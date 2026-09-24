Cum editezi un mesaj trimis pe WhatsApp fără să-l ștergi

Cum modifici un mesaj pe Android

Deschide conversația WhatsApp în care se află mesajul pe care vrei să îl corectezi și găsește mesajul respectiv. Ține apăsat pe el până când apare meniul de opțiuni.

În partea de sus a ecranului va apărea opțiunea pentru editare, reprezentată în funcție de versiunea aplicației printr-o pictogramă sau prin meniul cu trei puncte. Alege Editează, modifică textul și confirmă schimbarea.

După editare, mesajul va avea mențiunea editat, astfel încât persoana din conversație poate vedea că textul a fost modificat. WhatsApp nu afișează însă istoricul tuturor versiunilor mesajului, așa că nu poate fi consultată o listă cu ceea ce a fost scris inițial.

Este important să faci modificarea rapid. WhatsApp permite editarea unui mesaj timp de 15 minute de la trimitere. După expirarea acestui interval, opțiunea de editare nu mai este disponibilă.

Dacă ai depășit cele 15 minute și mesajul conține o greșeală importantă, rămâne varianta ștergerii mesajului și trimiterii unei corecturi într-un mesaj nou.

Cum editezi un mesaj WhatsApp pe iPhone

Pe iPhone, procesul este la fel de simplu. Intră în conversație și ține apăsat pe mesajul pe care vrei să îl modifici.

Din meniul care apare, selectează Editează, corectează textul și confirmă. Mesajul modificat va primi eticheta editat, iar schimbarea va fi vizibilă pentru ceilalți participanți la conversație.