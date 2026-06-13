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de Ana Ionescu
ECONOMIE

Cum afli dacă ai datorii la ANAF înainte să primești o somație. Verificarea durează doar câteva minute

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Cum afli dacă ai datorii la ANAF înainte să primești o somație. Verificarea durează doar câteva minute
Mulți contribuabili află că au obligații fiscale restante abia în momentul în care primesc o notificare sau o somație

Mulți contribuabili află că au obligații fiscale restante abia în momentul în care primesc o notificare sau o somație din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Totuși, există o metodă simplă prin care poți verifica din timp dacă figurezi cu datorii la stat, fără să fie nevoie să mergi la ghișeu.

Cuprins
  1. Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF
  2. Unde găsești răspunsul ANAF
  3. De ce este util să verifici periodic situația fiscală

Prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), orice persoană fizică poate consulta rapid situația obligațiilor fiscale și poate afla dacă are sume restante de plată.

Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF

Pentru a accesa informațiile fiscale, trebuie să te autentifici în contul tău din Spațiul Privat Virtual, disponibil pe portalul ANAF.

După conectare, accesează secțiunea „Solicitări”, iar apoi selectează categoria „Informații”. În această zonă vei putea solicita documentul care conține situația obligațiilor fiscale.

Următorul pas este alegerea codului de identificare fiscală, care pentru persoanele fizice este, de regulă, CNP-ul. Apoi trebuie selectată opțiunea „Obligații de plată” din lista documentelor disponibile.

După transmiterea solicitării, sistemul generează automat o confirmare care conține numărul cererii și detaliile solicitării efectuate.

Unde găsești răspunsul ANAF

Documentul solicitat este transmis electronic și poate fi accesat din secțiunea „Mesaje” a contului SPV.

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În această zonă apar toate documentele comunicate de ANAF, fie la cererea contribuabilului, fie transmise automat de instituție.

Pentru a consulta situația obligațiilor fiscale, trebuie doar să descarci fișierul PDF pus la dispoziție de sistem. Documentul va indica dacă există datorii restante și valoarea acestora.

Un avantaj important este că informațiile sunt generate rapid, fără deplasări și fără perioade lungi de așteptare.

De ce este util să verifici periodic situația fiscală

Specialiștii recomandă verificarea periodică a contului SPV, mai ales în cazul persoanelor care au activități independente, venituri din chirii, investiții sau alte obligații fiscale declarative.

Uneori pot apărea diferențe de plată, accesorii sau obligații restante despre care contribuabilul nu este informat imediat.

Este important de știut că ANAF nu transmite somații pentru orice sumă restantă. Procedura de executare și notificare intervine doar după depășirea anumitor praguri prevăzute de legislația fiscală.

Din acest motiv, verificarea regulată a obligațiilor fiscale prin Spațiul Privat Virtual poate ajuta contribuabilii să evite penalități, majorări de întârziere și eventuale măsuri de executare silită.

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