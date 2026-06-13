Cum afli dacă ai datorii la ANAF înainte să primești o somație. Verificarea durează doar câteva minute

Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF

Pentru a accesa informațiile fiscale, trebuie să te autentifici în contul tău din Spațiul Privat Virtual, disponibil pe portalul ANAF.

După conectare, accesează secțiunea „Solicitări”, iar apoi selectează categoria „Informații”. În această zonă vei putea solicita documentul care conține situația obligațiilor fiscale.

Următorul pas este alegerea codului de identificare fiscală, care pentru persoanele fizice este, de regulă, CNP-ul. Apoi trebuie selectată opțiunea „Obligații de plată” din lista documentelor disponibile.

După transmiterea solicitării, sistemul generează automat o confirmare care conține numărul cererii și detaliile solicitării efectuate.

Unde găsești răspunsul ANAF

Documentul solicitat este transmis electronic și poate fi accesat din secțiunea „Mesaje” a contului SPV.

În această zonă apar toate documentele comunicate de ANAF, fie la cererea contribuabilului, fie transmise automat de instituție.

Pentru a consulta situația obligațiilor fiscale, trebuie doar să descarci fișierul PDF pus la dispoziție de sistem. Documentul va indica dacă există datorii restante și valoarea acestora.