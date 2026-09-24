Alertă pentru milioane de site-uri WordPress: hackerii exploatează o vulnerabilitate critică și pot executa comenzi pe servere. Actualizarea care trebuie instalată urgent

Cum funcționează vulnerabilitatea WordPress și ce pot face hackerii

Problema de securitate a fost descoperită de cercetătorul Robert Ressl și afectează mecanismul prin care WordPress identifică și încarcă șabloanele utilizate pentru afișarea paginilor. În anumite condiții, un atacator poate manipula acest proces pentru a determina platforma să încarce un fișier PHP aflat în afara directoarelor obișnuite ale temei active. Vulnerabilitatea este de tip „path traversal”, iar exploatarea sa poate conduce la includerea unor fișiere locale și, în anumite configurații, la executarea de cod de la distanță, cunoscută sub denumirea RCE.

Pentru ca atacul să permită executarea efectivă a unor comenzi, trebuie îndeplinite anumite condiții tehnice. Tema activă trebuie să conțină un director al cărui nume începe cu „page-”, iar pe server trebuie să existe un fișier PHP adecvat, accesibil procesului care deservește site-ul. Printre temele care pot îndeplini prima condiție se numără Twenty Twelve, Twenty Fourteen, Neve, Hestia și Sydney. Specialiștii avertizează că anumite configurații PHP utilizate în Docker și cPanel pot îndeplini și condițiile necesare pentru executarea de cod.

Atacurile au început la mai puțin de cinci ore după lansarea actualizării

Compania de securitate cibernetică Patchstack a observat primele încercări de exploatare pe 22 septembrie 2026, la ora 17:44 UTC, la mai puțin de cinci ore după publicarea actualizării WordPress 7.1.2. Inițial, atacatorii au încercat să determine dacă site-urile vizate erau vulnerabile, fără să instaleze efectiv cod malițios. Aceștia au trimis solicitări special construite pentru a verifica dacă pot manipula procesul de încărcare a fișierelor.

Situația s-a agravat pe 23 septembrie, când cercetătorii au constatat că traficul asociat vulnerabilității crescuse de aproximativ zece ori. Atacatorii au trecut de la simple teste la încercări de scriere a unor fișiere pe serverele vizate. Unele dintre fișiere conțineau doar marcaje care confirmau posibilitatea exploatării, însă altele includeau instrucțiuni care permiteau executarea unor comenzi la accesarea lor.

Fișierele suspecte au fost identificate în directoare temporare ale serverelor, precum /tmp și /var/tmp . Cercetătorii au observat denumiri precum wp-pear-rce-flag.php și poc87902.php , alături de alte fișiere cu nume generate parțial aleatoriu. Prezența acestora poate reprezenta un indiciu al unei tentative de exploatare, însă nu demonstrează singură că un atacator a obținut controlul asupra întregului server.

Acest incident readuce în atenție riscurile la care sunt expuse site-urile care nu primesc actualizări de securitate. În august 2026, aproape 2.000 de site-uri WordPress compromise au fost identificate într-o campanie de distribuire a programelor malware . În acea situație, atacatorii foloseau paginile infectate inclusiv pentru a distribui verificări CAPTCHA false, care puteau determina vizitatorii să execute comenzi periculoase pe propriile calculatoare.

Ce versiuni WordPress sunt afectate și cum îți poți proteja site-ul

Vulnerabilitatea CVE-2026-87902 afectează versiunile WordPress cuprinse între 4.7.0 și 7.1.1, cu excepția edițiilor care au primit deja corecțiile de securitate. Echipa WordPress a publicat versiunea 7.1.2 pe 22 septembrie și a pregătit actualizări pentru ramurile mai vechi, până la versiunea 4.7. Printre edițiile corectate se numără 7.0.6, 6.9.9, 6.8.10 și 4.7.37. Versiunile mai vechi de 4.7 nu beneficiază de această remediere.