telefonului este unul dintre cele mai importante aspecte pentru orice utilizator. Indiferent dacă folosești dispozitivul pentru muncă, rețele sociale, fotografii sau navigare pe internet, nimic nu este mai frustrant decât să vezi cum procentul bateriei scade rapid, chiar și după o încărcare completă.

Mulți utilizatori cred că problema este cauzată de aplicații sau de actualizările de software, însă în numeroase situații adevăratul motiv este degradarea naturală a acumulatorului. Bateriile moderne litiu-ion au o durată limitată de viață și își pierd treptat capacitatea de a stoca energie, indiferent cât de atent sunt utilizate.

Cum îți dai seama că bateria telefonului începe să se uzeze

Primul semn este reducerea autonomiei. Dacă în urmă cu un an telefonul rezista fără probleme o zi întreagă, iar acum trebuie încărcat după câteva ore de utilizare normală, este posibil ca bateria să fi pierdut o parte importantă din capacitatea inițială.

Un alt indiciu este descărcarea accelerată în anumite situații. De exemplu, procentul bateriei poate coborî de la 30% la 10% într-un interval foarte scurt sau dispozitivul se poate opri brusc, chiar dacă mai afișează energie disponibilă.

Supraîncălzirea este un alt semnal care nu trebuie ignorat. Toate telefoanele se încălzesc într-o anumită măsură în timpul încărcării sau al jocurilor, însă dacă temperatura crește frecvent fără un motiv evident, bateria ar putea fi afectată.

De asemenea, încărcarea lentă poate indica o problemă. Dacă ai verificat deja cablul și încărcătorul și totuși telefonul are nevoie de mult mai mult timp pentru a ajunge la 100%, merită să verifici starea acumulatorului.

Cum verifici sănătatea bateriei pe Android și iPhone

Utilizatorii de iPhone au acces la una dintre cele mai simple metode de verificare. În meniul Setări, la secțiunea Baterie, poate fi consultată capacitatea maximă rămasă. Acest procent indică cât din capacitatea inițială mai este disponibilă.

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Pe Android situația diferă în funcție de producător. Samsung oferă informații despre baterie prin aplicația Samsung Members, în timp ce alți producători includ funcții similare în meniurile de diagnosticare ale sistemului.

Există și aplicații dedicate care pot estima gradul de uzură al bateriei și numărul de cicluri de încărcare efectuate.

Specialiștii consideră că o baterie aflată sub pragul de 80% din capacitatea originală începe să afecteze semnificativ experiența de utilizare. În acest punct, autonomia scade vizibil, iar performanța generală poate avea de suferit.

Pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului, este recomandat să eviți descărcarea completă frecventă, să folosești încărcătoare de calitate și să nu expui telefonul la temperaturi extreme.

Verificarea periodică a sănătății bateriei poate preveni multe situații neplăcute și te poate ajuta să decizi la timp dacă este nevoie de o înlocuire. În multe cazuri, schimbarea acumulatorului poate face ca un telefon vechi de câțiva ani să funcționeze din nou aproape ca în prima zi.

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